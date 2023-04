CBLOL 2023 (1° Split): veja estatísticas de LOUD e paiN para a final

Ambos os times contam com escalações idênticas com relação à 2022. Porém, o momento de cada jogador é diferente, seja pelo lado bom ou pelo ruim, o que pode influenciar bastante no resultado final. Confira, a seguir, as estatísticas de cada player por rota e veja qual equipe chega melhor para a decisão com base nos números dos playoffs.

finalistas se enfrentam no próximo sábado (15)

Rota superior: Robo x Wizer

É difícil falar de LOUD no CBLOL 2023 sem citar Leonardo "Robo" Souza. O jogador teve excelente atuação durante os playoffs e garantiu dois títulos de MVP. Inclusive, ele está invicto nas eliminatórias com seus principais campeões, Olaf, Renekton e Aatrox, e deve voltar a forçar banimentos no draft da grande final. Vale dizer que conseguir apenas um ban já é uma grande coisa para qualquer jogador, em função do aumento de escolhas para as outras rotas. Contudo, existe a possibilidade de ele, sozinho, forçar até três -- como aconteceu na série contra a paiN na final da chave superior.

Em relação ao momento, Robo está um pouco superior a Choi "Wizer" Ui-seok, mas não se pode subestimar o jogador da paiN. Wizer, assim como toda sua equipe, iniciou o CBLOL 2023 em uma péssima fase, cometendo erros e recebendo críticas da torcida.

Eventualmente, ele evoluiu e foi crucial para a recuperação da paiN na fase regular e a chegada na final pelos playoffs. Tanto que, em relação às estatísticas dos playoffs, ele conta com números melhores que os de Robo. Confira na tabela abaixo:

Estatísticas (Playoffs): Robo x Wizer Estatística Robo Wizer KDA 2.8 4 Participação em abates 54,1% 68,6% Placar de visão por minuto 1.18 1.36 Dano por minuto 490.5 484.5 CS por minuto 7.73 7.84 Ouro por minuto 406 393 Campeões jogados 5 6

Wizer possui um KDA -- relação entre abates, mortes e assistências -- superior ao de Robo. Embora pegue menos abates nas partidas, o jogador sul-coreano compensa com menos mortes e mais assistências do que o rival da LOUD. Isso pode ser visto também na porcentagem de participação de abates de cada um. Mesmo que Robo tenha impactado em momentos decisivos, é Wizer quem se mostra mais participativo na equipe -- e não à toa que também conta com dois títulos de MVP.

Pelo lado de Robo, há um detalhe que pode explicar o número maior de mortes: o dano causado. Seu estilo de jogo um pouco mais agressivo do que o de Wizer é o que rende momentos decisivos, que, inclusive, resultaram na conquista de títulos de MVP durante os playoffs. Embora Wizer mantenha superioridade nas estatísticas, Robo é o nome do momento quando o assunto é a top laner no Brasil, principalmente ao considerar todo o seu impacto na LOUD.

Selva: Croc x Cariok

Diferentemente da final do CBLOL 2022 (2° Split), na qual Marcos "Cariok" Oliveira chegava com vantagem sobre outros caçadores, a batalha na selva dessa vez aparenta estar mais equilibrada. No difícil começo da paiN Gaming na fase regular, Cariok foi um dos principais alvos das reclamações da torcida. Suas atuações estavam longe do nível mostrado em 2022 e parecia que a má fase permaneceria por muito tempo. No entanto, o jogador usou as críticas para se recuperar e foi um dos principais nomes na campanha da paiN até a liderança na primeira fase e a chegada na grande final.

Em relação à LOUD, o time segue contando com Park "Croc" Jong-hoon. O caçador vem fazendo um CBLOL sólido e mantém uma postura agressiva, principalmente durante a fase de rotas, onde busca invadir o adversário atrás de vantagem. Apesar de cometer um erro ou outro durante os jogos, Croc está com estatísticas melhores do que quando disputou o CBLOL 2022 (2° Split). Veja a seguir:

Estatísticas (Playoffs): Croc x Cariok Estatísticas Croc Cariok KDA 3.7 2.8 Participação em abates 76,2% 63,9% Placar de visão por minuto 1.61 1.83 Dano por minuto 299.7 288.8 CS por minuto 5.15 5.36 Ouro por minuto 343 329 Campeões jogados 4 3

Croc se apresenta bem superior a Cariok nas principais estatísticas. O destaque fica para o KDA e sua taxa de participação em abates, 76,2%. Claro que essa taxa de participação é importante para qualquer rota, mas quando falamos do Caçador, aquele que possui liberdade para andar pelo mapa durante a fase de rotas, isso gera ainda mais exigência. Em relação às suas estatísticas na etapa passada, até antes da grande final, ele evoluiu bastante no quesito e não é exagero dizer que o jogador se encontra em uma das melhores fases de sua carreira.

Em relação a Cariok, a comparação com o CBLOL 2022 (2° Split) não é muito agradável. Ele chegou na final daquela etapa com 83,4% em participação de abates, e, agora, tem só 63,9%. Diferentemente de seu rival de rota, Cariok não está em sua melhor fase, apesar de ter mostrado evolução durante o torneio. Ainda assim, sua sede pelo título após dois vice-campeonatos seguidos em 2022 pode fazer a diferença no duelo.

Meio: Tinowns x dyNquedo

Na rota do meio, há uma inversão nos papéis se compararmos ao duelo na selva. Para a final do CBLOL 2022 (2° Split), Thiago "Tinowns" Sartori chegava como o astro da série, tendo, de forma geral, as melhores estatísticas entre os players. Veterano no cenário, o jogador continua em ótima forma e entregando para a LOUD bons resultados. No entanto, ele teve uma queda de rendimento de uma etapa para outra. Pequena, pois ele ainda mantém números excelentes, mas podemos destacar a ausência de títulos de MVP nos playoffs e o fim de seu papel de protagonista na LOUD.

Em contrapartida, Matheus "dyNquedo" Rossini está em uma boa fase. Assim como o parceiro Marcos "Cariok" Oliveira, ele foi bastante criticado, tanto nesta etapa como nas passadas. Nas redes sociais, era possível ver comentários pedindo por sua saída o quanto antes, o que nem foi cogitado pelo time. Tanto que a paiN Gaming bancou o jogador para o CBLOL 2023 (1° Split), aposta que rende muitos frutos hoje.

Estatísticas (Playoffs): Tinowns x dyNquedo Estatística Tinowns dyNquedo KDA 7.3 8.9 Participação em abates 65,6% 73,4% Placar de visão por minuto 1.46 1.31 Dano por minuto 475.8 677.9 CS por minuto 8.16 8 Ouro por minuto 385 394 Campeões jogados 4 7

Durante a competição, dyNquedo alcançou o status de protagonista da paiN e é aquele com mais conquistas de MVP nos playoffs -- três ao todo. Suas atuações, antes contestadas, foram a base para a equipe se reerguer. Nas estatísticas, o destaque vai para o dano por minuto, de 677.9, que é o maior entre todos os mid laners dos playoffs.

Vale ressaltar ainda o seu imprevisível leque de campeões, que pode surpreender adversários a qualquer momento. Por exemplo, sua escolha de Aurelion Sol na vitória sobre a Los Grandes pela final da chave inferior, ou a escolha de Swain contra a RED Canids Kalunga pela semifinal.

No lado da LOUD, Tinowns não conta com um dano tão alto quanto seu rival de rota. Pelo contrário, é o segundo pior entre todos os mid laners dos playoffs. Mesmo assim, ele compensa apresentando um bom KDA e participação nos abates de sua equipe. Por conta disso, embora esteja atrás de dyNquedo no momento, o melhor jogador de 2022 ainda possui a capacidade de impactar positivamente seu esquadrão e tentar retomar o papel de protagonista.

Atirador: Route x Bvoy

Curiosamente, as finalistas do CBLOL 2022 (2° Split) fizeram somente uma mudança na lineup, e ambas foram na rota inferior, na função de atirador. Na LOUD, Diego "Brance" Amaral foi para o Fluxo e deu lugar para o sul-coreano Moon "Route" Geom-su, um atirador novato no cenário brasileiro.

O fato de ser novo no país pode ter sido relevante para sua demora em se adaptar ao CBLOL e entregar atuações convincentes. Porém, ele foi se acostumando ao ambiente e já se apresenta como um jogador perigoso, tendo conquistado dois títulos de MVP nos playoffs.

Já na paiN, Matheus "Trigo" Trigo deixou o time e foi para a FURIA, sendo substituído por Ju "Bvoy" Yeong-hoon. O atirador já havia atuado durante uma etapa de 2020 pelo Flamengo Esports, mas sua velocidade de adaptação ao time de paiN ficou ofuscada no início devido ao péssimo começo de campanha da equipe. Entretanto, Bvoy evoluiu junto aos seus companheiros e se tornou uma peça indispensável da escalação, como é possível observar nas estatísticas abaixo:

Estatísticas (Playoffs): Route x Bvoy Estatísticas Route Bvoy KDA 4.61 5.9 Participação em abates 68% 73,4% Placar de visão por minuto 1.43 1.69 Dano por minuto 743.3 753.6 CS por minuto 9.34 9.81 Ouro por minuto 456 450 Campeões jogados 3 5

Logo de cara, percebe-se a vitória de Bvoy em relação ao KDA. O jogador possui menos mortes e mais assistências quando comparado a Route, que vence por pouco no quesito de abates. Bvoy se mostra um pouco mais participativo nos jogos de sua equipe, além de aparentar ter um posicionamento melhor que o rival da LOUD. Ele ainda conta com um leque de campeões um pouco maior, apesar de seus resultados com Zeri, campeã que pode ser alvo de banimento na final, ter uma vantagem bem larga comparada às outras escolhas.

Quando observamos outras estatísticas, há pequena vantagem para o atirador da paiN, mas o que se vê é praticamente um empate entre eles. Route conta com dano e farm muito semelhantes aos de Bvoy, o que coloca ambos rumo a mais um duelo pessoal equilibrado. Contudo, há algo que ainda falta em Route: forçar bans adversários.

Bvoy teve sua principal campeã, Zeri, e até Caitlyn banidas durante o último encontro de paiN e LOUD, enquanto Route teve todo o seu leque disponível. Isso mostra o quanto a LOUD respeita Bvoy e sabe como ele pode mudar os rumos de uma série se estiver em sua zona de conforto.

Suporte: Ceos x Damage

O duelo pessoal entre os suportes, pelo menos ao observar as estatísticas, é bastante acirrado. No entanto, Denilson "Ceos" Oliveira aparece com mais moral para a decisão. O jogador está atuando pela LOUD desde o surgimento da equipe no cenário brasileiro de League of Legends e viveu tanto os maus como os bons momentos do time. Embora seja um veterano, atuando desde 2015 no cenário profissional, Ceos se encontra em uma de suas melhores fases da carreira e não é difícil ouvir que ele é o melhor suporte brasileiro atualmente.

Já Yan "Damage" Neves vem encarando uma desconfortável situação nos últimos anos. De 2021 até 2022, o suporte participou de três finais de CBLOL, uma pela Rensga e duas pela paiN Gaming, e perdeu todas. Como se não bastasse o triste histórico, ele também precisou ouvir muitas críticas da torcida, até se reinventar e reencontrar a boa forma com seu novo parceiro de rota, Ju "Bvoy" Yeong-hoon. Com a confiança retornando, ele irá encarar uma nova luta pelo tão sonhado título de CBLOL.

Estatísticas (Playoffs) – Ceos x Damage Estatísticas Ceos Damage KDA 4.79 4.13 Participações em abates 74,6% 78,1% Dano por minuto 122.2 116 CS por minuto 1.02 1.04 Ouro por minuto 239 231 Campeões jogados 4 5 Placar de visão por minuto 2.67 3.37 Sentinelas por minuto 1.73 1.95 Visão de sentinela por minuto 0.44 0.53 Sentinelas destruídas por minuto 0.27 0.46

Ceos se apresenta com seu KDA um pouco melhor do que o de Damage, que responde com uma maior participação nos abates de seu time. Já sobre o trabalho de visão, o suporte da paiN é um pouco mais efetivo, contando com um ótimo placar de visão de 3.37, contra os 2.67 de Ceos. Vale destacar que o impacto que causarão em suas equipes dependerá também da composição que seus treinadores desejarem criar, bem como do leque que ainda possuem para mostrar.

Damage se mostra confiante com escolhas de engage, como Leona e Rakan, que já recebeu ban pela própria LOUD no último encontro das equipes. Porém, ele já jogou de Lulu nos playoffs e venceu com boa atuação, mesmo ela sendo uma campeã bastante fora de sua zona de conforto.

Enquanto isso, Ceos parece não se importar em repetir diversas vezes a escolha pelo Nautilus, apesar de ter outros campeões excelentes na manga, como Nami, Rakan e Amumu. Em resumo, ambos contam com boas armas para mudar o rumo de toda a final desta etapa e não devem ser ignorados de forma alguma.