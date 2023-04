Chupa: conheça sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

O filme Meu Amigo Lutcha (Chupa, no original) está em primeiro lugar no Top 10 da Netflix . O longa voltado ao público infantil mostra a amizade entre um garoto e a criatura Chupa-cabra no México. Antes mesmo da estreia, o título virou meme nas redes sociais brasileiras e hispânicas por conta do duplo sentido do nome "Chupa". Com direção de Jonás Cuarón (Deserto), o exclusivo chegou na plataforma na última sexta (7).

Repleto de referências da cultura mexicana, como a "lucha libre" e a própria lenda do Chupa-cabra, Meu Amigo Lutcha é estrelado pelo ator mirim Evan Whitten (O Peso do Passado). Além dos memes que mais repercutiram na Internet, você confere também mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da crítica a seguir.

A trama se inspira na lenda do Chupa-cabra para criar uma história de amizade entre um garoto solitário e uma criatura mágica

Enredo de Chupa

Em uma viagem de férias para o México, o adolescente Alex (Whitten) vai para a casa do seu avô Chava (Demián Bichir), um ex-lutador de luta livre que mora na cidade interiorana de San Javier. Sem muito contato com suas raízes mexicanas, o garoto conhece no local a lenda do Chupa-cabra, uma animal mítico que ataca caprinos durante a noite.

Quando finalmente um filhote dessa criatura aparece na fazenda do seu avô, cabe a Alex e seus primos Luna (Ashley Ciarra) e Memo (Nickolas Verdugo) o protegerem das garras de Richard Quinn (Christian Slater), um cientista ambicioso que quer explorar o pequeno Chupa-cabra.

Elenco e equipe técnica

Além do protagonista, estão no elenco os veteranos Christian Slater (Entrevista com o Vampiro), Adriana Paz (Desaparecida) e Demián Bichir (A Freira). O cast infantil é composto por Ashley Ciarra (estreante) e Nickolas Verdugo (The Prank Panel).

Jonas Cuarón, irmão do diretor Alfonso Cuarón (Gravidade), tem o suporte dos roteiristas Marcus Rinehart (Mega Man: Potência Máxima), Sean Kennedy Moore (Ben 10) e Joe Barnathan (Sonic Prime). Chris Columbus, diretor de Harry Potter e a Pedra Filosofal, está entre os produtores.

Os memes de Chupa nas redes sociais

Já durante a divulgação do material promocional de Meu Amigo Lutcha, o filme infantil virou piada na internet nos países da América Latina. Isso porque o nome "Chupa" tem conotação sexual tanto em língua portuguesa quanto espanhola, significando sexo oral. Ainda que o termo possua duplo sentido, a classificação do longa é para maiores de 10 anos.

Mesmo com a repercussão jocosa do título, a Netflix permaneceu com o nome original, fazendo apenas a alteração no título em português no Brasil. Confira a seguir os memes que mais repercutiram no Twitter.

"Assistindo #Chupa na Netflix. Estava esperando por isso. Ao menos eles foram mais diretos." Na legenda da foto, em inglês, o personagem Memo explica a Alex o que significa "Chupa" em espanhol. "Você sabe que 'chupa' quer dizer otário, não sabe?"

Repercussão do público e crítica

Em votação dos usuários no IMDb, Chupa possui nota 5,6, com base em 1,6 mil votações. No Metacritic, a avaliação da crítica ficou em 45, enquanto a média dos usuários é de 2.5. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações ficaram em 53% (imprensa) e 64% (audiência).

Entre as críticas positivas, o site But Why Tho? destacou que o longa "não é um filme perfeito, mas é uma grande obra para crianças que usa da fantasia para falar sobre cultura e família". O Mashable definiu que Chupa é "uma adorável e reflexiva obra sobre família, celebração da nossa herança, além de ser um dedo médio apontado para os caras malvados que exploram criaturas mágicas em troca de dinheiro".

Já entre as resenhas medianas e negativas, o portal Roger Ebert destacou que "Chupa voluntariamente se tornou um daqueles filmes de família que tira clichês da caixa de brinquedos deixados para trás e dificilmente deixa algo em troca". O Movie Nation criticou a infantilidade do exclusivo da Netflix, alegando que o longa "não surpreende ninguém com mais de oito anos".