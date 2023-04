Com Carinho, Kitty: veja estreia, elenco e trailer da série da Netflix

A série Com Carinho, Kitty será lançada no catálogo da Netflix no dia 18 de maio e já é muito aguardada pelos fãs de Para Todos Os Garotos que Já Amei, visto que é um spin-off da famosa trilogia de filmes teen. O trailer da produção americana foi divulgado nesta terça-feira (25) e apresenta as novas aventuras da adolescente Kitty Song Covey, estrelada por Anna Cathcart, só que agora na Coreia do Sul. A direção ficou nas mãos de Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky e Katina Medina Mora.