Como comprar na Shein? Guia tem dicas para economizar e não ser taxado

Comprar na Shein já é um hábito comum para diversos brasileiros. A loja virtual comercializa itens de moda — como roupas, calçados e acessórios — e tem como diferencial os baixos preços em comparação ao restante do mercado de vestuário. Os e-commerces asiáticos, no entanto, têm incitado discussões sobre as regras de taxação , já que, segundo o Governo Federal e varejistas brasileiras, essas lojas chinesas representariam uma concorrência desleal ao mercado interno e estariam burlando o sistema de impostos do país.

O e-commerce chinês conta com um app para Android e iPhone (iOS), e também envia roupas de graça para os usuários em troca de avaliações na plataforma, por meio do programa "Prova Gratuita". A seguir, veja tudo o que você precisa saber para comprar na Shein.

Guia completo sobre a Shein

A seguir, o TechTudo definiu seis tópicos para você entender tudo sobre a Shein. Veja abaixo os temas que serão abordados nesta lista.

Como funciona o imposto na Shein? Vai mudar? Comprar na Shein é seguro? Como comprar na Shein e não ser taxado? Fui taxado na Shein. O que fazer? Como comprar barato na Shein? Como receber roupas de graça na Shein?

1. Como funciona o imposto na Shein? Vai mudar?

Até 2023, usuários conseguiam fazer compras de até US$ 50 (cerca de R$ 200, em conversão direta) sem serem taxados, mas isso vai mudar neste ano. O primeiro ponto para entender sobre isso é o fato de que essa legislação era válida apenas para transações feitas entre pessoas físicas - ou seja, em tese, ela não deveria incluir compras em estabelecimentos comerciais como a Shein.

De acordo com o que foi divulgado pelo jornal O Globo em abril de 2023, as varejistas chinesas estariam justamente burlando essa legislação para evitar os impostos - o que geraria competição injusta para as marcas nacionais, que precisam passar por tributações e, consequentemente, acabam oferecendo valores mais altos.

Mas, na prática, o que vai mudar na taxação da Shein em 2023? O governo ainda não especificou como funcionará a nova regra, mas a expectativa é de que quaisquer compras em lojas internacionais sejam taxadas, independentemente do valor. Apesar disso, a primeira-dama brasileira, Janja Lula da Silva, disse no Twitter que o consumidor não seria afetado pela taxação, e sim somente as empresas.

Nesse sentido, o esperado é que haja um aumento subsequente nos preços dos produtos oferecidos nesse tipo de e-commerce. Mas vale lembrar: ainda não há uma data prevista para que o fim da isenção de impostos entre em vigor. É possível que aconteça ao longo dos próximos meses.

2. Comprar na Shein é seguro?

A Shein conta com a pontuação de 7,3 nos últimos 12 meses no Reclame Aqui— a nota é considerada "Boa" pela plataforma de resolução de conflitos entre consumidores e empresas. Além disso, 99,9% das reclamações foram respondidas e 69,1% dos usuários voltariam a comprar novamente na loja. Vale ressaltar também que o índice de solução de problemas é de 71,2% no período de um ano. Com esses números, pode-se afirmar que a Shein é segura.

O e-commerce está presente em mídias sociais como Facebook, Instagram e Twitter — a primeira plataforma pode, inclusive, ser utilizada como forma de login e cadastro no aplicativo. Pelas redes, é possível ler depoimentos de internautas que já compraram da loja. A Shein aceita diferentes formas de pagamento, como Pix, boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito e PayPal, bem como a possibilidade de parcelar em até seis vezes sem juros no cartão.

3. Como comprar na Shein e não ser taxado?

Uma dica para não ser taxado em suas compras na Shein é comprar produtos pequenos e pouco volumosos. Mercadorias mais leves e com menores dimensões, com até 2 kg, costumam não ser consideradas durante a fiscalização, devido à grande quantidade de itens que chegam aos portos brasileiros diariamente. Por outro lado, pacotes maiores e pesados costumam chamar mais atenção e, consequentemente, acabam sendo taxados.

Por isso, não é recomendado "encher" o carrinho ao consumir na plataforma. Se o consumidor quiser fazer uma compra com vários itens, o pacote pode ficar pesado — o que, como dito, não é muito interessante. Assim, o ideal é dividir a compra em mais de um carrinho sempre que possível. Porém, vale lembrar que, futuramente, todas as compras internacionais devem acabar sendo taxadas.

4. Fui taxado na Shein. O que fazer?

Quando o cliente da Shein é taxado e tem o pacote tributado, é possível receber de volta uma parte do valor do imposto. O e-commerce se compromete a arcar com 50% da taxa do seu pacote, mas é preciso pagá-la antes de solicitar o reembolso.

Para pagar, é preciso acessar a plataforma dos Correios e ir à seção “Minhas Importações”. Depois, basta se cadastrar e identificar os pedidos taxados. É importante não se esquecer de tirar print do comprovante após realizar o pagamento.

Depois de pagar, já é possível solicitar o reembolso da taxa com a Shein. Para isso, basta entrar no aplicativo, selecionar “Suporte'' e, em seguida, acessar o “Serviço ao cliente''. Em seguida, na aba “Rastreamento e entrega'', vá até a opção “Alfândega'', que abrirá um chat para que seja feito o pedido de reembolso. Para finalizar, faça a solicitação e envie o comprovante — o pagamento pode cair diretamente na sua conta pessoal ou na Carteira Shein.

5. Como comprar barato na Shein?

Use cupons de desconto

Uma das formas mais comuns de economizar na Shein é utilizando cupons de desconto. Você pode encontrá-los na página inicial do site ou do app, mas também é possível buscar em sites específicos de cupons, como o Cuponomia ou Compare TechTudo. Outra dica é ficar de olho em perfis de blogueiras ou influenciadoras, que às vezes compartilham códigos promocionais nos Stories do Instagram.

Aproveite os pontos da Shein para pagar menos

Outra maneira de comprar barato na Shein é aproveitar o programa de pontos, em que cada US$ 1 (R$ 5, aproximadamente) equivale a um ponto. É possível conseguir pontos escrevendo resenhas, fazendo check-in diário na plataforma ou jogando os minigames no app, no ícone do joystick. No jogo, o consumidor precisa encontrar as cartas com as letras da palavra Shein. A cada dia, o usuário ganha dois cartões e pode ganhar mais se fizer algumas atividades específicas, como navegar pelo app por 15 segundos ou compartilhar o link do jogo com os amigos.

Fique de olho nas promoções relâmpago

Para economizar nas compras da Shein, é recomendado ficar atento às promoções relâmpago. Com elas, é possível adquirir itens com mais de 50% de desconto e economizar nas compras. Como o nome sugere, as promoções relâmpago são trocadas periodicamente e, por isso, vale a pena acessar o site com certa frequência para não perder nenhuma oportunidade.

Fique de olho nas datas duplas

As "datas duplas" também garantem promoções. Dias como 3 de março (03/03) ou 4 de abril (04/04), por algum motivo, trazem preços especiais para a plataforma. Esses eventos só acontecem 12 vezes ao ano e, portanto, vale marcar no calendário para aproveitar a promoção.

6. Como receber roupas de graça na Shein?

É possível conseguir roupas de graça na Shein por meio do programa “Prova gratuita''. A iniciativa do e-commerce envia itens de graça para os usuários para que eles testem e avaliem os produtos da plataforma. O recurso pode ser acessado tanto nos apps para Android e iPhone (iOS) quanto no navegador pelo PC.

Para fazer a “Prova gratuita'', é preciso acessar o aplicativo ou site da Shein, selecionar o “Perfil'' e, depois, o “Suporte". Em seguida, deve-se ir a “Serviço ao cliente'' para enviar uma mensagem solicitando o link da promoção. Após recebê-lo, clique na aba “Em progresso'' e selecione os produtos que você deseja testar.

Para finalizar, o usuário deve informar qual número veste e inserir o endereço de entrega. Depois, é preciso clicar em “Submeter'' e aguarde a aprovação, que pode demorar uma semana. Quando receber o produto, o cliente deve entrar no aplicativo e clicar em “Postar relatório'' para fazer a resenha e publicar as fotos usando as peças. Se a avaliação for aprovada, o consumidor receberá 20 pontos.

