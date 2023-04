Como conectar o celular na TV? Confira o guia completo e definitivo

Conectar o celular na TV é uma tarefa possível de diversas maneiras diferentes. Enviar vídeos, áudios e aplicativos armazenados no smartphone para a televisão está cada vez mais comum. Apesar do aumento da tela dos celulares, os televisores mantêm seu espaço e possibilitam maior imersão no conteúdo, como jogos, filmes e séries.

Há modos distintos de transformar a grande tela em um monitor para o celular, seja por cabo HDMI ou USB, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, protocolos de transmissão sem fio via Wi-Fi, como o Miracast e o Google Cast, ou recursos presentes na smart TV. Quer saber como espelhar o celular na TV? Confira a seguir 15 maneiras de conectar o celular na TV para consumir conteúdo multimídia.

Como espelhar o celular na TV? 3 formas de conectar o seu aparelho!

O TechTudo reuniu abaixo 15 dicas para você aprender como conectar seu celular na TV. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

1. Conectar celular a TV via Wi-Fi

Protocolos de transferência sem fio como Google Cast e Miracast são as maneiras mais simples de enviar conteúdo multimídia do celular para TV. A tecnologia do Google está disponível no Chromecast e em media centers mais recentes, como Xiaomi Mi Box. Já o Miracast está presente em diversos dispositivos, inclusive, nas smart TVs. A facilidade está na usabilidade: basta ter rede Wi-Fi para acessar aplicativos como YouTube e Netflix e reproduzir filmes ou séries na TV com um toque.

O Chromecast está disponível no mercado brasileiro por cerca de R$ 200. Já media centers com Android e Google Cast podem variar entre R$ 200 e R$ 500, todos via importação. Outras opçõs de aparelhos que transformam a TV em smart a partir de uma saída HMDI são os Amazon Fire TV Stick 4K e Mi TV Stick. Os dois produtos estão à venda nas lojas oficiais das marcas no Brasil por R$ 449 e R$ 389, respectivamente.

2. Como conectar o celular na TV Smart: espelhamento

A função de espelhamento é importante para usar a TV como monitor do celular. O recurso é útil para os aplicativos que não são compatíveis originalmente com o Chromecast. O próprio aparelho do Google permite espelhar a tela do Android na televisão via Wi-Fi. No entanto, o iPhone (iOS) precisa de uma Apple TV para reproduzir a imagem do display via AirPlay. Outra alternativa é usar smart TVs de fabricantes como LG e Samsung para obter a imagem completa do telefone no aparelho.

3. Cabo para conectar celular na TV: HDMI

Na falta de conexão Wi-Fi, é possível usar o cabo HDMI para conectar o celular diretamente à TV. O processo se dá por meio de um cabo conversor com uma ponta USB e outra no formato HDMI, ou seja, é boa opção para quem quer saber como conectar o celular na TV que não é Smart.

Existem dois tipos de cabos compatíveis com o recurso: MHL e Slim Port. O primeiro é compatível com o maior número de aparelhos e requer uma tomada extra para funcionar. Já o segundo tem a vantagem de converter o sinal de vídeo do USB para outros padrões, como VGA e DisplayPort.

Cabos conversores no padrão MHL podem ser encontrados para Android e iPhone por preços entre R$ 30 e R$ 60. Os modelos com padrão Slim Port são raridade no mercado nacional, mas podem ser importados por cerca de US$ 30 (R$ 150 em conversão direta, sem impostos).

4. Como conectar o celular na TV com cabo USB

Caso a intenção seja apenas ver arquivos do celular na TV, o cabo USB é uma boa opção para isso. Alguns modelos de televisão suportam conexão direta com o telefone, desde que este esteja desbloqueado e com a tela ligada. Esse método é vantajoso, pois dispensa acessórios. Requer apenas o cabo convencional de recarga que acompanha o smartphone.

5. Conectar o celular na TV com cartão de memória

Usar o cartão de celular é outra alternativa para transferir dados para TV. Entradas para micro SD não estão disponíveis nas televisões, mas slots do tipo podem ser encontrados em media centers, como o Minix Neo U9-H e o Alfawise H96 Pro+. Com um desses dispositivos conectados à TV, basta inserir o microSD na porta correspondente para assistir a filmes, séries e ouvir músicas.

6. Como espelhar a tela do iPhone na TV

Para espelhar a tela do seu iPhone(iOS) na TV usando o AirPlay, você precisa seguir estes passos:

Certifique-se de que a sua TV e o dispositivo Apple (iPhone, iPad ou iPod touch) estejam conectados à mesma rede Wi-Fi; Ligue a sua TV e verifique se ela suporta o AirPlay. Para receber o espelhamento, a Apple disponibiliza uma lista com diversas TVs e aparelhos compatíveis (https://www.apple.com/br/home-app/accessories/#section-tv). Entre os mais populares, estão modelos da Samsung, LG, Roku, VIZIO e Sony. Além disso, se a sua TV não suporta o AirPlay, você também pode utilizar uma Apple TV a partir da terceira geração para espelhar a tela do iPhone; Abra o Centro de Controle no seu iPhone. Deslize o dedo de baixo para cima na tela do iPhone (para os modelos com botão Home) ou deslize para baixo a partir do canto superior direito (para os modelos sem botão Home) para abrir o Centro de Controle; Toque no botão "Screen Mirroring" (Espelhamento de Tela). Selecione o dispositivo Apple TV ou a TV com suporte ao AirPlay que você deseja espelhar; Se solicitado, insira a senha de acesso para o AirPlay; Pronto! Agora a tela do seu iPhone deve estar sendo espelhada na sua TV via AirPlay.

Lembre-se de que, para utilizar o AirPlay, é recomendado que o seu dispositivo Apple (iPhone, iPad ou iPod touch) estaja atualizado para a versão mais recente do sistema operacional iOS e a sua TV deve suportar o AirPlay ou ter um dispositivo Apple TV conectado.

7. Como espelhar a tela do Android na TV

Existem algumas marcas de televisores que possuem um aplicativo dedicado para tornar a conexão mais fácil. Por exemplo, se o seu smartphone for da mesma marca da sua smart TV, como Samsung ou LG, o seu celular possui recursos como Screen Share e Screen Mirroring, que permitem que o conteúdo do Android seja espelhado na TV com apenas um comando.

Se o seu caso for diferente, o processo será basicamente o mesmo, porém, as funções podem ter nomenclaturas diferentes de acordo com o sistema. Siga estes passos:

Certifique-se de que o seu celular e a TV estão conectados na mesma rede. Abra o menu "Configurações" no seu dispositivo Android. Em seguida, selecione a opção "Conexão e Compartilhamento". Agora, clique em "Transmitir tela". Escolha o modelo da sua TV e pronto, o conteúdo será exibido na sua televisão.

8. Como conectar o celular na TV pelo Amazon Fire TV Stick

Você também pode conectar o seu celular com Android à TV por meio do Amazon Fire TV Stick. No entanto, além de conectá-los à mesma rede Wi-Fi, é necessário que o modelo do seu smartphone seja compatível com a tecnologia Miracast. Veja abaixo o passo a passo:

Acesse o menu principal do seu Amazon Fire TV Stick e selecione "Configurações"; Em seguida, vá até a opção "Tela e Som" e, posteriormente, selecione "Ativar espelhamento de tela"; Agora, abra o "Painel de notificações" no seu dispositivo Android; Depois, selecione a opção "Smart View"; Por fim, escolha o seu "Fire TV Stick TV" na lista e pronto, o conteúdo do seu dispositivo será exibido na tela da sua TV.

9. Como conectar o celular na TV pelo Chromecast

O Google Chromecast é capaz de transformar qualquer televisão em uma smart TV, oferecendo uma série de recursos úteis. Além disso, ele também permite conectar e espelhar a tela do seu dispositivo Android na TV. Veja como fazer isso com os seguintes passos:

Com o Google Chromecast e o seu celular conectados à mesma rede, abra o aplicativo Google Home; Agora, escolha a TV na qual deseja transmitir a tela; Por fim, selecione a opção "Transmitir tela" e pronto! O conteúdo do seu dispositivo será exibido na TV.

Caso ainda continue em dúvida, confira o tutorial de como espelhar a tela do celular na TV com o Chromecast.

10. Como conectar o celular na TV Samsung

Veja como espelhar o seu celular em uma TV Samsung com as seguintes etapas:

Conecte o seu celular e a TV à mesma rede Wi-Fi; Utilize o controle remoto da TV para selecionar o botão "Source"; Escolha "Screen Mirroring" dentre as opções apresentadas; Em seguida, no seu celular, acesse as "Configurações" e selecione "Conexões"; Escolha "Screen Mirroring" (caso não esteja disponível, faça o download do aplicativo); Na lista de aparelhos disponíveis, selecione a TV correspondente; Aguarde até que o espelhamento esteja completo, e uma notificação indicando que os dispositivos foram conectados será exibida.

11. Como conectar o celular na TV LG

Veja como você pode espelhar o seu smartphone na TV LG no passo a passo a seguir, ou confira o tutorial completo de como conectar o celular ou notebook na TV da LG.

Certifique-se de que o celular e a TV estejam conectados à mesma rede Wi-Fi; Acesse o aplicativo "Screen Share" no menu principal da TV; No seu celular, procure pelo aplicativo de espelhamento instalado, como Smart View ou Screen Share, e ative-o; Selecione o dispositivo correspondente à sua Smart TV na lista de dispositivos disponíveis; Aparecerá um pedido de conexão na tela da TV; Aguarde alguns segundos e o espelhamento será iniciado.

12. Como conectar o celular na TV Philco

Veja abaixo como conectar o seu celular na TV Philco por meio do MidiaCast para Android.

Acesse o menu de aplicativos da sua TV Philco; Procure e ative o aplicativo MidiaCast que permite o espelhamento de tela; Em seguida, abra o seu celular e busque pela função de espelhamento de tela, que pode variar de nome de acordo com a marca e modelo do smartphone; Aguarde o celular identificar a TV e insira a chave numérica que aparece no MidiaCast; Pronto, o seu celular estará conectado à TV Philco.

Lembre-se de que este passo a passo é válido apenas para smartphones Android com a versão 4.3 ou superior.

13. Como conectar o celular na TV TCL

Caso possua uma TV da marca TCL, confira as seguintes instruções para espelhar o seu celular:

Conecte seu celular e a televisão à mesma rede Wi-Fi; Abra ou faça o download do aplicativo "Google Home" em seu smartphone; Selecione a opção "TV TCL" no aplicativo; Escolha a opção "Transmitir tela"; A tela do seu celular agora será espelhada na TV TCL.

14. Como conectar o celular na TV Philips

Para fazer o espelhamento do celular em uma smart TV da Philips, siga estes passos do tutorial a seguir:

Com a TV ligada e conectada à mesma rede Wi-Fi do celular, clique no botão "Source" do controle remoto; Selecione a opção "Tela/Monitor sem fio"; No celular, encontre as opções de espelhamento, como "Screen Mirroring", "Smart View" ou "Transmitir"; Na lista de dispositivos, selecione o nome da sua TV; Confirme a conexão e aguarde o pareamento.

15. Como conectar o celular na TV Sony

Saiba como espelhar a tela do celular na TV Sony. Acompanhe o passo a passo abaixo:

Ligue a TV Sony e conecte-a na mesma rede Wi-Fi do seu celular; No controle remoto, pressione a tecla "Input" para acessar o menu de entradas da TV no canto esquerdo da tela; Selecione "Espelhamento de tela"; Abra o aplicativo de espelhamento no seu smartphone (pode ser qualquer opção, como "Smart View" ou "Screen Mirroring"); Escolha a opção correspondente ao nome da sua TV, que é exibido na tela da televisão; Pronto! É só aguardar a conexão ser finalizada.

Caso ainda continue em dúvida em relação ao procedimento, aprenda como espelhar a tela do celular na smart TV Sony Bravia neste tutorial.

