Como fazer backup do WhatsApp no Android ou iPhone (iOS)

O backup do WhatsApp garante a recuperação das suas conversas caso o usuário tenha algum problema com o seu celular, como perda, roubo ou furto. O recurso está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) e é essencial para qualquer usuário que não queira arriscar perder suas conversas no caso de um imprevisto. Além disso, sua operação é bastante simples e pode ser feita através das configurações de casa dispositivo. Dependendo do sistema utilizado, os dados ficam salvos no iCloud ou Google Drive .

Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia completo ensinando a fazer o backup em diferentes dispositivos para que você mantenha o conteúdo do seu WhatsApp sempre salvo em qualquer situação. Saiba tudo nas linhas a seguir.

Neste guia sobre backup do WhatsApp, você vai ver:

O que é backup no WhatsApp e para que serve Como habilitar backups automáticos no WhatsApp Como fazer backup do WhatsApp no Android (Google Drive) Como fazer backup do WhatsApp no iPhone (iCloud) Como restaurar um backup e recuperar conversas no WhatsApp Como fazer backup criptografado no WhatsApp Como apagar um backup do WhatsApp Como desativar backups do WhatsApp Não consigo fazer backup, e agora?

O que é backup no WhatsApp e para que serve?

O backup no WhatsApp é uma cópia de segurança de suas conversas, que fica salva na nuvem para que você possa recuperá-las posteriormente. No Android, é possível salvar as informações no Google Drive, enquanto no iPhone, elas são armazenadas no iCloud. Ambas as opções são totalmente seguras, já que o backup só pode ser acessado no próprio WhatsApp e pela conta que o solicitou.

Esse recurso é útil para que você recupere todos os detalhes de sua conta em uma eventual troca de celular, ou até mesmo quando o dispositivo é formatado para tentar resolver problemas de performance.

Como habilitar backups automáticos no WhatsApp?

Para habilitar backups automáticos no WhatsApp no sistema Android, é necessário ter uma conta do Google ativa, estar com o Google Play Services instalado, ter espaço livre suficiente e contar com uma Internet rápida e estável no celular. Com tudo isso em mãos, abra o app e toque nos três pontinhos, no canto superior direito da tela. Selecione “Configurações” e em seguida “Conversas”.

Toque em “Backup de conversas” e selecione “Fazer Backup no Google Drive”. Para que o backup seja feito automaticamente, você deve selecionar um período. Estão disponíveis “Diariamente”, “Semanalmente” e "Mensalmente". Por fim, escolha uma conta do Google para que as informações sejam salvas.

Já no iPhone, os requisitos são os seguintes: começar uma sessão com o ID Apple usado no iCloud, ter um dispositivo com iOS 12 ou superior, ter o iCloud ativado e com espaço suficiente para fazer o backup.

Se estas condições estirem cumpridas, abra o WhatsApp e clique em “Configurações”, depois em “Conversas” e “Backup de conversas”. Agora toque em “Backup automático" e escolha a frequência desejada.

Como fazer backup do WhatsApp no Android (Google Drive)

Passo 1. Abra o seu WhatsApp e toque nos três tracinhos no canto superior direito da tela. Em seguida, vá em “Configurações”;

Passo 2. Toque na opção “Conversas” e depois em “Backup de conversas”;

Passo 3. Por fim, selecione o botão verde “Fazer backup” e aguarde o fim do processo.

Como fazer backup do WhatsApp no iPhone (iCloud)

Passo 1. Abra o seu WhatsApp e acesse as “Configurações”. Toque em “Conversas”;

Passo 2. Depois, vá até “Backup de conversas”. A última etapa é clicar em “Fazer backup agora” e aguardar o fim do processo.

Como restaurar um backup e recuperar conversas?

Para restaurar um backup no Android salvo no Google Drive, o primeiro passo é verificar se a conta do Google na qual os arquivos foram salvos está devidamente ativa no celular. Em seguida, baixe o WhatsApp. Caso não esteja fazendo a recuperação em um novo aparelho, será preciso desinstalar e reinstalar o app.

O próximo passo é abrir o aplicativo e confirmar o seu número de telefone. Toque em “Restaurar” quando essa opção aparecer. No final do processo selecione “Avançar”. Agora você poderá acessar suas conversas enquanto o sistema continua a restaurar seus arquivos de mídia.

Se você tiver um backup local, poderá restaurá-lo usando um app gerenciador de arquivo. Então, abra o gerenciador e acesse o local em que o backup está salvo, o que pode ser uma pasta ou um cartão SD, por exemplo. Em seguida, vá até “WhatsApp” e “Databases” dentro do gerenciador. Se não for possível localizar os dados no cartão SD, localize “Armazenamento interno” ou “Armazenamento principal”. Agora copie o backup mais recente para a pasta Databases localizada na área de armazenamento local do seu novo aparelho. Por fim, toque em “Restaurar” assim que essa opção surgir.

No iPhone, a restauração ocorre da mesma forma, já que, ao instalar e abrir o app, basta seguir as opções sugeridas para recuperar suas conversas e arquivos.

Como fazer backup criptografado no WhatsApp?

O backup criptografado é usado para adiciona aos dados salvos na nuvem - seja Google Drive ou iCloud - a mesma camada de proteção usada nas conversas do aplicativo. Isso é útil porque impede que terceiros tenham acesso ao conteúdo.

Para ativar esse tipo de backup abra o seu WhatsApp e clique nas “Configurações”. Em seguida selecione “Conversas” e “Backup de conversas”. O próximo passo é clicar sobre “Backup criptografado de ponta a ponta” e em “Ativar”.

Crie uma senha ou use uma chave criptografada e toque em “Avançar”. Insira a senha novamente e vá em “Avançar”. Por fim, clique em “Criar” e aguarde a conclusão do Backup.

É importante lembrar que os usuários de iPhone que tiverem um backup ativo para todo o telefone terão dois backups para o WhatsApp ao utilizar essa opção: uma sem criptografia, e a outra, criptografada.

Como apagar um backup do WhatsApp?

Os backups do WhatsApp ficam disponíveis na pasta /sdcard/WhatsApp/Databases/, que não pode ser acessada fora do app para a própria segurança do usuário. Então, para apagar esse tipo de arquivo, é necessário fazer o download de um app gerenciador de arquivos de sua confiança.

Em seguida, abra o gerenciador e toque na pasta referente ao WhatsApp - assim, você terá acesso a uma série de subpastas. Toque sobre “Databases” e segure até que a pasta fique selecionada. Depois, é só clicar em “Apagar”.

Como desativar os backups do WhatsApp

Para desativar os backups automáticos do WhatsApp, basta abrir as configurações do app e selecionar a opção “Conversas”. Em seguida, toque em “Backups de conversas” e vá até “Fazer backup no Google Drive”.

Agora, selecione a opção “Nunca”, assim suas mensagens não serão mais salvas na nuvem. Nos iPhones, vá em "configurações", "conversas", "backup de conversas" e "backup automático". Selecione a opção "desativar".

Não consigo fazer backup, e agora?

O backup do WhatsApp pode deixar de funcionar por uma série de problemas, o que faz com que você tenha dificuldades para criá-lo ou restaurá-lo. É necessário entender as causas para buscar uma solução adequada.

Os motivos mais comuns para esse tipo de erro são falta de espaço de armazenamento, versões antigas do WhatsApp, falta de conexão com a Internet, erros com a conta do Google ou ID Apple usados na hora de fazer a restauração, entre outras possibilidades.

Por conta disso, há várias opções que o usuário pode seguir para tentar resolver o problema. Verificar o espaço de armazenamento, atualizar o WhatsApp e conectar-se em outra rede são algumas delas. Nos celulares Android, também é preciso verificar se a conta do Google está conectada e se o Google Play Services está corretamente instalado.

Já no iOS, o usuário deve conferir se o iCloud está ativado e tentar fazer login novamente. Além disso, se a nuvem foi ativado com o Apple ID em outro dispositivo, será preciso atualizar o sistema operacional para o iOS 12 ou superior para que o backup funcione corretamente. Uma opção final para tentar resolver o problema é simplesmente reiniciar o telefone.

