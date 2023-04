Como funciona Roku TV? Veja opções e conheça a plataforma

A Roku TV é um sistema de smart TV que busca unir custo-benefício e diversidade. Relativamente recentes no Brasil, os televisores e media centers da marca Roku se destacam pela diversidade de opções de serviços de streaming e pela interface intuitiva fornecida pelo sistema operacional da fabricante, além do preço acessível. Rivais de aparelhos como Mi TV Stick , da Xiaomi , e Chromecast , do Google , dispositivos como o Roku Express e o Roku Streaming Stick são boas opções para quem deseja acessar serviços de streaming em uma TV comum .

Com o sucesso mundial do sistema Roku OS, fabricantes de televisões como TCL e Philco já investiram em smart TVs com Roku integrada para o mercado brasileiro. Os aparelhos são boas opções para quem busca um aparelho completo com funcionalidades inteligentes para assistir a filmes e séries. Confira, nas próximas linhas, o guia completo que o TechTudo preparou com tudo que você precisa saber sobre a Roku TV e descubra se esta é uma boa opção para você.

O que é Roku TV?

Roku TV é um modelo de televisão inteligente que se destaca pela facilidade de uso e pela plataforma de streaming de vídeo que oferece. Seu sistema operacional, Roku OS, foi projetado para tornar a experiência de streaming de vídeo mais fácil e intuitiva e é um dos principais diferenciais do aparelho. Lançada em 2014, a Roku TV é um produto da Roku Inc., uma empresa que também desenvolve media centers como o Roku Streaming Stick e o Roku Ultra, que contam com o mesmo sistema operacional.

Com a Roku TV, os usuários podem acessar uma ampla variedade de serviços de streaming. Além dos principais, como Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max, o dispositivo conta com uma loja de canais repleta de aplicativos menos conhecidos. O sistema apresenta, também, uma opção de busca universal, que permite a pesquisa de filmes e programas de TV em todos os canais de streaming disponíveis no aparelho de uma só vez, o que facilita a descoberta de conteúdo.

Ainda sobre a usabilidade, a interface do sistema é intuitiva e fácil de navegar e tem um design simples e personalizável. O controle remoto que acompanha a Roku TV conta com botões programáveis para acesso rápido a apps determinados. Assim, com apenas alguns cliques, o usuário pode acessar seus programas e filmes favoritos, o que deve tornar a experiência de visualização mais agradável e dinâmica.

Como a Roku TV funciona?

Para usar a Roku TV, o primeiro passo é conectar o televisor a uma rede Wi-Fi. Depois disso, o usuário será direcionado à tela inicial da Roku, onde pode encontrar uma ampla variedade de canais de streaming. Se estiver utilizando um dispositivo como o Roku Streaming Stick, Roku Express ou Roku Ultra, é preciso conectá-lo primeiro à TV e, na sequência, à rede Wi-Fi.

Além da interface intuitiva do controle remoto personalizável, a Roku TV ainda oferece a opção de espelhamento de tela, permitindo que o usuário reproduza a tela de seu smartphone, tablet ou notebook diretamente na televisão. Quanto à conectividade, os dispositivos Roku são compatíveis com a Alexa e o Google Assistente, o que significa que os usuários podem controlar a TV por voz.

Embora a Roku TV seja fácil de usar, sua qualidade de imagem pode ser afetada pela velocidade da conexão à internet. Para uma experiência de visualização mais suave e sem interrupções, é importante garantir que a conexão Wi-Fi seja rápida e estável.

Principais streamings de vídeo disponíveis na Roku TV

A Roku TV oferece uma grande variedade de canais de streaming de vídeo, incluindo alguns dos mais populares do mercado, além de ter uma loja de canais, onde é possível encontrar outras opções menos conhecidas.

Veja, a seguir, uma lista com os principais serviços de streaming disponíveis na Roku TV:

Quais os tipos de dispositivos Roku TV disponíveis?

A Roku oferece uma variedade de dispositivos de streaming para atender a diferentes necessidades e orçamentos. É possível optar por smart TVs com o sistema operacional integrado ou escolher um media center, aparelho que transforma uma TV comum em smart.

Roku TV

Roku TV é uma televisão inteligente com o sistema operacional Roku OS integrado. Esta é a opção mais prática para quem deseja uma solução que ofereça todos os recursos de uma Smart TV com a plataforma Roku. Produzidas em parceria com a AOC, Philco, Semp e TCL, estas TVs podem ser encontradas em diferentes modelos e tamanhos de tela. Os preços variam conforme a marca e modelo e estão entre R$ 1.079 e R$ 2.599.

Roku Streaming Stick

O Roku Streaming Stick é um pequeno dispositivo de streaming que se conecta à porta HDMI da TV. Ele oferece acesso à plataforma Roku OS e é uma opção econômica para quem deseja uma experiência de streaming de vídeo em uma TV que não é smart. O stick tem um design compacto e portátil, o que facilita o transporte entre os diferentes cômodos da casa e em viagens. O preço do dispositivo está na faixa dos R$ 356.

Roku Express

O Roku Express é outro dispositivo de streaming acessível que oferece acesso à plataforma Roku OS. Ele é projetado para ser conectado à porta HDMI da TV e fornece uma maneira fácil de acessar serviços de streaming de vídeo populares. O Roku Express é ideal para quem procura uma solução econômica para transformar sua TV em uma smart TV. O preço do dispositivo está na faixa dos R$ 236.

Roku Ultra

O Roku Ultra é o dispositivo de streaming mais avançado da marca e é ideal para quem procura uma experiência de streaming de vídeo de alta qualidade. O aparelho oferece suporte à resolução 4K e HDR, bem como ao padrão de áudio Dolby Atmos. Além disso, o Roku Ultra tem um controle remoto avançado, com entrada para fones de ouvido, botões de atalho personalizáveis e uma opção de localização perdida. O preço do dispositivo está na faixa dos R$ 1.199.

Compatibilidade com TVs convencionais

Os dispositivos Roku são projetados para serem compatíveis com uma ampla variedade de televisores, incluindo as TVs convencionais que não são equipadas com tecnologia inteligente. Para usar um dispositivo Roku com uma TV convencional, basta conectar o dispositivo à TV por meio de uma conexão HDMI. O dispositivo Roku será responsável por fornecer a plataforma de streaming de vídeo, enquanto a TV convencional fornecerá a tela para exibição do conteúdo.

É importante lembrar que a qualidade de imagem pode ser afetada pela qualidade da sua TV convencional e que nem todas as funcionalidades disponíveis em uma TV inteligente estarão disponíveis ao usar um dispositivo Roku. No entanto, a compatibilidade desses aparelhos com TVs comuns oferece ao usuário uma maneira fácil e acessível de aproveitar a ampla variedade de serviços de streaming disponíveis na plataforma Roku OS sem precisar arcar com o custo de uma televisão smart.

Som e imagem

A Roku oferece aparelhos com compatibilidade com os padrões mais avançados de imagem, com suporte a resoluções de até 4K e HDR. A promessa é de imagens nítidas e detalhadas, com cores vibrantes e contraste superior. Alguns dispositivos Roku também oferecem recursos de áudio de alta qualidade, como suporte para áudio Dolby Atmos, que proporciona uma experiência de som mais imersiva.

A qualidade de som e imagem dos dispositivos também pode ser aprimorada com a escolha de acessórios compatíveis, como alto-falantes e soundbars, que podem ser conectados ao dispositivo para uma experiência de áudio ainda melhor e mais imersiva. Além disso, a plataforma Roku OS permite vários ajustes de imagem e som para que os usuários possam personalizar a experiência de visualização de acordo com suas preferências.