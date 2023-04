Como jogar de Shen no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Shen, o Olho do Crepúsculo, é um personagem tanque do League of Legends (LOL), jogo da Riot Games . Capaz de provocar seus inimigos, anular ataques básicos e proteger seus aliados com um escudo, ele geralmente aparece na rota superior de Summoner's Rift. O campeão é conhecido pela rivalidade com Zed, que foi explorada na HQ "Zed" . Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia com todas as habilidades, runas, counters, feitiços, builds e dicas de como mandar bem com ele. Vale dizer que a matéria foi baseada no patch 13.5. Confira a seguir.

Com o teleporte como feitiço de invocador, Shen é uma ameaça a estar presente em praticamente qualquer team fight; veja como jogar com ele

Habilidades

Barreira de Ki (Passiva)

Graças à sua passiva, Shen recebe um escudo durante alguns segundos após usar uma habilidade. Esse efeito tem 10 segundos de recarga, reduzido em quatro segundos quando uma das skills do Olho do Crepúsculo acertam um aliado ou adversário.

Com a sua passiva, Shen é capaz de receber um escudo durante o combate no LOL

Ataque Crepúsculo (Q)

Ao conjurar o Ataque Crepúsculo, Shen chama sua Espada Espiritual para auxiliá-lo em combate. Se um adversário for atingido pela arma durante o seu trajeto, ele receberá lentidão ao se distanciar do Olho do Crepúsculo pelos próximos dois segundos.

Ataque Crepúsculo também fortalece os próximos três ataques de Shen, que causa Dano Mágico adicional equivalente à porcentagem de vida máxima do alvo. Caso a Espada Espiritual atinja um adversário, esse dano aumenta e o Olho do Crepúsculo recebe 50% de velocidade de ataque.

Com o Ataque do Crepúsculo, Shen, personagem do LOL, chama sua Espada Espiritual para ajudá-lo no combate

Refúgio Espiritual (W)

Shen ativa uma área defensiva com a sua Espada Espiritual durante alguns segundos. Os ataques básicos dos inimigos são bloqueados, caso o Olho do Crepúsculo ou um aliado esteja dentro dessa zona segura. Se não houver campeões para proteger quando a área for criada, ela permanecerá ativa por até dois segundos.

O Refúgio Espiritual de Shen no LOL o protege contra ataques básicos; saiba usar

Corrida das Sombras (E)

Ativo: causar dano com Ataque Crepúsculo (Q) ou Corrida das Sombras (E) regenera energia;

causar dano com Ataque Crepúsculo (Q) ou Corrida das Sombras (E) regenera energia; Passivo: Shen avança em uma direção, provocando campeões e monstros da selva durante o percurso durante alguns segundos. A habilidade também causa Dano Físico;

Corrida das Sombras provoca os adversários de Shen no LOL; confira a melhor forma de usar

Manter a União (R)

Com a sua ultimate, Shen é capaz de proteger um aliado em qualquer local do mapa. Ele concede um escudo com base na vida perdida do aliado durante cinco segundos (máximo de 60% da vida perdida). Após conjurar por três segundos, o Olho do Crepúsculo se teleporta para o local do companheiro com a sua Espada Espiritual.

Ao utilizar a sua ultimate no LOL, Shen se teleporta em direção a um aliado e o protege com um escudo

Ordem das habilidades

No momento, a ordem de habilidade é Q+E+W, mas também é possível optar por E+Q+W. No entanto, conforme os níveis passam, o recomendado é priorizar Ataque Crepúsculo (Q) primeiro, Corrida das Sombras (E) em segundo e, por último, Refúgio Espiritual (W). Observe a tabela abaixo:

Ordem de habilidades | Shen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ataque Crepúsculo Q Q Q Q Q Refúgio Espiritual W W W W W Corrida das Sombras E E E E E Manter a União R R R

Runas e Feitiços

Atualmente, a combinação de feitiços de invocador mais utilizada pelos jogadores é Flash e Teleporte. No entanto, também é possível usar Flash e Incendiar, dependendo do jogo. Em relação às runas, a principal escolha é o Aperto dos Mortos-Vivos. Vale ressaltar que cada partida é única, ou seja, dá para realizar mudanças tanto nas runas quanto nos feitiços.

Aperto dos Mortos-Vivos

Com o Aperto dos Mortos-Vivos, Shen consegue se manter por mais tempo na rota. Isso porque a runa, além de oferecer dano mágico adicional nos ataques básicos, ainda aumenta o HP permanentemente e regenera uma parte da vida. Na árvore de habilidades primária, deve-se utilizar "Golpe de Escudo", "Ventos Revigorantes" e "Revitalizar". Já na secundária, as escolhas são "Golpe Desleal" e "Caça Suprema".

Até o momento, Aperto dos Mortos-Vivos é a runa mais escolhida para o Shen no LOL

Exemplos de builds

Atualmente, o item Mítico mais escolhido pelos jogadores é o Coração de Aço, que concede ainda mais vida e dano ao ataque básico de Shen. Artefatos como Égide de Fogo Solar e Hidra Titânica também são recorrentes na build do campeão. Em relação às botas, dá para optar por Botas Galvanizadas de Aço ou Passos de Mercúrio, sendo a primeira a principal alternativa.

Lembre-se: cada jogo é diferente, então, aplique as mudanças que julgar necessárias na build. Analise o seu adversário de rota, bem como a situação da partida no geral. Assim como as runas e os feitiços de invocador, as builds podem sofrer alterações conforme as suas necessidades. Veja, a seguir, modelos de build para o Olho do Crepúsculo:

Início

Exemplos de itens iniciais para o Shen

Itens Míticos e essenciais

Exemplos de itens Míticos e essenciais para o Shen

Exemplo de build final e itens situacionais

Exemplo de build final e itens situacionais para o Shen

Dicas

Ao pegar o nível 6, preste atenção no mapa, pois com a ultimate dá para garantir a segurança de um aliado e até mesmo a vitória em uma troca 1 versus 1;

Ao trocar com o seu adversário, não deixe de ativar o Refúgio Espiritual (W) para anular os ataques básicos do inimigo;

Ao utilizar a sua Corrida das Sombras (E), verifique se o caçador inimigo, ou qualquer outra ameaça, está próximo da sua rota. Ao gastar o seu E, você fica mais vulnerável a ganks;

Não deixe para utilizar a sua ultimate quando o aliado estiver com pouca vida: se perceber que o companheiro perderá bastante HP, use o seu Manter a União (R);

Assim como o W, o Ataque Crepúsculo (Q) é indispensável durante as lutas um contra um;

Counters

Olaf: o Berserker é um oponente difícil para o Shen durante a fase de rotas. Isso porque a sua ultimate o deixa imune a desarmes, tornando o E do Olho do Crepúsculo ineficaz. Além disso, enquanto estiver enfurecido, Olaf ganha Armadura e Resistência Mágica;

o Berserker é um oponente difícil para o Shen durante a fase de rotas. Isso porque a sua ultimate o deixa imune a desarmes, tornando o E do Olho do Crepúsculo ineficaz. Além disso, enquanto estiver enfurecido, Olaf ganha Armadura e Resistência Mágica; Singed: além de ser chato de perseguir por conta de seu veneno, Singed ainda consegue impedir que Shen escape utilizando o seu Mega Adesivo (W). Além disso, o Químico Louco ainda torna a habilidade Refúgio Espiritual (W) do Olho do Crepúsculo inútil, pois causa dano mágico em suas habilidades e evita ataques básicos;

além de ser chato de perseguir por conta de seu veneno, Singed ainda consegue impedir que Shen escape utilizando o seu Mega Adesivo (W). Além disso, o Químico Louco ainda torna a habilidade Refúgio Espiritual (W) do Olho do Crepúsculo inútil, pois causa dano mágico em suas habilidades e evita ataques básicos; Kayle: apesar de fraca inicialmente, Kayle cresce bastante conforme o jogo avança. Quando mais forte, ela é capaz de causar bastante dano no Shen sem dificuldades e de uma distância segura. Para piorar, sua ultimate ainda a deixa invulnerável por um tempo;

Olaf, Singed e Kayle são exemplos de counters do Shen na rota superior