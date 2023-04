Como recuperar uma conta hackeada no Instagram (guia completo)

Recuperar uma conta hackeada no Instagram , aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ), é possível utilizando vários procedimentos diferentes, que dependem de acordo com cada situação. Em certos casos, o app apresenta um formulário de preenchimento que permite reaver o perfil. Em outros, o próprio dono da conta pode recuperar o acesso por meio do e-mail ou SMS.

O roubo da conta acontece por vários motivos e causar problemas uma série de problemas. Por isso, também é importante habilitar alguns itens de segurança e privacidade para manter seu perfil protegido. Nas próximas linhas, veja um guia do TechTudo para recuperar uma conta hackeada no Instagram e como evitar que isso aconteça com você.

1 de 18 Hackers podem roubar dados de acesso do Instagram de diversas maneiras; confira como se proteger — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Hackers podem roubar dados de acesso do Instagram de diversas maneiras; confira como se proteger — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Nesta matéria, você vai ver:

Como contas no Instagram são hackeadas Quais sinais indicam que a sua conta foi invadida Como recuperar uma conta hackeada no Instagram Como evitar que invadam a sua conta do Instagram

Como contas no Instagram são hackeadas?

Contas no Instagram podem ser hackeadas de muitas maneiras. Uma forma muito comum é por meio de extensões instaladas nos navegadores, que podem conter malwares com o objetivo de roubar dados dos usuários. Outra maneira é via phishing, uma estratégia em que hackers criam sites falsos, enviam e-mails ou mensagens em redes sociais disponibilizando ofertas de grandes empresas ou algum benefício que faça o usuário clicar em links maliciosos. Estes links podem solicitar dados pessoais, como login, senha ou código de autenticação.

Uma outra forma é a utilização indevida do nome do Instagram para solicitar dados. Isso ocorre, por exemplo, com e-mails fraudulentos que utilizam o nome da empresa, mas não são reais. Há, ainda, a possibilidade de a pessoa ter utilizado a mesma senha da rede social em outras plataformas, e o código ter sido vazado. Redes de Wi-Fi públicas também podem representar um risco, se forem interceptadas por cibercriminosos.

2 de 18 Há diversas formas de hackear uma conta no Instagram — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Há diversas formas de hackear uma conta no Instagram — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

Quais são os sinais de que o Instagram foi invadido?

O principal sinal de que uma conta foi invadida é não conseguir realizar o login na rede, mas algo que também ocorre com frequência é identificar postagens que não tenham sido feitas por você. Afinal, muitos criminosos utilizam a ferramenta para tentar aplicar golpes nos seguidores daquela pessoa ou para chantagear o dono do perfil.

Além disso, também é comum que o usuário que teve o perfil roubado receba e-mails com troca de senha desconhecida, ou seja notificado de login em dispositivos que não conhece. Nesse último caso, se você verificar um login suspeito na sua conta, você pode ir no seu perfil, tocar nas três barras horizontais no canto esquerdo e, em seguida, em “Configurações”. Depois, toque em “Segurança” e em “Atividade de login”. Nessa área, você pode tocar nos três pontinhos ao lado do local suspeito e pressionar em “Sair” para desativar o acesso naquele aparelho.

Como recuperar uma conta hackeada no Instagram?

1. Se o e-mail foi trocado

Caso a senha e e-mail tenham sido trocados, e você não consiga mais realizar login no seu Instagram, você deverá ir até a página de recuperação da plataforma, que enviará um código para reaver a conta. Confira abaixo como realizar o procedimento.

Passo 1. Acesse a página "www.instagram.com/hacked" (sem aspas) e escolha a opção “Minha conta foi invadida”. Em seguida, pressione “Avançar”. Na tela seguinte, insira seu nome de usuário, telefone ou e-mail e toque em “Avançar”;

3 de 18 Recupere o acesso a contas do Instagram hackeadas com página exclusiva de suporte — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Recupere o acesso a contas do Instagram hackeadas com página exclusiva de suporte — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Selecione o e-mail ou telefone correspondente e pressione em “Avançar”. Depois, é necessário inserir o código de seis dígitos enviados pelo Instagram. Então, toque em “Confirmar”;

4 de 18 Um código para confirmar identidade é enviado ao usuário — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Um código para confirmar identidade é enviado ao usuário — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Adicione uma nova senha para acessar a rede social e pressione “Enviar”. A plataforma informará que todas as outras sessões em que o Instagram estiver conectado serão desconectadas.

5 de 18 Passos como trocar a senha e desconectar outras sessões foram unificadas em plataforma do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Passos como trocar a senha e desconectar outras sessões foram unificadas em plataforma do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Se a conta foi excluída

Quando uma conta é excluída, o Instagram oferece um prazo de até 30 dias para que o perfil possa ser reativado. Caso a data já tenha expirado, não é possível mais reaver a conta, mas um novo perfil com o mesmo e-mail e nome de usuário pode ser feito, caso outra pessoa ainda não tenha usado. Se esse for o seu caso, siga as seguintes instruções:

Passo 1. Entre na página de login do Instagram pelo navegador. Insira seus dados e toque em “Entrar”. Depois, pressione em “Manter conta”.

6 de 18 Contas excluídas no Instagram podem ser recuperadas em até 30 dias — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Contas excluídas no Instagram podem ser recuperadas em até 30 dias — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Se a senha foi trocada

Se a sua senha tiver sido trocada, você pode resgatar o acesso por meio da página de login do Instagram. Veja abaixo como realizar o procedimento.

Passo 1. Vá na página oficial do Instagram. Toque em “Esqueceu a senha?” e, na tela seguinte, digite seu nome de usuário, e-mail ou número de telefone. Depois, pressione em “Encontrar conta”;

7 de 18 Troca de senha pode ajudar na recuperação da conta — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Troca de senha pode ajudar na recuperação da conta — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Selecione se deseja receber o código via e-mail ou SMS e toque em “Continuar”. Caso seja por e-mail, vá até o seu aplicativo de e-mails, abra a mensagem do Instagram e pressione em “Redefina sua senha”;

8 de 18 Redefina sua senha no Instagram para reaver acesso ao perfil — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Redefina sua senha no Instagram para reaver acesso ao perfil — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Crie uma nova senha e habilite a opção “Desconectar de outros dispositivos”. Depois, toque em “Continuar”, e o acesso será liberado.

9 de 18 Desconecte o Instagram de outros dispositivos para garantir segurança — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Desconecte o Instagram de outros dispositivos para garantir segurança — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Solicitando um código de segurança

Caso você ainda consiga realizar o login na plataforma, o ideal é realizar algumas medidas de segurança, como trocar a senha e confirmar dados pessoais. Confira, abaixo, como realizar.

Passo 1. Vá ao seu perfil e toque nas três barras horizontais. Em seguida, pressione em “Configurações”;

10 de 18 Vá ao seu perfil para abrir as Configurações do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Vá ao seu perfil para abrir as Configurações do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Toque em “Segurança” e em “Checkup de segurança”;

11 de 18 O Checkup de segurança exibe falhas na proteção do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes O Checkup de segurança exibe falhas na proteção do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Na região com um pontinho vermelho, são mostradas as áreas que você deve melhorar na segurança do app. Toque em cada uma delas para realizar a alteração. Depois, pressione em “Autenticação de dois fatores” para ativar o sistema extra de segurança. Em seguida, toque em “Começar” e escolha um dos métodos de segurança para incluir no app.

12 de 18 Proteja a conta do Instagram com a autenticação de duplo fator — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Proteja a conta do Instagram com a autenticação de duplo fator — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Como evitar ter a conta do Instagram invadida?

1. Ativando a autenticação em duplo fator

A autenticação em duplo fator cria uma camada extra de acesso ao perfil. Dessa forma, sempre que um novo login for feito em um dispositivo diferente, também será solicitado um segundo tipo de autenticação. As opções disponíveis são por meio de um app de autenticação (como o Google Authenticator ou 1password), WhatsApp ou SMS.

Passo 1. Vá ao seu perfil e toque nas três barras horizontais. Em seguida, pressione em “Configurações”;

13 de 18 Vá ao seu perfil para abrir as Configurações do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Vá ao seu perfil para abrir as Configurações do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Toque em “Segurança” e em “Autenticação de dois fatores”;

14 de 18 A autenticação de dois fatores permite adicionar camada extra de segurança ao Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes A autenticação de dois fatores permite adicionar camada extra de segurança ao Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Toque em “Começar”. Escolha um dos métodos de segurança para incluir no app.

15 de 18 Escolha um método adicional para entrar no Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Escolha um método adicional para entrar no Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Removendo os acessos de apps terceiros

Alguns aplicativos podem solicitar o acesso de outras plataformas para cumprir algum serviço no Instagram. Isso também pode significar um risco para a conta, pois permite que apps terceiros tenham acesso ao seu perfil. Verifique abaixo como remover o acesso.

Passo 1. Vá ao seu perfil no Instagram e toque nas três barras horizontais;

16 de 18 Vá ao seu perfil para abrir as Configurações do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Vá ao seu perfil para abrir as Configurações do Instagram — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Depois pressione em “Segurança”. Em seguida, toque em “Apps e sites”;

17 de 18 Alguns aplicativos podem acessar o Instagram sem que você saiba — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Alguns aplicativos podem acessar o Instagram sem que você saiba — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Os aplicativos com autorização vão aparecer nessa área e você poderá removê-los.

18 de 18 Desative apps com acesso ao Instagram para mais segurança — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Desative apps com acesso ao Instagram para mais segurança — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Confirmando a identidade

Se você enviou uma solicitação de recuperação de acesso à conta no formulário do Instagram em um perfil sem fotos, é possível que você receberá um e-mail de suporte da rede. Nessa mensagem, será solicitado que você insira seu endereço de e-mail ou número de telefone usado para criar a conta, além do tipo de dispositivo usado (Android ou iOS)

Já se o seu perfil tiver fotos, a equipe de suporte solicitará que você envie um vídeo de selfie virando a cabeça em várias direções. Isso os ajudará a determinar se você é o proprietário da conta. O Instagram analisará e entrará em contato quando a verificação for feita.

