Como tirar fotos de raios com o celular

Tirar foto de raio com o celular é uma arte fascinante e desafiadora. Com a tecnologia dos smartphones evoluindo constantemente, tornou-se possível capturar imagens de raios com uma qualidade impressionante usando apenas o dispositivo móvel . Não é fácil, mas existem dicas para chegar num resultado interessante.

Neste artigo, vamos ensinar como capturar imagens incríveis de raios usando apenas o seu telefone. Para isso é necessário técnica e algumas configurações específicas que você pode usar para capturar esses eventos naturais únicos e impressionantes. Desde o posicionamento correto do seu aparelho até a escolha das configurações de exposição ideais, vamos abordar tudo o que você precisa saber para tirar fotos de raios com o celular e capturar imagens impressionantes da natureza em ação.

1 de 4 Raios no Cristo Redentor — Foto: Mauro Pimentel/AFP/Getty Images Raios no Cristo Redentor — Foto: Mauro Pimentel/AFP/Getty Images

Antes de tudo, segurança!

Ao fotografar raios, é importante ficar atento a sua a segurança. Tempestades elétricas são extremamente perigosas e podem ser fatais, portanto, é essencial tomar todas as precauções necessárias para evitar riscos à sua vida e saúde.

A primeira e mais importante precaução é nunca se expor durante uma tempestade de raios. O risco de ser atingido é muito alto e a descarga elétrica pode ser fatal. Sempre busque abrigo em um lugar fechado e seguro, como uma casa, prédio ou veículo, e evite ficar próximo de árvores, postes, estruturas metálicas e corpos d'água.

Se você estiver fotografando raios ao ar livre, certifique-se de estar em um local seguro e abrigado. Nunca segure o celular diretamente em suas mãos durante a exposição, pois isso pode aumentar o risco de ser atingido por um raio. Utilize um tripé ou apoie o dispositivo em uma superfície estável para garantir que ele permaneça fixo durante a captura da imagem.

Outra medida importante é sempre ficar atento às condições do tempo. Monitore as previsões meteorológicas e evite sair para fotografar raios em situações de risco. É importante estar ciente do ambiente em que você está e sempre buscar abrigo imediatamente em caso de mudança repentina nas condições climáticas.

Lembre-se também de ter cuidado com a eletricidade. Evite fotografar perto de linhas de energia elétrica ou equipamentos elétricos, pois isso pode aumentar o risco de choque elétrico.

Por fim, lembre-se de que a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Se houver qualquer dúvida ou preocupação com relação à segurança, é melhor cancelar a sessão de fotografia e buscar abrigo imediatamente. Com as precauções certas, é possível fotografar raios com segurança e capturar imagens incríveis sem correr riscos desnecessários.

Equipamentos necessários para fotografar raios

Para tirar fotografias de raios, é possível utilizar equipamentos simples ou avançados, dependendo do resultado final desejado. Abaixo estão alguns equipamentos básicos necessários para começar a fotografar raios:

1. Celular com câmera

O celular com câmera deve permitir o controle manual de configurações como velocidade do obturador, abertura do diafragma e sensibilidade da ISO. E, se possível, permitir o uso de lentes extras.

2. Tripé

Um tripé é essencial para manter o celular estabilizado durante a exposição. Ele deve ser resistente e firme para evitar que o dispositivo trema ou se mova durante a captura da imagem. O TechTudo tem uma listagem com interessantes tipos de tripé. O acessório não costuma ser caro.

3. Cabo disparador

2 de 4 Cabo disparador está à venda na web por cerca de R$ 40 — Foto: Reprodução/Internet Cabo disparador está à venda na web por cerca de R$ 40 — Foto: Reprodução/Internet

O cabo disparador permite que a câmera seja acionada sem a necessidade de tocar no botão de disparo, o que pode causar trepidação. Ele é conectado no celular via fio ou Bluetooth, e pode ser acionado manualmente. Lembre de checar se o cabo disparador é compatível com o seu telefone.

4. Filtro de densidade neutra

O filtro de densidade neutra é um acessório que reduz a quantidade de luz que entra pela lente. Ele é especialmente útil durante o dia, quando há muita luz natural, permitindo que o dispositivo capture imagens de longa exposição sem a foto fique estourada.

5. Lentes

As lentes são importantes para definir a perspectiva e o enquadramento da imagem. Para fotografia de raios, as lentes grande angular são as mais indicadas, pois permitem que o fotógrafo capture uma grande área do céu.

6. Fonte de energia

3 de 4 Powerbank dá mais autonomia para monitorar o ambiente e fazer a foto — Foto: Elson de Souza/TechTudo Powerbank dá mais autonomia para monitorar o ambiente e fazer a foto — Foto: Elson de Souza/TechTudo

Uma fonte de energia é importante para garantir que o celular esteja sempre carregado e pronto para capturar as imagens. É recomendável ter um carregador portátil para garantir que o dispositivo tenha energia durante a sessão de fotos.

Com esses equipamentos é possível começar a fotografar raios e capturar imagens incríveis. É importante lembrar que a segurança deve sempre vir em primeiro lugar, e que nunca se deve se expor durante tempestades de raios.

Configurações para captura diurna

Fotografar raios durante o dia pode ser mais desafiador do que à noite, pois a luz do Sol pode afetar a exposição da imagem e diminuir a visibilidade do raio. No entanto, é possível ajustar as configurações do celular para obter imagens de qualidade. Abaixo estão algumas configurações ideais para fotografar raios durante o dia:

ISO baixo: Configure o ISO para um valor baixo, como 100 ou 200, para evitar que a imagem fique granulada.

Configure o ISO para um valor baixo, como 100 ou 200, para evitar que a imagem fique granulada. Velocidade do obturador rápida: Configure a velocidade do obturador para um valor rápido, como 1/1000s ou 1/2000s, para congelar a imagem do raio e evitar que ela fique borrada.

Configure a velocidade do obturador para um valor rápido, como 1/1000s ou 1/2000s, para congelar a imagem do raio e evitar que ela fique borrada. Abertura do diafragma média: Configure a abertura do diafragma para um valor médio, como f/8 ou f/11, para que a imagem fique nítida e com uma profundidade de campo adequada.

Configure a abertura do diafragma para um valor médio, como f/8 ou f/11, para que a imagem fique nítida e com uma profundidade de campo adequada. Filtro de densidade neutra: Utilize um filtro de densidade neutra para reduzir a quantidade de luz que entra na lente e permitir que a velocidade do obturador seja rápida o suficiente para congelar a imagem do raio.

Utilize um filtro de densidade neutra para reduzir a quantidade de luz que entra na lente e permitir que a velocidade do obturador seja rápida o suficiente para congelar a imagem do raio. Modo de fotometria pontual: Utilize o modo de fotometria pontual para medir a exposição da imagem no local exato onde o raio pode aparecer, garantindo que a exposição esteja correta para o raio.

Configurações para captura noturna

Fotografar raios durante a noite pode ser mais fácil do que durante o dia, pois a escuridão proporciona um contraste mais intenso entre o raio e o céu. Abaixo estão algumas configurações ideais para fotografar raios durante a noite:

ISO baixo: Configure o ISO para um valor baixo, como 100 ou 200, para evitar que a imagem fique granulada.

Configure o ISO para um valor baixo, como 100 ou 200, para evitar que a imagem fique granulada. Velocidade do obturador lenta: Configure a velocidade do obturador para um valor lento, como 10 segundos ou mais, para permitir que a imagem capture a trajetória completa do raio. Uma exposição mais longa também pode criar um efeito interessante de rastros de luz.

Configure a velocidade do obturador para um valor lento, como 10 segundos ou mais, para permitir que a imagem capture a trajetória completa do raio. Uma exposição mais longa também pode criar um efeito interessante de rastros de luz. Abertura do diafragma média a larga: Configure a abertura do diafragma para um valor médio a largo, como f/5.6 ou f/8, para assegurar a nitidez da imagem e uma profundidade de campo adequada.

Configure a abertura do diafragma para um valor médio a largo, como f/5.6 ou f/8, para assegurar a nitidez da imagem e uma profundidade de campo adequada. Modo manual ou bulb: Configure a câmera para o modo manual ou bulb, para ter total controle sobre as configurações da câmera e permitir exposições mais longas.

Configure a câmera para o modo manual ou bulb, para ter total controle sobre as configurações da câmera e permitir exposições mais longas. Foco manual: Configure o foco manualmente para obter uma imagem nítida no ponto desejado. Você pode usar o foco manual em um objeto distante que esteja localizado na mesma direção em que os raios estão surgindo para ajudar a garantir boa nitidez.

Configure o foco manualmente para obter uma imagem nítida no ponto desejado. Você pode usar o foco manual em um objeto distante que esteja localizado na mesma direção em que os raios estão surgindo para ajudar a garantir boa nitidez. Estabilização do celular: Use um tripé ou apoie o celular em uma superfície estável para evitar que a imagem fique tremida durante a exposição longa.

4 de 4 Raios invadem uma região — Foto: Yasser Al-Zayyat/AFP/Getty Images Raios invadem uma região — Foto: Yasser Al-Zayyat/AFP/Getty Images

6 dicas para fotografar raios com o celular

Fotografar raios com o celular pode ser um desafio, mas com as técnicas corretas é possível obter imagens de qualidade. Abaixo estão algumas dicas que podem ser úteis.

1. Use um tripé ou apoie o celular em uma superfície estável.

Manter o celular estável é essencial para evitar que a imagem fique tremida. Utilize um tripé ou apoie o celular em uma superfície estável para garantir que ele permaneça fixo durante a captura da imagem.

2. Ative o modo de longa exposição

Muitos celulares possuem um modo de longa exposição que permite capturar imagens com tempos de exposição mais longos. Esse modo é ideal para fotografar raios, pois permite capturar o rastro completo do raio.

3. Utilize um aplicativo de câmera

Os aplicativos de câmera podem oferecer recursos adicionais e opções de configuração que não estão disponíveis na câmera padrão do celular. Utilize um aplicativo que permita controlar manualmente as configurações de exposição, como a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO.

4. Escolha um local escuro e com boa visibilidade do céu

Para fotografar raios, é importante escolher um local escuro e com boa visibilidade do céu. Evite locais com muita luz artificial ou poluição visual, como prédios ou árvores, que possam interferir na captura da imagem.

5. Mantenha o flash desligado

O flash do celular não é efetivo para iluminar raios à distância e pode causar reflexos indesejados na imagem. Mantenha o flash desligado durante a captura da imagem.

6. Paciência é fundamental

Capturar uma imagem de raio pode exigir paciência e várias tentativas. Mantenha-se calmo e tente capturar várias imagens em sequência para aumentar as chances de conseguir uma imagem de alta qualidade.