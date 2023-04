Como usar o CapCut? Veja guia completo com dicas para iniciantes

O CapCut é um editor de vídeos gratuito, disponível para Android e iPhone ( iOS ), que ganhou bastante popularidade por seus recursos diversificados e interface intuitiva. O aplicativo oferece diversas funções básicas, como recorte de vídeo, inclusão de filtros, texto, áudio e e legendas automáticas. Ele também fornece outras funções mais avançadas, como mudar a velocidade do vídeo para mais lenta ou mais rápida. O TechTudo fez um guia com tudo o que você deve saber fazer no Capcut. Confira nas linhas a seguir.

1. Entendendo a interface do CapCut

O primeiro passo para usar o CapCut é entender como funciona a sua tela inicial. Ao abrir o app, o usuário tem a opção de criar um “Novo projeto”, que deve ser pressionada para iniciar a edição do vídeo. Ali, também são exibidos os projetos em andamento, os modelos feitos por outros usuários (e que também podem ser utilizados), além de alguns atalhos para funções comuns, na parte superior.

A tela de edição conta com a janela de visualização, a parte em destaque que exibe o vídeo em processo de edição. Nessa área, você pode fazer movimentos de pinça para aplicar zoom, movimentar a imagem, girar e arrastar o clipe.

Também há a área de linha do tempo, que fica abaixo da janela de visualização e representa o lugar onde as alterações do vídeo ficam sinalizadas. No símbolo de “+” ao final da linha, você pode adicionar mais vídeos ou fotos ao clipe.

Já a barra de ferramentas, localizada no canto inferior da tela, exibe todas os principais recursos que o aplicativo oferece e que podem ser adicionados ao clipe. Há, ainda, a sub-barra de ferramentas, que é ativada ao tocar em uma dos ícones e exibe as funções adicionais de cada recurso.

2. Importando um vídeo para dentro do app

Para importar um vídeo para dentro do app, toque em “Novo projeto” na tela principal. Depois, selecione a mídia que irá utilizar. Você pode tanto tocar na aba “Vídeos”, quanto na “Fotos”, disponível na área superior. Caso prefira, você pode percorrer a sua galeria de mídias através da opção “Álbuns”.

Como cortar um vídeo no CapCut

Depois de importado o vídeo, o usuário pode editá-lo da maneira que preferir. Um dos principais recursos utilizados no CapCut é o corte de vídeos. Para fazer isso, toque no videoclipe que deseja partir. Note que um quadro branco será exibido. Vá até a borda branca e arraste até o ponto onde você deseja cortar. Se preferir, você pode arrastar do lado oposto.

Caso queira cortar uma parte do meio do clipe, você deve arrastar o ponteiro até as áreas que serão cortadas e tocar em "dividir". O aplicativo vai partir o vídeo na parte selecionada. Após ter os frames determinados, toque em “Excluir” para se livrar das partes extras.

Como adicionar legenda em um vídeo no CapCut

Para adicionar legenda ao vídeo, você pode arrastar o ponteiro até o local onde a legenda será adicionada e tocar em “Texto”. O app oferecerá as opções de “Legendas automáticas” ou “Adicionar texto”. A diferença entre as duas opções é que, no primeiro caso, o aplicativo fará um reconhecimento do áudio e o transformará em texto, o que pode ocasionar alguma falha. No segundo modo, as legendas são inseridas manualmente. Cabe a cada usuário escolher o que for melhor para o seu uso.

Como adicionar uma música no CapCut

Outro recurso muito popular no aplicativo é a inclusão de músicas. Para fazer isso, toque em “Áudio” no menu de ferramentas da tela de edição. Depois, toque em “Sons”. Nessa tela, você pode selecionar uma música original do TikTok ou pressionar no ícone de arquivo e, em seguida, em “Do dispositivo” para incluir uma música direto da sua galeria.

Como fazer transições em vídeos no CapCut

Para fazer uma transição entre os vídeos, é necessário arrastar o ponteiro até o local em que o efeito será adicionado e depois tocar em “Dividir”. Em seguida, pressione dentro do ícone de transição e escolha a opção desejada. Outra opção para fazer isso é adicionar mais de um vídeo ao projeto, sobrepondo os dois na linha do tempo e adicionando a transição.

Como mudar a velocidade dos vídeos no CapCut

O CapCut oferece duas opções para alterar a velocidade dos vídeos: a normal e a curva. Na primeira delas, o clipe é alterado em sua totalidade, na velocidade definida pelo usuário, que pode ser 0.1x, 2x, 5x e até 100x maior do que a em que o vídeo foi gravado.

Já na segunda opção, é possível inserir mudanças não-lineares – ou seja, as partes do vídeo diferentes ficam em velocidades distintas. Para isso, toque na linha do tempo e, depois, na opção “Velocidade”. Escolha entre “Normal” e “Curva”, selecionando, também, o quanto você deseja acelerar ou desacelerar.

Como fazer voiceover nos vídeos no CapCut

O voiceover se trata de uma gravação de voz que o usuário faz para colocar no vídeo. Para fazer a narração direto no aplicativo, toque em “Áudio” no menu de ferramentas e, depois em, “Gravar”. Pressione o ícone de microfone para iniciar a gravação e depois nele novamente para finalizar. Ao encerrar, toque no ícone de check.

3. Exportando o vídeo para celulares ou PCs

Para exportar um vídeo, toque no ícone de seta para cima na parte superior. Note que um quadrado identificando a taxa de resolução é exibido ao lado. Tocando ali, você pode alterá-la e também personalizar itens como a taxa de quadros e de código. Ao finalizar, a mídia estará disponível na galeria do celular e pode ser enviada para o PC.

4. O CapCut é de graça?

O CapCut é um aplicativo gratuito e oferece a maioria dos recursos sem custo algum. No entanto, o app apresenta uma versão premium, o CapCut Pro, e acrescenta algumas funções à plataforma, além de mais 100GB na nuvem para salvar projetos. Os planos variam entre R$ 40,90/mês, R$ 54,90 para pagamento único e R$ 429,90 no plano anual.

Os recursos oferecidos na versão profissional incluem mais opções de animações, efeitos, filtros de cor, redutor de ruído, remoção de cintilações, opções de retoque para rosto e corpo e legendas dinâmicas.

