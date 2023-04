Conheça 1976, filme sobre a ditadura chilena disponível na Netflix

O filme 1976 chegou ao catálogo da Netflix no último sábado (8) e já se destaca como uma das produções não originais do streaming mais bem elogiadas. Lançado em 2022, com roteiro de Alejandra Moffat e Manuela Martelli – que também assina a direção –, o projeto é baseado parcialmente na história da avó da diretora. Estrelado por Aline Küppenheim, a trama acompanha uma mulher de classe média alta que decide abrigar um jovem da resistência contra a ditatura militar chilena.

Com uma hora e meia de duração, o longa-metragem estreou em maio de 2022 na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de Cannes. Confira mais detalhes de 1976, como sinopse, elenco e repercussão.

1976 tem história baseada na ditadura chilena e é estrelado por Aline Küppenheim e Nicolás Sepúlveda

Enredo de 1976

Ambientado no Chile de 1976, o filme acompanha Carmen (Küppenheim), uma dona de casa de 50 anos que desfruta de uma vida burguesa confortável. Ao viajar para sua casa de verão, a protagonista é procurada pelo padre Sánchez (Medina) que lhe pede ajuda para cuidar de Elías (Sepúlveda), um jovem misterioso e ferido que faz parte da resistência contra o ditador Augusto Pinochet.

Assim, pelo seu amplo conhecimento médico adquirido após anos casada com Miguel (Goic), um doutor renomado de Santiago, Carmen concorda em ajudar. Mas ao fazer isso, sua vida toma rumos totalmente inesperados e perigosos.

Elenco

Estrelado por Aline Küppenheim (42 Dias de Escuridão) no papel da protagonista Carmen e pelo novato Nicolás Sepúlveda interpretando o jovem Elías, o elenco de 1976 tem nomes como Hugo Medina (Ilusões Óticas) vivendo o Padre Sánchez, Alejandro Goic (Casa de Muñecos) dando vida a Miguel e Amalia Kassai (Ardente Paciência) como Leonor.

Além disso, participam do elenco também Gabriel Urzúa (Amor a la Catalán), Antonia Zegers (Post Mortem), Mauricio Pešutić (El Laberinto de Alicia), Francisco Ossa (Enigma), Graciela Tenenbaum (Cuecas Rasgadas) e Mora Recalde (O Dia Trouxe a Escuridão).

Repercussão

Aclamado pela crítica, 1976 foi indicado na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano no 37º Prêmio Goya. Já nos Festivais Internacionais de Cinema de Atenas, Tóquio, Londres, Jerusalém e Valdivia, a produção venceu em todos. Em sites agregadores, a performance da obra cinematográfica é acima da média. No IMDb, por exemplo, o filme tem nota 6.6, com base em 674 considerações.

No Rotten Tomatoes, o trabalho de Manuela Martelli tem um índice de aprovação de 100%, tendo em conta 22 reviews. Segundo o consenso do site em questão, "1976 é um noir histórico intrigante que radiografa a sociedade paternalista e patriarcal de Pinochet através dos olhos de uma mulher burguesa que ousa tomar uma posição".

Em grandes veículos internacionais, como é o caso do The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw tece elogios ao projeto, afirmando que ele "é feito com uma segurança emocionante, e a tensão e a crise espiritual de Carmen são transmitidas de forma soberba, com uma trilha sonora enervante de María Portugal. É um grande exemplo do noir antifascista chileno".

Por fim, Anthony Kao, do Cinema Escapist, traz uma crítica mista sobre a produção, alegando que "o filme pode não ter o desenvolvimento de personagem mais robusto, nem possuir talento dramático. Mas, por meio de suas sensibilidades de arte e sua ênfase no cotidiano, 1976 pelo menos ressuscita a vibração do autoritarismo".