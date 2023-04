Conheça a desejada lente macro para celular; item custa só R$ 3

Cada vez mais popular entre as pessoas, a lente macro para celulares permite que o dono do aparelho tire fotos com mais qualidade por um preço acessível. Podendo custar a partir de R$ 3, a proposta do acessório é capturar imagens de objetos próximos com uma maior clareza de detalhes, por vezes imperceptíveis até mesmo a olho nu. O equipamento pode ser encontrado por valores mais baixos em sites de compras, mas também é comercializado nas mais diversas lojas de eletrônicos.

A lente macro pode ser utilizada em qualquer modelo (seja Samsung, Apple, Xiaomi ou Motorola, entre outros). Além disso, ela ajuda a explorar texturas e fibras, e por isso é ideal para tirar fotos de pequenos objetos como flores e insetos. Cabe lembrar que a distância entre o elemento a ser capturado e a câmera deve ficar entre 2 a 5 centímetros.

2 de 5 iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo

Como funciona a lente macro

3 de 5 A lente macro entrega fotos mais detalhadas e pode ser utilizada em qualquer modelo de smartphone — Foto: Divulgação/Samsung A lente macro entrega fotos mais detalhadas e pode ser utilizada em qualquer modelo de smartphone — Foto: Divulgação/Samsung

A lente macro tem uma relação de ampliação máxima de pelo menos 1:1 ou “1x”, permitindo a reprodução de um objeto em tamanho real no sensor de imagem da câmera. Ou seja, um elemento de 10 mm pode ser projetado no sensor em imagem de 10 mm caso a lente esteja suficientemente próxima dele. Sendo assim, ela é ideal para fotos de objetos próximos e bem pequenos.

Principais tipos de lente macro

Confira a seguir os dois principais tipos de lente macro à venda no mercado brasileiro. Costumam ser acessórios baratos, inclusive com qualidade questionável, a depender do material utilizado.

1. Lente macro com clipe

4 de 5 A lente macro com clipe possui uma espécie de "pregador", para facilitar o acoplamento ao celular — Foto: Reprodução/Amazon A lente macro com clipe possui uma espécie de "pregador", para facilitar o acoplamento ao celular — Foto: Reprodução/Amazon

A lente macro com clipe é modelo mais vendido do mercado. Oferecendo maior facilidade no encaixe ao celular, seu movimento de "clipe" auxilia no acoplamento ao smartphone. Entretanto, esse formato gera um tamanho maior no equipamento, variando de 8 a 10 cm.

2. Lente macro sem clipe

5 de 5 A lente macro sem clipe é acoplada ao celular e oferece um tamanho menor ao consumidor — Foto: Laura Martins/Techtudo A lente macro sem clipe é acoplada ao celular e oferece um tamanho menor ao consumidor — Foto: Laura Martins/Techtudo

Um pouco menor que a anterior, a lente macro sem clipe também tem seu funcionamento a partir de encaixe, mas exige um maior esforço do consumidor para acoplá-la. Em contrapartida, esse modelo pode ser mais benéfico quanto ao transporte do acessório, com seu tamanho girando em torno de 5 cm.

Com informações da Sony

