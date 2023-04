Conheça Brotato, jogo 'estilo' Vampire Survivors para PC e celular

Brotato é um jogo de ação com elementos roguelike e bullet hell, semelhante ao popular Vampire Survivors , mas com batatas armadas como protagonistas. O game, criado pelo estúdio Blobfish na ferramenta Godot, foi lançado em acesso antecipado na loja digital Steam em setembro de 2022. Depois, em 27 de março de 2023, recebeu versões mobile pagas, mas, em breve, terá também edições gratuitas. O título está disponível para PC por R$ 10,89, para Android por R$ 23,99 e iPhone ( iOS ) por R$ 27,90. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

História

Por ser um jogo de arena e sobrevivência, Brotato não tem história bem definida. Nesse sentido, ele apenas conta com a descrição nas lojas digitais para dar satisfação sobre o enredo. No game, o usuário assume o controle de uma batata, cuja espaçonave do planeta Tubercópolis caiu em um planeta hostil repleto de alienígenas, que, agora, querem eliminá-lo.

Sua missão é tentar resistir o máximo possível até que chegue ajuda para resgatá-lo. A seu favor, Brotato possui uma habilidade muito útil, pois é a única batata que consegue empunhar seis armas ao mesmo tempo.

Gameplay

A jogabilidade de Brotato traz um game de arena com visão aérea, no qual o jogador enfrenta hordas de inimigos e tenta se manter vivo. O personagem atira automaticamente quando seus oponentes se aproximam e ganha pontos de experiência por exterminá-los. Vale dizer que as criaturas também deixam para trás recursos que podem ser utilizados como moeda.

Entre cada onda de ataque, o jogador pode adquirir melhorias para seu personagem por subir de nível ou visitar uma loja com armas e acessórios. O arsenal inclui pistolas, espingardas, submetralhadoras e muito mais. Apesar de haver um limite de 6 armas, é possível acumular vários acessórios.

Semelhanças e diferenças com Vampire Survivors

O estilo de sobrevivência com elementos Rogue e Bullet Hell parecerá muito familiar para quem também jogou Vampire Survivors, título que dominou o gênero de enfrentar hordas de inimigos com um personagem que ataca automaticamente. Assim, entre as principais semelhanças dos jogos, está o limite de empunhar até 6 armas.

Por outro lado, há também diferenças marcantes. Por exemplo, a arena de Brotato é bem menor e, por isso, é mais fácil ser encurralado por inimigos. As partidas também são mais curtas e costumam levar menos de 30 minutos -- tempo de sobrevivência que jogadores de Vampire Survivors almejam alcançar.

A maior diferença entre os títulos, talvez, seja a ausência de upgrades permanentes em Brotato -- ao menos na versão de acesso antecipado. Assim, ao morrer, o jogador sempre irá recomeçar do zero, apenas com novos personagens e armas desbloqueados.

Reciclar, combinar e comprar

Uma mecânica diferencial em Brotato é o fato de que as armas obtidas não são permanentes como em Vampire Survivors. A cada onda, o jogador pode escolher reciclar algumas armas em troca de recursos, combinar outras para criar versões mais poderosas ou apenas comprar substitutas. Este ciclo de constante renovação do arsenal permite maior liberdade durante as partidas, e pode levar a configurações diferentes e inesperadas.

O que já tem no acesso antecipado?

Segundo os desenvolvedores do game, Brotato já está totalmente jogável e tem bastante conteúdo para jogadores aproveitarem. Porém, eles desejam adicionar mais funções, modos de jogo, melhorias e balanceamento antes de considerarem que o game está "finalizado". Uma boa notícia é que o preço não deve aumentar quando estrear oficialmente.

Só na versão de acesso antecipado o game já tem mais de 30 personagens, mais de 46 armas, mais de 150 itens, além de suporte a português do Brasil. Jogadores começam a play com 5 Batatas, chamadas Redondinho, Brigão, Louco, Patrulheiro e Mago, enquanto desbloqueiam mais personagens através de certas missões, como matar hordas de inimigos.

Como é a versão Mobile para Android e iPhone (iOS)?

Nos dispositivos mobile, Brotato é publicado pela empresa Erabit Studios e traz o mesmo conteúdo da versão em acesso antecipado do Steam. Assim, o game é controlado pela tela de toque, na qual o usuário arrasta o dedo para mover o personagem.

Vale dizer que não há suporte total para joystick, mas é possível conectá-lo via Bluetooth e controlar o movimento de Brotato. De qualquer forma, é preciso usar a tela de toque para navegar nos menus.

Brotato é muito difícil! E agora?

Se em algum momento o game parecer difícil demais e o jogador sentir que bateu em um limite de progresso, não é preciso se desesperar. Brotato possui funções de acessibilidade que permitem alterar quanto de vida os inimigos possuem, quanto de dano eles causam e qual sua velocidade de movimento, a fim de ter uma experiência divertida em qualquer nível de habilidade.

Há também outras funções, como destacar o jogador, projéteis e aumentar o tamanho de texto. Assim como as opções podem facilitar o game, se desativadas, também podem deixar a jogatina mais difícil para aqueles que desejam um desafio extremo.

Quais os requisitos mínimos?

Brotato - Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínios Sistema operacional: Windows 7 ou superior Processador: 2 GHz Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: c/ suporte a OpenGL 3+ 128 Mb Armazenamento: 200 MB de espaço disponível