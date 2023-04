Conheça Enfermeira, série da Netflix baseada em história real

Enfermeira (The Nurse) é a nova minissérie da Netflix , lançada nesta quinta-feira (27) com apenas quatro episódios. A trama, similar a de O Enfermeiro da Noite , conta a história de uma enfermeira que acaba perdendo o controle de suas ações e prejudica mortalmente pacientes internados em um hospital na Dinamarca. A produção é baseada em fatos reais, a partir de um livro homônimo da jornalista Kristian Corfixen, e o caso teve resolução por autoridades locais em 2016.

A série é estrelada por Fanny Louise Bernth como a enfermeira novata Pernille Kurzmann, além de Josephine Park como a acusada Christina Aistrup Hansen. As duas atrizes são estrelas locais e conhecidas por produções dinamarquesas para TV e cinema.

Série Enfermeira, da Netflix, é inspirada em caso real dinamarquês

O enredo de Enfermeira

A história de Enfermeira começa a partir de 2015, em um hospital localizado no sul da Dinamarca. É lá que Pernille Kurzmann chega para trabalhar em sua nova posição profissional como enfermeira e cultiva uma relação de amizade com Christina Aistrup Hansen. Após aprender bastante sobre o trato com pacientes, Pernille passa por alguns problemas ao ver outros internados perderem suas vidas misteriosamente. O fato chama a atenção de autoridades locais, mas Christina é uma enfermeira prestigiada e conhecida por seu bom trabalho.

As personagens centrais de Enfermeira, Christina e Pernille

A trama se desenvolve conforme Pernille começa a desconfiar dos atos de Christina. Agora cabe a ela não apenas confortar os pacientes, mas também descobrir as verdadeiras intenções de sua então amiga de trabalho, por mais que isso coloque em risco sua própria vida.

Elenco e equipe

Por ser uma produção dinamarquesa, Enfermeira não tem grandes nomes famosos nas Américas. Todo o elenco é formado por atores e atrizes da Dinamarca. Fanny Louise Bernth, a Pernille, é conhecida por seu trabalho em “Det er så yndigt”, curta-metragem dramático de 2021, além da série de TV “Herrens veje”, de 2017 e com apenas duas temporadas. Josephine Park, que interpreta Christina, estrelou a série Do Nada, Grávida, disponível na Netflix. Outros nomes do elenco são Peter Zandersen (Niels), Dick Kaysø (Kenny), Selma Kjær Kuscu (Alberte), Amalie Lindegård (Katja), e mais.

A direção da série fica a cargo de Kasper Barfoed. Ele é natural de Copenhague e tem em seu currículo produções para a TV, entre elas o filme “Verão de 92” (2015), que conta a história da seleção de futebol dinamarquesa após chegar na partida final da liga europeia e ser considerada a “zebra” do campeonato.

Enfermeira adapta o livro dinamarquês The Nurse, de Kristian Corfixen

O caso real de Enfermeira

De acordo com o livro The Nurse, escrito pelo jornalista dinamarquês Kristian Corfixen, o caso real chamou a atenção a partir de 1º de março de 2015, quando a polícia recebeu um chamado de uma enfermeira no hospital onde trabalhava. Ela mesma liga para as autoridades após desconfiar de uma colega de trabalho, acusando-a de matar os pacientes apenas por prazer, sem qualquer motivo.

O caso real de Enfermeira aconteceu em 2015

Segundo os relatos, a enfermeira Pernille ligou para as autoridades após o caso ocorrer repetidas vezes, acusando Christina da autoria. Outros colegas de trabalho também passam a perceber o comportamento suspeito da acusada, que já se estendia por alguns anos.

Acontece que várias provas já haviam se perdido. Algumas das vítimas já haviam sido cremadas e outras tinham o corpo em estado pouco conservado para servirem de prova. O livro narra toda a saga de investigação criminal que culminou com a prisão de Christina Hansen, em 2017, após todas as acusações terem sido comprovadas e registradas.

O seriado da Netflix tenta contar essa história nos seus quatro episódios, com detalhes da vida dos personagens e relatos retirados do livro. A publicação ainda não tem tradução oficial para o português e nem publicação nacional, encontrado apenas em lojas importadoras.

