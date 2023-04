Conheça ExitLag, software que promete 'melhorar' conexão para jogar online

Vale ressaltar que o software conta com suporte para mais de mil títulos diferentes para PC (Windows) e Android, esse ainda em fase beta, além de possuir um processo simples para adicionar mais nomes à lista de games suportados. O TechTudo conversou com o CEO da ExitLag, Lucas Stolz, que falou sobre o serviço e o momento atual no mercado. Confira:

'GPS' para fugir do tráfego de conexão

É fácil compreender qual é o objetivo do ExitLag. Contudo, falar apenas sobre a funcionalidade em si pode não convencer possíveis interessados em adquirir o produto, sendo importante explicar como o software trabalhará com sua Internet e PC. Em entrevista ao TechTudo, o CEO da ExitLag, Lucas Stolz, buscou facilitar o entendimento sobre o programa ao compará-lo a um GPS.

"No GPS você escolhe seu destino final e ele fala: a rota mais rápida é essa, tem a segunda opção e tem a terceira opção. No Exitlag você coloca o seu destino final, que é o jogo ou aplicação com que você vai se comunicar e o software vai dizer para você qual é a melhor rota, qual o melhor caminho para se comunicar."

Para essa funcionalidade ser possível, o ExitLag utiliza de uma tecnologia de replicação de rotas chamada de "Multipath" (múltiplos caminhos ou rotas, em português). Para explicar o recurso, Lucas voltou a usar a analogia do GPS: "É como se você pudesse viajar para o aeroporto em quatro carros diferentes, e o que chegar lá primeiro vai ser você, que viaja, enquanto os outros você abandona". Portanto, a ideia do ExitLag é escolher esse "carro superior" de forma automática e assegurar a melhor conexão possível.

Suporte a jogos, apps e mais

Sem surpresas, o software possui suporte para os principais jogos do mercado: são mais de mil títulos no PC e mais de 200 para aparelhos Android, com suporte garantido para os MOBAs, FPS e RTS mais famosos do mercado. Entretanto, a empresa também se preocupa com aqueles jogos mais desconhecidos, permitindo a adição de games a partir de solicitações da comunidade.

Se o serviço começou com foco em jogos multiplayer no PC, o ExitLag está em fase de testes com celulares Android e também aplicativos de chamadas de vídeo, como Zoom, Teams, entre outros. Portanto, se você ativa uma assinatura, poderá aproveitar alguns recursos para melhorar suas calls, além de aproveitar uma conexão mais assertiva no celular.

Vale lembrar que, embora seja o foco, o ExitLag não se limita apenas ao online. Se sua máquina estiver dando problemas com quedas de quadros e aqueles "engasgos" que irritam em qualquer jogo, o software também conta com um recurso para te ajudar. Esse recurso se chama "FPS boost", focado em potencializar a parte de hardware do PC e assegurar que uma máquina menos robusta possa obter um desempenho mais aceitável.

Versões mobile à vista

Em seu portal oficial, o ExitLag já informa mais de 200 jogos para aparelhos mobile Android que contam com seu suporte. No entanto, é importante destacar que esse versão para celulares ainda está em sua fase beta. As funções são as mesmas da versão para desktop: levar mais competitividade ao ambiente online de jogos como Free Fire, Honor of Kings e Pokémon UNITE. De acordo com a empresa, a fase beta está servindo para realizar testes de estresse com diversos jogadores, verificar conexões para melhorar o serviço e ouvir o feedback dos usuários.

Em comparação com a versão para Windows, o ExitLag Mobile ainda não possui recurso para agir no desempenho do hardware, mas uma solução semelhante ao FPS boost deve ser lançada no futuro.

“(O fps Boost) é uma ferramenta que a gente vai ter lá (no celular), para fazer alguns tipos de limpeza e de melhorias no hardware do celular. Então a gente vai atacar duas frentes: ter um acessório que tá ali cuidando da sua comunicação com o jogo, seja ela olhando para a sua conexão ou para como o hardware se comunica com essa aplicação. Tanto no Windows quanto no Android, a proposta é a mesma."

É importante destacar ainda que, por enquanto, o software estará disponível apenas para Android, sem qualquer previsão para lançamento de uam versão par iPhone (iOS). Lucas, entretanto, garante que a possibilidade está no radar. “A gente passou por um longo período de beta aqui no Android para garantir, justamente, que a tecnologia seja bem desenvolvida. Uma vez que ela estiver preparada para Android, converter para iOS não vai ser difícil", afirmou.

Competitivo, casual e até outros tipos de uso

Muitos podem pensar que o ExitLag é uma solução voltada apenas para os jogadores que almejam as grandes competições. Tal conclusão ganha mais força quando os interessados veem o astro Gabriel "FalleN" Toledo, bicampeão mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), como parceiro da empresa e trazendo exemplos de como o software ajudou quando precisou jogar torneios online de um país estando em outra região.

Apesar disso, o ExitLag lembra que até os jogadores mais casuais, visando apenas a diversão, também usam do software como recurso para terem uma melhor experiência em seus games online. Como diz o CEO: ninguém gosta de perder (ainda mais por problemas de conexão).

“Quem joga, gosta de competir, casual ou não. Você não joga para perder. Galera normalmente leva muito a sério. Todo mundo que quer jogar para competir, deveria usar. É um investimento, um acessório que você tem assim como compra como um mouse, um teclado pra te dar uma performance um pouco melhor. Muita gente esquece que jogo online vai depender dessa comunicação entre player e jogo, e o Exitlag olha pra isso."

Há chances de banimento?

O uso de um software de terceiros em jogos competitivos online sempre gera dúvidas nos jogadores. Afinal, desenvolvedoras desse tipo de game se veem obrigadas a criar sistemas de detecção contra programas ilegais, seja no PC ou nos dispositivos mobile. Por vezes, certos programas de terceiros que você utiliza, como um antivírus, podem ser identificados como uma espécie de cheat e fazer você correr risco de punição em determinados jogos. Mas, vale ressaltar, não é o caso do ExitLag.

Para começar, há o famoso exemplo de Gabriel "FalleN" Toledo utilizando o ExitLag abertamente em competições oficiais de CS:GO. Além disso, Lucas Stolz confirma que o software é reconhecido por todos os jogos suportados. Segundo ele, a empresa entra em contato com as desenvolvedoras para explicar que o ExitLag é um acessório gamer e que não concederá qualquer tipo de vantagem injusta aos jogadores.

“‘Posso levar ban?’ Não, a gente sempre é white listed quando tem qualquer jogo… a gente entra em contato para garantir que a gente é um acessório gamer, não tem interferência nenhuma nos dados trafegados. A gente tá ali realmente para garantir que a conexão vai ser a melhor possível. Você não leva ban."

Streaming de jogos

O CEO da ExitLag garante: serviços de streaming de jogos como o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now, entre outros, já estão no radar. Apesar disso, ainda não há esse suporte disponível no serviço, já que as próprias plataformas oferecem soluções para evitar que problemas de conexão interfiram na jogatina.

"Já estamos com esses apps sob mapeamento, principalmente os que vão depender não só de dados, mas também do processamento do jogo, tendo uma dependência ainda maior da sua conexão. Esses aplicativos normalmente têm um buffer, ou seja, eles tentam equilibrar os players ali dentro (...). Como cloud (gaming) vai ser mais uma das formas das pessoas se comunicarem e de estarem jogando, a gente vai dar suporte a todos esses aplicativos também, no futuro."

E a assinatura?

O ExitLag possui um único tipo de assinatura, englobando tanto a versão para PC quanto a mobile, em fase de testes. Segundo Lucas, a ideia é não criar "layers de experiência, onde o usuário que paga mais tem uma experiência melhor". Além disso, o formato da assinatura promete acesso de qualquer lugar, "pensando (sobretudo) na experiência do usuário que saiu do PC, vai viajar e continua usando a solução, mas agora na versão do celular". São três formas diferentes de pagar o serviço: anual, a R$ 139,99, semestral, a R$ 105, e mensal, que sai a R$ 19,99. Vale lembrar que, para acessar os benefícios do ExitLag no celular, é necessário fazer um cadastro para o beta fechado.