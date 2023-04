Conheça Treta, nova série da Netflix em parceria com a produtora A24

Treta (Beef, em inglês) é a nova série exclusiva do catálogo da Netflix , lançada nesta quinta-feira (6). A novidade já chega com 100% de aprovação no site Rotten Tomatoes, além da autenticação do selo "Fresco", oferecido a obras recomendadas pelos críticos. Produzida em parceria com a produtora A24 , conhecida pelos filmes Morte Morte Morte e Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo , a comédia dramática mostra dois desconhecidos que nutrem uma raiva mútua após uma briga de trânsito.

A série tem como protagonistas Steven Yeun (Não! Não Olhe) e Ali Wong (Talvez Para Sempre). Com dez episódios lançados, até o momento não há confirmação de segunda temporada. Se você ficou intrigado com a temática de Treta e quer saber mais sobre enredo e repercussão, confira mais informações abaixo.

Enredo de Treta

Danny Cho (Yeun) é um empresário que está a beira da falência. Amy Lau (Wong) é uma socialite que começa a sentir tédio e frustação pela vida que tem. O caminho dos dois se cruza quando uma briga de trânsito banal evolui para uma perseguição inconsequente. A raiva que os eles sentem mutualmente é tanta que, para manter o sentimento ativo, Danny e Amy passam a planejar vinganças um contra o outro.

Elenco e equipe técnica

Além da dupla de protagonistas, Treta tem em seu elenco Maria Bello (Marcas da Violência), David Choe (The Choe Show), Patti Yasutake (Maltratada), Ashley Park (Emily em Paris), Justin H. Min (The Umbrella Academy), Andrew Santino (O Artista do Desastre), entre outros. A série é uma criação do roteirista e produtor Lee Sung Jin (Dave). Yeun e Wong, além de protagonizarem o show, estão entre os produtores executivos.

Repercussão entre público e crítica

Em análise do público no IMDb, até o momento a produção tem nota 7,8, com 218 votações dos usuários. Na avaliação da crítica, Treta tem metascore 85 no Metacritic e aprovação de 100% no Rotten Tomatoes - com o selo "Fresco" estampado. No consenso do site, "Ali Wong e Steven Yeun são um par de adversários diabólicos no assistível Treta, uma peça nobre da comédia que encontra seu pathos na mesquinhez."

Entre as críticas positivas da imprensa, o Mashable decretou que "já faz um longo tempo que a Netflix não fazia um grande show como este". O Variety observou que "quando Treta foca nesses personagens (Danny e Amy) e no mundo em que habitam, age de forma certa no coração de seus intérpretes". O The Daily Beast definiu o show como "um exame escaldante sobre o que leva as pessoas a perderem a postura - e, ao fazerem isso, comprometem tudo que eles mais prezam".

A única crítica mediana registrada nos dois agregadores veio do San Francisco Chronicle, avaliando que "em boa parte do show, o absurdo funciona, mas ainda há alguns pontos indesejados". A resenha faz críticas ao uso de arma de fogo pela personagem Amy em um momento íntimo e a escalação do artista plástico David Choe no elenco. Em abril de 2014, David admitiu ter cometido um estupro em um podcast. Posteriormente, ele alegou se tratar de uma piada inventada ao se desculpar sobre o caso.

Confira o trailer de Treta

