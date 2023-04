Coração Marcado: conheça sinopse, elenco e trailer da 2ª temporada

A segunda temporada da série Coração Marcado (Pálpito, no título original) estreou na última quarta-feira (24) no catálogo da Netflix e ocupa a primeira posição de produções mais vistas do streaming. Lançado em 2022, o thriller foi criado por Leonardo Padrón e tem direção de Camilo Vega. Estrelado por Michel Brown e Ana Lucía Domínguez, a trama acompanha a história de Camila, uma jovem que precisa com urgência de um transplante de coração e acaba envolvida em um perigoso cenário de tráfico de órgãos.

Com 24 episódios ao todo, a produção colombiana teve desenvolvimento pela CMO Produções, enquanto que a produção ficou nas mãos de Carolina Arciniegas, Ahmed Al Baker, Clara María Ochoa e Ana Piñeres. Se você gosta de dramas policiais, confira mais detalhes de Coração Marcado a seguir.

Enredo de Coração Marcado

Na primeira temporada, a história acompanha Camila (Domínguez), uma jovem que sofre uma parada cardíaca no dia de seu casamento e vê sua vida em risco ao descobrir que só poderá sobreviver se conseguir um transplante de coração. É neste cenário trágico que seu noivo Zacarías (Martinez), um homem extremamente rico e influente, decide fazer de tudo para salvar a amada, sendo capaz até de se envolver com criminosos do tráfico de órgãos.

No entanto, Zacarías acaba por ser cúmplice de um crime, já que esse grupo de traficantes decide assassinar uma jovem chamada Valéria (Muñoz) para que seu coração seja transplantado no corpo de Camila. Ao descobrir o plano inescrupuloso que acabou com a vida de sua esposa, Simón (Brown) parte em busca de vingança, mas ao conhecer Camila ele entra em um dilema sobre a vida e o amor.

Já na segunda season, Camila está com Simón e acaba forjando a própria morte para fugir de Zacarías, após descobrir o que ele fez com Valéria. Em uma verdadeira jornada de perseguição, o vilão bola um plano para reconquistar a amada e se vingar de sua nova paixão.

Elenco

Estrelado por Michel Brown (A Amante Do Centauro) no papel do protagonista Simón e Ana Lucía Domínguez (Quem Matou Sara?) interpretando Camila, o elenco de Coração Marcado ainda tem nomes como Sebastian Martinez (Rosário) vivendo Zacarías, Margarita Muñoz (A Dona do Paraíso) dando vida à Valéria e Valeria Emiliani (Sempre Bruxa) como Samantha.

Além disso, fazem parte do time Julián Cerati (A Primeira Vez), Jacqueline Arenal (As Cinco Obstruções), Juan Fernando Sánchez (Amigas e Canções), Mauricio Cujar (Life, Death & Rebirth), Diana Wiswell (Segunda Estrela à Direita) e Camilo Amores (As Iguanas).

Repercussão

Considerada um enorme sucesso original da Netflix, a produção colombiana tem nota 6,5 no agregador IMDb. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Camilo Vega tem um índice de 57% em relação à audiência, mas nenhuma nota no tomatômetro da crítica.

Em reviews de veículos internacionais, como o Decider, o jornalista Joel Keller tece comentários negativos sobre a produção colombiana, alegando que "Coração Marcado é muito bobo para um assunto tão obscuro. Sim, sabemos que as novelas são inerentemente bobas, mas aqui simplesmente não funciona".

Por outro lado, Melissa Camacho, do Common Sense Media, elogia o desenrolar narrativo do projeto, pontuando que "este thriller sombrio está cheio de reviravoltas, projetado para manter os espectadores envolvidos até o último momento".