Dead Island 2: veja lançamento, preço e o que esperar do jogo de zumbi

Dead Island 2 , aguardado jogo de zumbi da Dambuster Studios e Deep Silver , será lançado em 21 de abril. A sequência do game Dead Island , de 2011, traz um novo apocalipse de mortos-vivos, mas dessa vez em Los Angeles, 10 anos após os eventos do original. A jogabilidade do título permanece um misto de FPS e RPG, e oferece multiplayer online para até 3 pessoas.

Dead Island 2 chegará em 21 de abril para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC após desenvolvimento conturbado e atrasos; saiba tudo sobre — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Data de lançamento

A chegada de Dead Island 2 está marcada para 21 de abril de 2023, mas essa nem sempre foi a data de estreia do game. Inicialmente, ele estava planejado para 3 de fevereiro, data anunciada durante apresentação do título na Gamescom 2022. Porém, ainda no ano passado, ele foi adiado para 28 de abril.

Quando faltavam cerca de 2 meses para o lançamento, a data foi alterada novamente, para o dia definido agora. Parece que, dessa vez, não haverá atraso, pois o jogo atingiu status "Gold" -- ou seja, seu desenvolvimento foi completado. Vale lembrar ainda que Dead Island 2 teve outras versões, -- inclusive uma com lançamento para 2015 --, mas foram descartadas.

Chega para PC? Sai no Steam? E consoles?

Dead Island 2 ficará disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (somente via Epic Games Store). Vale lembrar que, nos computadores, o game não sai pela Steam também pois a loja da Epic Games costuma ter um período exclusivo de um ano sobre os títulos. Assim, supostamente, o jogo de zumbis só deve chegar à plataforma da Valve a partir de abril de 2024.

Dead Island 2 chegará para consoles da geração atual e passada, mas no PC ficará exclusivo da Epic Games Store — Foto: Divulgação/Deep Silver

Qual é a história?

Assim como o original, Dead Island 2 tem história simples, com apenas um contexto para a ação. Em Los Angeles, após 10 anos dos eventos do jogo de 2011, acontece um novo surto do vírus que transforma pessoas em zumbis. O jogador começa a play controlando o personagem em um avião de evacuação, que está resgatando sobreviventes. No entanto, o veículo sofre um acidente e cai.

Após sair dos destroços, seu personagem será mordido por um zumbi. Porém, ele perceberá que tem imunidade e capacidade de usar habilidades especiais, concedidas por já ter um DNA infectado. O objetivo, então, é encontrar uma forma de se comunicar com os militares, que deixaram a cidade em quarentena, e tentar ajudar no combate ao vírus. Mas, há vários mistérios ao redor desse novo surto.

Em Dead Island 2 jogadores são sobreviventes imunes ao vírus zumbi que atingiu Los Angeles, mas ainda precisam sair da cidade e desvendar mistérios sobre este novo surto — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Gameplay

Dead Island 2 é um jogo de ação e RPG em primeira pessoa, no qual é importante tanto a ação do jogador quanto os atributos de armas. Assim, jogadores podem escolher armamentos com características específicas, como cortantes, pesadas ou de fogo, para lidar com diferentes situações.

Vale lembrar que as armas também podem ser modificadas com plantas para agregar danos extras, como por eletricidade e fogo. O violento sistema "Flesh" também permite causar desmembramentos estratégicos e limitar a ação dos inimigos.

O gameplay de Dead Island 2 traz ação em primeira pessoa com diferentes tipos de armas e habilidades especiais — Foto: Reprodução/Epic Games Store

O jogo ainda tem um sistema de habilidades por cartas, de forma que o jogador pode transformar seu personagem na versão que quiser. É possível, por exemplo, deixá-lo mais ágil com armas leves, ou mais lento com armas pesadas. As habilidades também podem fornecer golpes especiais, úteis para lidar com mais zumbis. Por fim, há também um Fury Mode, que permite usar o potencial de seu DNA infectado para entrar em um estado ensandecido e causar muito dano em inimigos.

O jogo chegou a ser cancelado?

Tecnicamente, sim. Dead Island 2 teve várias versões que chegaram a ter produção iniciada antes de serem canceladas. A primeira delas foi projetada pelo Techland, desenvolvedores do Dead Island original, mas foi deixada de lado para o estúdio produzir Dying Light. Depois, a Yager Entertainment assumiu o projeto e trabalhou bastante em uma nova versão, que até chegou a vazar na internet em 2020 , mas não foi finalizada.

A Sumo Digital, de Sonic & All-Stars Racing Transformed, também tentou tocar o projeto por um período, mas perdeu o posto para a Dambuster Studios. Ela foi escolhida por ser uma subsidiária da Deep Silver, publicadora do jogo. Assim, poderia entregar exatamente o que a empresa esperava.

Dead Island 2 teve diversas versões desde o seu anúncio e várias delas chegaram a ser canceladas — Foto: Reprodução/Deep Silver

Terá multiplayer?

Um fator marcante do primeiro Dead Island foi o multiplayer online para até 4 pessoas. Por isso, o novo game retorna com o formato, mas reduz o grupo para três pessoas. Vale lembrar que o título não terá crossplay entre as diferentes plataformas, então os amigos precisarão estar no mesmo console para jogarem.

Jogadores não precisarão encarar os perigos de Dead Island 2 sozinhos pois poderão formar um grupo de até 3 amigos para enfrentar os mortos-vivos — Foto: Divulgação/Deep Silver

Dead Island 2 é mundo aberto?

O título pode ser considerado um semiaberto. Isso porque há grandes áreas para explorar, porém, interconectadas e, em alguns pontos, lineares. Nesse sentido, jogadores poderão explorar bastante e irão se sentir livres para se movimentar em qualquer direção, mas há uma certa "ordem" a seguir. O estilo é similar ao de outro lançamento recente: Atomic Heart, da desenvolvedora Mundfish.

O mundo de Dead Island 2 é extenso e tem áreas abertas para explorar, porém não é necessariamente um mundo aberto tradicional — Foto: Divulgação/Deep Silver

