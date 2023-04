Deixe-o Partir: conheça sinopse, elenco e trailer do filme na Netflix

O filme Deixe-o Partir chegou ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira (19) e já ocupa o primeiro lugar de produções mais vistas do streaming. Lançado em 2020, o longa é baseado no romance homônimo de Larry Watson e tem roteiro e direção de Thomas Bezucha. Estrelado por Diane Lane e Kevin Costner, a trama acompanha um xerife aposentado que, junto de sua esposa, sai em busca de seu único neto, que está desaparecido.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem teve distribuição pela Universal Pictures e arrecadou uma bilheteria mundial de US$ 11,6 milhões. Então, se você gosta de filmes sobre faroeste, confira mais detalhes de Deixe-o Partir, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Deixe-o Partir, disponível na Netflix, é estrelado por Kevin Costner e Diane Lane — Foto: Divulgação/Universal Pictures Deixe-o Partir, disponível na Netflix, é estrelado por Kevin Costner e Diane Lane — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de Deixe-o Partir

Situada inicialmente em Montana, em 1961, a história segue o xerife aposentado George Blackledge e sua esposa Margaret. Eles vivem em um rancho junto de seu filho James e sua companheira Lorna, que juntos têm Jimmy.

No entanto, após a morte acidental de James, a nora de George passa a se relacionar com um homem violento e eles acabam fugindo junto com Jimmy para uma região isolada em Dakota do Norte. Quando George e Margaret descobrem as situações duvidosas que rondam a família do novo marido de Lorna, eles partem em uma jornada em busca de seu único neto.

Elenco

Estrelado por Kevin Costner (Yellowstone) no papel do protagonista George Blackledge e Diane Lane (O Homem de Aço) interpretando Margaret, o elenco de Deixe-o Partir é composto por nomes como Lesley Manville (Sra. Harris Vai a Paris) dando vida à Blanche Weboy, Booboo Stewart (Crepúsculo) vivendo Peter Dragswolf e Kayli Carter (Godless) como Lorna Blackle.

Além disso, também estão no time de atuação Jeffrey Donovan (Law & Order), Will Hochman (Um Brinde à Amizade), Judith Buchan (Sedenta de Sangue), Ryan Bruce (O Álbum de Memórias) e Will Brittain (A Casa do Terror).

Repercussão

Com uma performance positiva nos sites agregadores, Deixe-o Partir tem nota 6.7 no IMDb, com base em 31 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Thomas Bezucha angariou 84% de aprovação da crítica e uma pontuação de 76% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "a mistura desigual de Deixe-o Partir - de drama adulto a thriller de vingança - é suavizada pelo forte trabalho de um sólido elenco veterano".

Em veículos internacionais, como é o caso do Collider, o jornalista Jeff Sneider tece comentários mistos à produção americana, exaltando que "este é um conto de vigilância sensível e, apesar de um terceiro ato ardente, você deve perceber que ele tem um desenvolvimento mais lento do que o filme de ação prometido em seu trailer".

Por fim, Lewis Knight, do Daily Mirror, enaltece a obra cinematográfica, destacando que ela "é um faroeste comovente e emocionante, com atuações particularmente fortes de Diane Lane como uma mãe enlutada, mas resoluta, e de Lesley Manville como sua inimiga desprezível".