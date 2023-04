Despercebida: veja sinopse, elenco e trailer da série disponível na Netflix

Despercebida (Unseen, no título original) é a nova série da Netflix , que chegou ao streaming na última quarta-feira (29). A produção sul-africana de suspense policial está fazendo sucesso na plataforma, alcançando o Top 3 entre séries no Brasil. Com Gail Mabalane (Sangue e Água) no papel principal, a história fala sobre Zenzi Mwale, uma faxineira que se envolve em uma grande investigação policial após o desaparecimento repentino de seu marido. A criação ficou por conta de Travis Taute e Daryne Joshua, dupla que também dirigiu episódios da série Sangue e Água.

Em seis episódios, com duração média de 40 minutos, Zenzi acaba se tornando peça importante nas conspirações criminosas e em uma série de assassinatos que assola o país. A protagonista, entretanto, está disposta a enfrentar tudo para saber o que aconteceu, de fato, com o seu marido. A produção, que se passa em Cape Town, é baseada na série turca Fatma, também disponível na Netflix. A seguir, confira enredo, elenco e trailer de Despercebida.

Enredo de Despercebida

A história de Zenzi Mwale (Mabalane) começa quando a faxineira vai até a prisão no dia em que seu marido, Max (Dabula), será libertado. Porém, ao chegar lá, é informada que o homem já foi embora há algumas horas, sem deixar rastros. Inconformada com o desaparecimento do rapaz, Zenzi fará de tudo para encontrá-lo, inclusive matar e fugir da polícia. Em sua busca por respostas, um segredo de seu passado vem à tona, mostrando que a moça é muito mais do que parece.

Com grandes traumas não resolvidos no passado, a protagonista também se vê envolvida em uma série de crimes misteriosos com pessoas poderosas, correndo risco de vida e até se tornando a suspeita principal de um assassinato. A história de Despercebida é marcada por reviravoltas no enredo e segredos importantes que mudam a trajetória dos personagens.

Elenco

A estrela de Despercebida é Gail Mabalane, de Sangue e Água, Rockville e mais produções. Max, o marido desaparecido, é interpretado por Vuyo Dabula (Colisão). Brendon Daniels (Tess) é o gangster Raymond, que tem como seu capanga principal Joseph, vivido por Hein De Vries (Mad Max: Estrada da Fúria).

Waldemar Schultz (A Barraca do Beijo) está no papel do detetive Morkel, enquanto Ilse Klink (Diamond City) é a investigadora Lyners. Além disso, Colin Moss (Resgate do Coração), Mothusi Magano (Hotel Ruanda) e Dineo Langa também são listados no elenco de Despercebida pela Netflix.

Repercussão da série

Em sua semana de estreia, Despercebida alcançou o Top 3 em séries na Netflix Brasil, atrás apenas de O Agente Noturno e e da novela infanto-juvenil Chiquititas. No IMDb, a produção sul-africana é avaliada em 5,6 com cerca de 200 críticas analisadas.

Ao comparar a produção com a série turca Fatma, um usuário que deu uma nota baixa, escreveu: "Não é uma perda de tempo, mas certamente não é uma razão para justificar este remake". Já em outros sites agregadores como Rotten Tomatoes e Metacritic, a série ainda não pontuou entre a crítica e o público.