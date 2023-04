Diamantes Brutos: conheça sinopse e elenco da série de suspense da Netflix

A série Diamantes Brutos chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (21) e já ocupa o quinto lugar de produções mais vistas do streaming. Com criação e roteiro de Rotem Shamir e Yuval Yefet, o thriller belga tem direção de Cecilia Verheyden. Estrelado por Kevin Janssens e Ini Massez, a trama acompanha os Wolfson, uma família de judeus ultraortodoxos que domina o império de diamantes na Antuérpia.

Com oito episódios ao todo, a produção belga é fruto de uma parceria entre a gigante do streaming e a Een, emissora pública belga. Se você gosta de thrillers policiais, confira mais detalhes de Diamantes Brutos como sinopse, elenco e repercussão.

Produção belga Diamantes Brutos é estrelada por Kevin Janssens

Enredo de Diamantes Brutos

A história segue Noah Wolfson (Janssens), filho de um abastado e influente negociante de diamantes brutos, e membro da comunidade judaica chassídica na Antuérpia. Ao se ver preso nos rígidos costumes da religião e na pressão familiar, o protagonista deixa tudo para trás ao decidir morar em Londres. Só que, 15 anos depois, ele retorna para sua cidade natal acompanhado de seu filho, Tommy.

No entanto, ele encontra as coisas diferentes. Os Wolfson estão enfrentando o luto após a morte do caçula da família, bem como as disputas internas entre os irmãos pelo controle da empresa de luxo. É neste cenário conturbado e cheio de reviravoltas — envolvendo até mesmo a máfia albanesa —, que o clã respeitado na ultraortodoxa comunidade judaica vê seu legado e império em risco.

Elenco

Estrelado por Kevin Janssens (Close) no papel do protagonista Noah Wolfson e Ini Massez (Red Sandra) interpretando Adina Glazer, o elenco de Diamantes Brutos ainda tem nomes como Robbie Cleiren (Dirty Mind) vivendo Eli Wolfson, Dudu Fisher (The Road to Glory) como Ezra, Marie Vinck (Os 13 Mandamentos) dando vida à Gila e Els Dottermans (O Amor é Para Todos) no papel da investigadora Jo Smets.

Além disso, também fazem parte Jeroen Van der Ven (O Primeiro Ministro), Yona Elian (O Último Inverno), Tine Joustra (Dupla Explosiva), Issam Messaoudi (Trentenaires), Corentin Lobet (Uma Dama em Paris) e Luís Esparteiro (O Crime do Padre Amaro).

Repercussão

Popular entre os assinantes do streaming, Diamantes Brutos tem uma performance positiva entre o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, a produção belga tem nota 7,4, com base em 404 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Cecilia Verheyden e Rotem Shamir tem uma pontuação de 92% em relação à audiência.

Em veículos internacionais, como o Decider, o jornalista Joel Keller enaltece o projeto, ressaltando que "o novo thriller belga Diamantes Brutos é mais do que apenas contrabando e negócios sujos". Ele completa pontuando o aspecto positivo do protagonista na trama, já que "há histórias subjacentes sobre família e religião que sustentam o aspecto do thriller, dando ainda mais riscos ao Noah do que normalmente fariam".

Por fim, Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, exalta que o roteiro da série e todo o seu desenvolvimento de personagens, bem como "sua especificidade cultural, nuances, detalhes e construção impressionante são todos pontos a seu favor".