Disney Speedstorm: veja gameplay e requisitos do jogo de corrida

Disney Speedstorm mistura elementos de corrida e combate no estilo Mario Kart; saiba detalhes — Foto: Reprodução/Steam

Disney Speedstorm apresenta um elenco repleto de personagens icônicos da empresa, como Mickey, Pato Donald, Mulan, Sulley, Capitão Jack Sparrow e mais. Cada um deles tem sua própria classe e habilidades únicas, como teletransporte, boost, bomba, raios e escudo, que podem ser aprimoradas à medida que o jogador avança no game.

A campanha solo é dividida em capítulos, permitindo desbloquear novos pilotos, macacões e pinturas dos karts. Modos multiplayer também estão disponíveis, com suporte a crossplay e cross-progression entre plataformas. Há varias opções locais e remotas para até oito pessoas, incluindo Ranked, Last One Standing, (Eliminação), Boss Challenge, Fog Challenge, entre outros.