Dredge: veja gameplay e requisitos de jogo de pescaria sinistro

Dredge, desenvolvido pela Black Salt Games e a Team17 , é um jogo de pesca que conta com uma pitada de terror. Nele, uma névoa sinistra toma os mares após o pôr do sol e infesta as águas de criaturas medonhas. Assim, jogadores devem controlar o capitão de um barco, que precisa ganhar a vida e pagar uma dívida, e tentar descobrir quais segredos se escondem na região.

1 de 2 Dredge traz uma história de pescador que se torna assustadora após o pôr do sol; saiba mais sobre o game, como enredo e requisitos — Foto: Reprodução/Steam Dredge traz uma história de pescador que se torna assustadora após o pôr do sol; saiba mais sobre o game, como enredo e requisitos — Foto: Reprodução/Steam

👉 Como saber se um jogo roda no meu computador? Descubra no Fórum do TechTudo

História

O jogo começa com um naufrágio, e o jogador controla um pescador sem nome que vai parar na costa de Greater Marrow após seu barco ser destruído. Sem o seu ganha-pão, o prefeito da cidade rapidamente o recruta para uma nova empreitada: ele fornece um novo barco por empréstimo, e, em troca, o pescador mantém a cidade suprida com peixes até pagar a dívida. No entanto, logo fica claro que há algo estranho na região, pois nenhum barco se aventura a pescar de noite.

Gameplay

Em sua jogabilidade, Dredge mistura várias mecânicas e cria uma combinação única e interessante. Jogadores controlam diretamente seu barco pesqueiro e nunca saem dele, mas podem interagir com personagens nas cidades após atracar em suas docas.

Ao passar por uma área com peixes, indicada por bolhas na superfície, surge então a oportunidade de tentar pescá-los em um minigame de ritmo. Para pegar certas espécies, será preciso adquirir equipamentos capazes de ir mais fundo.

2 de 2 No mundo de Dredge, há várias forças sombrias que observam seu trabalho como pescador — Foto: Reprodução/Steam No mundo de Dredge, há várias forças sombrias que observam seu trabalho como pescador — Foto: Reprodução/Steam

Após pescar um peixe, é preciso também encaixá-lo em seu inventário através de um sistema de organização, que lembra a clássica maleta de Resident Evil 4 e Resident Evil 4 Remake. Quanto mais dinheiro o jogador obtiver vendendo peixes e completando missões, mais poderá reinvestir em seu barco para instalar novas tecnologias, melhorar a resistência do casco e mais.

Todos os habitantes irão alertar que é preciso voltar antes que o sol se ponha, pois, à noite, coisas estranhas acontecem nas águas de Dredge. Se o jogador decidir se aventurar na escuridão, irá encontrar monstros marinhos e outras criaturas abissais dispostas a encerrar sua jornada.

Assim, a mente do protagonista irá se deteriorar por meio de um medidor de pânico, que poderá gerar alucinações. Nestes momentos, no entanto, também há oportunidades para descobrir mais segredos e pescar peixes raros. Ou seja, uma situação de alto risco, mas de alta recompensa. Veja abaixo o trailer do game:

Requisitos mínimos