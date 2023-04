Encurralados: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Encurralados (Boğa Boğa, no título original) chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (21) e já ocupa a segunda posição de longas mais vistos do streaming. Com direção de Onur Saylak (Memories of the Wind) e roteiro de Hakan Gunday, o thriller turco é estrelado por Kivanç Tatlitug e Funda Eryigit. A trama acompanha um casal que foge de Istambul em busca de uma vida melhor, mas, ao chegarem na nova cidadezinha, eles descobrem que não são tão bem-vindos quanto esperavam.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem tem fotografia por Feza Çaldiran e promete deixar o espectador grudado na telinha para descobrir os acontecimentos desse suspense. Confira mais detalhes de Encurralados a seguir.

2 de 2 Thriller turco é estrelado por Kivanç Tatlitug e Funda Eryigit — Foto: Divulgação/Netflix Thriller turco é estrelado por Kivanç Tatlitug e Funda Eryigit — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Encurralados

A história segue Yalin e sua esposa, Beyza, que juntos se mudam de Istambul para um pequeno vilarejo chamado Assos com o intuito de escapar de um escândalo. A fuga dos dois se dá após o protagonista, que é um consultor financeiro, fazer todos os seus clientes perderem suas economias em investimentos fraudulentos.

Assim, ao chegarem na nova vizinhança, os dois protagonistas buscam recomeçar suas vidas, mas descobrem rapidamente que os moradores locais vão fazer de tudo para se livrar deles, já que grande parte perdeu dinheiro com Yalin. É neste cenário que as coisas começam a ficar mais tensas e hostis para o casal, que agora tem suas vidas em risco.

Elenco

Estrelado por Kivanç Tatlitug (Amor Proibido) no papel do protagonista Yalin e Funda Eryigit (O Último Verão) interpretando Beyza, o elenco de Encurralados ainda é composto por Görkem Kenanoglu (Leyla ile Mecnun) vivendo Mehmet e Ulas Tuzak (You Knock on My Door) dando vida à Fatih.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Gürgen Öz (Romantik Komedi), Kerem Arslanoğlu (A Última Carta de Galípoli), Müge Bayramoğlu (Nua e Crua), Onur Gürçay (Snow and the Bear), Hayat Van Eck (Além) e o novato Sahan Efe Küçük.

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, o filme teve inicialmente uma recepção mediana entre o público e a crítica especializa. No site agregador IMDb, a produção turca tem nota 5.9, com base em 1,3 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, por enquanto, o projeto ainda segue sem avaliações, o que é comum para títulos estrangeiros da Netflix.

No site Ready Steady Cut, especializado em streaming, a jornalista Lori C. tece críticas mistas sobre o projeto, afirmando que "Encurralados é uma peça visualmente impressionante, emocionante e divertido. A narrativa e o final são bastante irritantes, mas provavelmente esse é o ponto".

Além disso, John Serba, do Decider, destaca o desenvolvimento da narrativa, cujo "enredo engrossa metodicamente e é cheio de suspense". Por fim, ele completa que o longa "é ambicioso o suficiente para inspirar nosso fascínio por quase duas horas".