Final Fantasy XVI: veja novidades de gameplay, data de lançamento e mais

Final Fantasy XVI é o novo jogo da famosa franquia de RPGs da Square Enix . Com lançamento agendado para 22 de junho, o game estará disponível exclusivamente para PlayStation 5 ( PS5 ) e é descrito como o primeiro RPG de ação legítimo da série, pois aposta em um sistema de combate dinâmico e em tempo real. O jogo foi destaque no State of Play transmitido pela Sony nesta quinta-feira (13), e ganhou vídeo de 30 minutos de gameplay, além de detalhes da história e outras novidades.

Seguindo o exemplo dos demais títulos da série, este é um game isolado e não exige conhecimento prévio. Ele promete ainda usufruir do poder da atual geração de consoles para entregar visuais de altíssima qualidade. Veja, a seguir, os principais detalhes sobre Final Fantasy XVI.

Data de lançamento

Após muita espera, a Square Enix confirmou que Final Fantasy XVI estará disponível a partir de 22 de junho para PlayStation 5 (PS5). A desenvolvedora também já comunicou que o desenvolvimento do game foi concluído, então é improvável existir qualquer adiamento. Além disso, o lançamento está sob um contrato de exclusividade de pelo menos seis meses com a Sony. Isso significa que ele não deve chegar a outras plataformas, incluindo PC, antes desse período.

Aqueles que quiserem experimentar o jogo com antecedência, terão a oportunidade duas semanas antes do seu lançamento oficial, segundo a desenvolvedora. Isso significa que uma versão de demonstração gratuita será divulgada na semana de 8 de junho, ainda sem uma data definida.

Quais as principais novidades?

Final Fantasy XVI deixa de lado as batalhas de turnos dos jogos clássicos e aposta em um ritmo mais acelerado, com combates em tempo real. Ele é descrito pelo time de desenvolvimento como o primeiro RPG de ação legítimo da série e se assemelha a jogos como Devil May Cry e Bayonetta nos seus momentos de combate. Ainda assim, vários elementos familiares aos fãs marcam presença.

Um dos maiores destaques são as batalhas entre invocações, que no mundo do jogo são chamadas de Eikons. Há indivíduos, conhecidos como Dominantes, que são capazes de conjurar os poderes dessas criaturas letais — e por isso estão fadados ao destino por mais cruel que seja. Essa premissa remete a obras como Attack on Titan e promete confrontos de grande escala.

O jogo também contará com momentos de exploração enquanto o player mergulha nos desdobramentos da história. No esconderijo, Clive também será capaz de aceitar missões secundárias, incluindo caçadas, e praticar seus combos para se sair melhor durante os combates.

História e personagens

A história do jogo se passa no mundo de Valisthea, dividido em seis nações: Rosaria, Sanbreque, Waloed, Dhalmekia, o Reino de Ferro e o Domínio Cristalino. Essa terra é cercada por Cristais-Máter, que provêm o éter necessário para o uso de magia no dia a dia das pessoas, mas o recurso começa a ficar escasso. Por isso, terras mortas começam a surgir e conflitos pelos seus restos passam a incendiar as nações.

Os jogadores controlam Clive, filho primogênito do arquiduque de Rosaria e de quem se esperava herdar as chamas da Fênix. No entanto, o seu irmão mais novo, Joshua, acaba sendo quem desperta o poder da criatura. Ciente da vida cruel que aguardava seu irmão bondoso, Clive dedica sua vida à arte da espada e é nomeado Primeiro Escudo de Rosaria na tarefa de proteger a Fênix. No entanto, sua carreira encontra um fim trágico com o surgimento de um Eikon misterioso chamado Ifrit e o coloca em uma jornada de vingança.

A história também conta com outros personagens interessantes, com destaque para Cid (Ramuh), um soldado que virou fora da lei e que almeja construir um lugar onde Portadores (usuários inatos de magia) e Dominantes possam morrer como desejam. Há ainda outros Dominantes de diferentes nações que devem representar uma grande ameaça durante a jornada, incluindo Benedikta Harman (Garuda), Hugo Kupka (Titã), Dion Lesage (Bahamut) e Barnabas Tharmr (Odin).

Chega para Xbox?

No momento, Final Fantasy XVI está confirmado apenas para PlayStation 5 (PS5). Não há qualquer garantia de que ele será lançado para outras plataformas no futuro. Vale notar, no entanto, que existe um acordo de exclusividade temporária com a Sony que garante que o jogo não deve aparecer em outros consoles ou PC por pelo menos seis meses após o lançamento. Ghostwire: Tokyo, por exemplo, chegou aos consoles Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, além de PC, após um período exclusivo no PS5, mas não há garantia de que o mesmo acontecerá com FFXVI.

Tem modo online?

Final Fantasy XVI é um jogo single-player e não terá suporte a modos multiplayer, seja cooperativo ou PvP. A desenvolvedora anunciou, no entanto, que será possível se aventurar em um modo arcade, que traz uma sucessão de inimigos para serem derrotados e competir no placar de líderes online, em uma disputa pela maior pontuação.

Veja o State of Play na íntegra

O novo State of Play, transmitido nesta quinta-feira (13), mergulhou nos detalhes de história e gameplay de Final Fantasy XVI. É possível conferir como se dá a navegação entre os diferentes reinos de Valisthea, assim como a versatilidade de Clive em combate — que consegue utilizar habilidades de diferentes Eikons conforme avança na história. Veja a seguir: