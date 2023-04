Fome de Sucesso: conheça sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

Por enquanto, o portal IMDb registra nota 6,9, com base em 930 votações de usuários. No site Rotten Tomatoes, cerca de 50 avaliações da audiência garantiram ao título exclusivo aprovação de 71%. Entre as resenhas profissionais, o portal Movie Nation declarou que o filme é "convencional, mas arrebatador". O site But Why Tho? elogiou o visual da obra como "estonteante", e ainda parabenizou o trabalho do diretor Sittisiri Mongkolsiri e do roteirista Kongdej Jaturanrasamee em criar "um adequado thriller culinário reforçado pela atuação do talentoso elenco".