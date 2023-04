Usar fone de ouvido para dormir pode trazer alguns benefícios. Modelos com cancelamento de ruído podem ajudar a bloquear sons externos e preparar o cérebro para uma boa noite de sono, e são especialmente indicados para quem sofre com insônia. O uso dos aparelhos também pode ser útil para quem dorme ao lado de outra pessoa e gosta de ouvir música antes de dormir. Por outro lado, usar fones de ouvido por longos períodos, como uma noite inteira de sono, de forma recorrente, pode trazer alguns malefícios, como infecções no ouvido e até mesmo a perda permanente de parte da audição.

Para manter os ouvidos saudáveis enquanto faz uso de fones para dormir, é preciso se atentar para alguns cuidados e boas práticas, como a higienização correta dos ouvidos e o uso de um volume seguro. Confira, a seguir, tudo sobre os riscos e benefícios de usar fone de ouvido para dormir e saiba como ter um sono relaxante e seguro com o eletrônico.

1 de 6 Fone de ouvido para dormir vale a pena? Veja riscos e benefícios — Foto: Unsplash/Nubelson Fernandes Fone de ouvido para dormir vale a pena? Veja riscos e benefícios — Foto: Unsplash/Nubelson Fernandes

PRÓS

1. Bloqueia ruídos externos

2 de 6 Cancelamento de ruído pode ajudar a bloquear sons externos — Foto: Divulgação/Apple Cancelamento de ruído pode ajudar a bloquear sons externos — Foto: Divulgação/Apple

Uma boa noite de sono pede um ambiente tranquilo e silencioso. Para quem mora em grandes centros ou trabalha em horários alternativos, no entanto, isto nem sempre é possível. Por isso, fones de ouvido, especialmente os modelos com cancelamento de ruído, podem ser grandes aliados na hora de dormir.

Há dois tipos de cancelamento de ruído: o passivo e o ativo. O cancelamento passivo é o mais comum e barato, pois ele usa materiais como silicone e espuma que bloqueiam o canal auditivo e impedem a entrada do ruído externo. Porém, apesar do isolamento acústico, um pouco de som sempre acaba vazando para dentro .

Já o cancelamento ativo é uma tecnologia mais avançada, disponível em fones mais caros. Ela utiliza microfones que captam o ruído externo. Depois, um software inverte o sinal e emite uma frequência capaz de anular as ondas sonoras. Assim, você praticamente só ouve o som que toca no fone de ouvido. Porém, vale ressaltar que nem todo ruído é anulado pela tecnologia: como há um intervalo entre captar e bloquear o som, barulhos repentinos — como latidos ou buzinas — podem escapar do isolamento acústico.

2. Pode ajudar a pegar no sono

Além de bloquear os ruídos externos, os fones de ouvido podem ajudar pessoas que sofrem de insônia a pegar no sono mais facilmente. Uma técnica comum é ouvir o chamado ruído branco, um som que contém todas as frequências audíveis pelo ouvido humano tocadas na mesma intensidade. Esse tipo de som, que lembra o barulho de uma rádio sem sintonia, consegue fazer o cérebro relaxar com mais facilidade.

Ainda há outras opções como podcasts e playlists no YouTube e Spotify dedicados a ajudar a dormir. Alguns contam histórias enfadonhas em ritmo lento para desacelerar o ritmo cerebral, enquanto outros usam sons da natureza e músicas relaxantes. Também é possível encontrar áudios com meditação guiada que podem ajudar a desligar a mente à noite.

3. Evita incômodos

3 de 6 Usar fones de ouvido é a melhor maneira de não atrapalhar o sono alheio quando se está dormindo junto — Foto: Divulgação/Sleep Shepherd Usar fones de ouvido é a melhor maneira de não atrapalhar o sono alheio quando se está dormindo junto — Foto: Divulgação/Sleep Shepherd

Ouvir música ou um podcast antes de dormir pode ajudar a pegar no sono, mas se você compartilha a cama ou o quarto com outra pessoa, esta prática pode causar incômodo. Afinal, cada um tem sua própria rotina de sono.

Usar fones de ouvido antes de dormir pode ajudar a minimizar possíveis conflitos, já que permitem que cada um curta seu som — ou seu silêncio — antes de adormecer.

CONTRAS

1. Tende a acumular cera de ouvido

O cerume, também chamado de cera de ouvido, é uma proteção natural do corpo que impermeabiliza o canal auditivo, mantendo a sujeira longe dos tímpanos. Ele é continuamente expulso do ouvido para evitar que bactérias ou outros micro-organismos possam causar uma infecção. Com o uso prolongado de fones de ouvido, porém, a saída do cerume fica bloqueada, e a substância tende a se acumular no canal auditivo, o que pode causar desconforto e perda de audição temporária.

Para evitar o acúmulo, é importante fazer a limpeza do ouvido constantemente, mas sem usar cotonetes ou outros objetos pontiagudos dentro da orelha. O correto é limpar com uma toalha após o banho ou usar remédios específicos para a higienização. Se for um caso mais grave, o ideal é consultar um otorrinolaringologista para remover a cera.

2. Pode causar infecção

Outro problema causado pelo uso de fone de ouvido por longos períodos é o risco de uma infecção. O bloqueio da saída de ar faz com que a umidade natural do ouvido se acumule, permitindo que fungos e bactérias tenham um ambiente ideal para se proliferar.

Quando isso acontece, temos a chamada otite externa, que causa dor de ouvido intensa, coceira e incômodo. Em casos mais graves, pode provocar até a perda parcial ou total da audição. Por isso, é sempre importante dar um respiro para o ouvido de tempos em tempos.

3. Pode prejudicar a audição no longo prazo

4 de 6 Uso excessivo de fones de ouvido pode prejudicar a audição — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Uso excessivo de fones de ouvido pode prejudicar a audição — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Além do risco de infecção, os fones de ouvido podem causar perda de audição no longo prazo. Lembre-se que estes acessórios nada mais são do que pequenos alto-falantes posicionados direto no ouvido. Por isso, ouvir música em volume excessivo por longos períodos pode provocar lesões permanentes no nervo auditivo.

Para evitar estes danos, o indicado é ouvir música com no máximo 60% do volume do fone, além de usar algum tipo de cancelamento de ruído externo. Também é interessante usar a função timer, disponível em alguns apps, para cortar o som após um determinado tempo. Assim, ao pegar no sono, a música é interrompida e seu ouvido também ganha um descanso.

Alguns modelos de fones para dormir

5 de 6 Galaxy Buds 2 tem cancelamento de ruído ativo e bateria com até oito horas de audição — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 tem cancelamento de ruído ativo e bateria com até oito horas de audição — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Se está procurando por fones de ouvido para dormir, dê preferência por modelos que sejam pequenos e sem fio, para evitar acidentes, e também que possuam cancelamento de ruído ativo. Também é interessante buscar uma opção que tenha ao menos quatro horas de autonomia de bateria. Alguns dos fones mais famosos como os AirPods, da Apple, e o Galaxy Buds 2, da Samsung têm todas estas características e podem ser encontrados por a partir de R$ 1.143 e a partir de R$ 479, respectivamente.

Há ainda modelos feitos especificamente para se usar na cama. Uma opção é o fone em formato de faixa da Perytong. O produto se fixa na cabeça e é ideal para quem dorme de lado, já que suas almofadas amortecem o fone em contato com a orelha. Além disso, a faixa ainda pode ser usada como máscara para dormir, bloqueando a luminosidade externa. Ele está disponível por a partir de R$ 49 na Amazon.

6 de 6 Fone de ouvido da Perytong é ideal para usar durante o sono — Foto: Reprodução/Amazon Fone de ouvido da Perytong é ideal para usar durante o sono — Foto: Reprodução/Amazon

Perytong R$ 49

Agora, se a ideia não é dormir necessariamente na cama, mas durante uma viagem de avião, por exemplo, um headphone pode ser uma boa opção. Um modelo confortável e que conta com cancelamento de ruído ativo é o Anker Life Q30, que ainda tem bateria de até 40 horas de reprodução. Ele pode ser adquirido por a partir de R$ 442.

Soundcore Anker Life Q30 R$ 442

Com informações de MUO e Headphonesty