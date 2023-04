Fone de ouvido Philco PFO01BTP vale a pena? Veja preço e ficha técnica

Philco Wave PFO01BTP é um fone de ouvido sem fio com design over-the-ear que combina versatilidade a um baixo custo. Com conexões Bluetooth 5.0, entrada para cartões microSD e até rádio FM embutido, o headphone pode agradar quem busca por um modelo completo sem investir muito. O fone pode ser encontrado por valores entre abaixo dos R$ 200 . Apesar de bem completo, o produto não contém alguns recursos muito desejados pelos consumidores, como o cancelamento ativo de ruído .

Com uma bateria com autonomia de 12 horas, o headphone da Philco tem design dobrável e é fabricado nas cores preta e bege. Confira, a seguir, os detalhes da ficha técnica do produto e descubra se o fone de ouvido Philco PFO01BTP é uma boa opção para você.

1 de 5 Fone de ouvido Philco Wave PFO01BTP se destaca pela versatilidade e pelo preço — Foto: Divulgação/Philco Fone de ouvido Philco Wave PFO01BTP se destaca pela versatilidade e pelo preço — Foto: Divulgação/Philco

Ficha técnica do Philco Wave PFO01BTP

Lançamento no Brasil: maio de 2020

Preço: entre R$ 150 e R$ 200

Peso: 210g

Cores: preto ou bege

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz a 20 kHz

Conectividade: Bluetooth 5.0, entrada microSD, rádio FM, conector P2 e porta micro USB

Design

2 de 5 Na cor bege, o Philco PFO01BTP tem acabamento com detalhes dourados — Foto: Divulgação/Philco Na cor bege, o Philco PFO01BTP tem acabamento com detalhes dourados — Foto: Divulgação/Philco

O design do fone da Philco é tradicional para um over-the-ear, com a construção em plástico e conchas almofadadas para maior conforto e isolamento sonoro. A alça tem comprimento ajustável para melhorar o alcance do ouvido e não prejudicar o uso em longas sessões. Além disso, o fone pode ser dobrado para facilitar o transporte.

Oferecido em duas cores — preto e bege — o fone Philco Wave é bem completo de botões de controle em suas laterais, o que permite pular e pausar faixas, assim como ajustar o volume do som sem precisar mexer no celular. Diferente da tendência do mercado, o headphone não conta com nenhum tipo de certificação contra infiltração de líquidos.

Funcionalidades

3 de 5 Alça ajustável e design dobrável do Philco Wave devem facilitar o transporte do acessório — Foto: Divulgação/Philco Alça ajustável e design dobrável do Philco Wave devem facilitar o transporte do acessório — Foto: Divulgação/Philco

O produto da Philco se destaca pela versatilidade. Além do Bluetooth 5.0 para conexão com celular, PC ou mesmo televisor, o fone disponibiliza entrada para cabos P2, sintonizador de rádio embutido e até leitor de cartão de memória microSD — o que possibilita que o usuário copie suas músicas e podcasts diretamente para o acessório, como um MP3. Com isso, o consumidor pode variar nas fontes de conteúdo na hora de curtir um som, sem tanta dependência do smartphone.

O Wave PFO01BTP também conta com microfone integrado, recurso útil para realizar chamadas telefônicas ou videochamadas pelo computador. Em contrapartida, o modelo da Philco não garante cancelamento ativo de ruído e oferece algo menos sofisticado, que a fabricante classifica como "suavização de ruídos".

Qualidade de som

4 de 5 Fone Philco PFO01BTP promete 12 horas de som com uma carga completa da bateria — Foto: Divulgação/Philco Fone Philco PFO01BTP promete 12 horas de som com uma carga completa da bateria — Foto: Divulgação/Philco

Em termos de qualidade de áudio, o Philco Wave cobre uma faixa de frequência de resposta típica de 20 Hz a 20 kHz. Sem detalhar o driver de reprodução de som, a Philco opta por classificar que o acessório desenvolve uma potência máxima de saída de 150 wW (miliwatts RMS).

Estas informações são bastante superficiais em termos de qualidade de som para determinar o que se pode esperar do modelo. Detalhes como codecs Bluetooth suportados, impedância, sensibilidade, diâmetro e tipo de driver seriam dados adicionais bem-vindos, mas que não são divulgados pela fabricante.

Bateria

O Philco Wave PFO01BTP tem uma bateria relativamente modesta para modelos over-the-ear. O fone conta com autonomia de 12 horas de uso entre recargas e, segundo a Philco, são necessárias 2,5 horas para carregar completamente o aparelho.

Um detalhe que vale registro é que o fone usa um conector micro USB para carregamento. Embora seja vendido com um cabo compatível, a aposta no conector antigo pode decepcionar quem já está mais acostumado com dispositivos USB-C.

Preço e garantia

5 de 5 O fone Philco Wave tem como seu ponto forte a versatilidade de conexões — Foto: Divulgação/Philco O fone Philco Wave tem como seu ponto forte a versatilidade de conexões — Foto: Divulgação/Philco

O Philco Wave aparece no mercado a preços bastante competitivos, que podem ser suficientes para encorajar o consumidor a desconsiderar suas limitações. Em pesquisa, o TechTudo encontrou o modelo oscilando na faixa de R$ 186 na Amazon.

Em termos de garantia, a Philco limita-se ao intervalo legal de 12 meses contra defeitos de fabricação. A marca é tradicional no mercado e tem boa cobertura de postos de assistência técnica no Brasil, o que pode ser um facilitador caso haja necessidade de enviar o produto para conserto.

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH 5.0 Philco PFO01BTP R$ 186 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philco PFO01BTP × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH 5.0 Philco PFO01BTP R$ 186 IR À LOJA

Principais concorrentes

O mercado é bem variado em relação a fones de ouvido over-the-ear de entrada. Uma das opções similares ao Philco em preço e características é o Edifier W800BT, vendido a R$ 259 na Amazon. Já o Comfort GO i2GO é uma opção ainda mais competitiva, tendo em vista o preço de R$ 149.

Gostou dos produtos? Compre aqui BLUETOOTH 5.1 Edifier W800BT R$ 260 Ir à loja microfone i2Go Comfort Go R$ 149 Ir à loja

Outra alternativa para quem prefere marcas mais famosas é o TAH1205BK/00, da Philips. O modelo Bluetooth da marca holandesa sai por R$ 126 atualmente. Se você procura por algo ainda mais barato, pode considerar também o Pop PH246, da Multilaser. O fone de ouvido é mais simples do que as outras opções, mas tem conectividade Bluetooth, design over-the-ear e é vendido a R$ 79 no anúncio mais competitivo da Amazon atualmente.

Gostou dos produtos? Compre aqui BLUETOOTH Philips TAH1205BK/00 R$ 126 Ir à loja bluetooth Multilaser PH246 R$ 79 Ir à loja