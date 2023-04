Ghostwire Tokyo: veja gameplay e requisitos do jogo de PC, PS5 e Xbox

GhostWire: Tokyo é um game de ação em primeira pessoa produzido por Shinji Mikami, criador da série Resident Evil, e seu estúdio Tango Gameworks , que faz parte da Bethesda . Lançado originalmente em março de 2022 para o PlayStation 5 ( PS5 ) e PC, o game entrou para o catálogo da PS Plus nos planos Extra e Deluxe a partir de 21 de março. Além disso, ele chega pela primeira vez no Xbox Series X e Xbox Series S em 12 de abril, liberado diretamente no Xbox Game Pass . Confira, a seguir, mais detalhes sobre o título, como gameplay, enredo e requisitos.

1 de 2 GhostWire: Tokyo é um jogo de ação em primeira pessoa sobre lutar com yokais enquanto tenta salvar a cidade — Foto: Reprodução/Steam GhostWire: Tokyo é um jogo de ação em primeira pessoa sobre lutar com yokais enquanto tenta salvar a cidade — Foto: Reprodução/Steam

👉 Xbox Live Gold ou PSN Plus: qual a melhor loja online? Opine no Fórum do TechTudo

História

No começo de GhostWire: Tokyo, jogadores são pegos de surpresa por um evento misterioso que ocorre em Tóquio, no Japão. Um ser sobrenatural com uma máscara japonesa, que se identifica como Hannya, faz toda a população do distrito de Shibuya desaparecer em poucos instantes, deixando para trás apenas suas roupas. Neste mesmo momento, a criatura convoca uma horda de yokais, demônios e espíritos malignos do folclore japonês, para tomar as ruas da cidade para si, pois sua hora de glória havia chegado.

Para derrotá-lo, usuários controlam o protagonista Akito Izuki, um jovem que morreu em um acidente de carro pouco antes das pessoas desaparecerem em Tóquio. Ele é trazido de volta à vida por um espírito que se intitula KK, o qual deseja vingança contra o ser de máscara. Akito, por sua vez, quer encontrar sua irmã, mas descobre que ela foi raptada por Hannya. Após uma trégua, eles se unem contra o inimigo comum e Akito ganha acesso aos poderes sobrenaturais do espírito.

Gameplay

Ghostwire: Tokyo tem perspectiva em primeira pessoa e conta com elementos que lembram games de tiro FPS, mas seu combate vai além e oferece confronto físico direto com inimigos. KK fornece uma série de habilidades que permitem a Akito disparar uma energia espiritual contra seus oponentes até que revelem seu núcleo (uma espécie de alma ou coração), que deve ser arrancado para destruir a entidade. Alguns dos yokais mais comuns são representados como seres humanoides disformes segurando um guarda-chuva e meninas colegiais sem cabeça.

2 de 2 Durante sua jornada em GhostWire: Tokyo será preciso enfrentar vários tipos de yokais medonhos — Foto: Reprodução/Steam Durante sua jornada em GhostWire: Tokyo será preciso enfrentar vários tipos de yokais medonhos — Foto: Reprodução/Steam

Além do confronto direto, o jogo também oferece alternativas furtivas, que permitem, entre outras coisas, se aproximar do inimigo sem que ele perceba e o eliminar. Fora dos combates, é possível explorar o ambiente urbano com locais icônicos, como o Cruzamento de Shibuya e a Torre de Tóquio, usando alguns yokais como ferramenta de locomoção, como os homens-corvo Tengu. Em sua jornada, Akito também pode encontrar almas que podem ser salvas com a ajuda de um talismã de papel.

Requisitos mínimos