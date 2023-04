Grid Legends: veja gameplay e requisitos do jogo de corrida

Além disso, vale destacar que o jogo faz parte do catálogo dos serviços de assinatura EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. Assinantes da PS Plus também podem adquiri-lo sem custos extras entre 2 de maio de 6 de junho. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o título.

👉 Forza Horizon 5 fechando sozinho, como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

Em Grid Legends, os jogadores podem escolher entre mais de 120 carros reais ou fictícios, incluindo modelos clássicos como o Ford GT40 e o McLaren M8D, e esportivos modernos, como o potente Bugatti Bolide. São mais de 250 eventos diferentes para correr em alta velocidade, que têm como pano de fundo cidades como Londres, Moscou, Dubai, Havana e outras ao redor do mundo.

Em Grid Legends, você pode pilotar participar de mais de 250 eventos com vários modelos de carros — Foto: Divulgação/Grid

2 de 2 Em Grid Legends, você pode pilotar participar de mais de 250 eventos com vários modelos de carros — Foto: Divulgação/Grid

Na campanha single-player, o jogador compete contra corredores controlados por um sistema de Inteligência Artificial, com personalidades diferentes para cada piloto. Entre eles está Valentin Manzi, interpretado pelo ator Ncuti Gatwa, conhecido por seu papel na série Sex Education (Netflix). Já no modo Carreira, é possível seguir seu próprio caminho da maneira que preferir, levando sua equipe ao topo do automobilismo.