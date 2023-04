Guia de Viagem para o Amor: veja sinopse, elenco e trailer do filme

Guia de Viagem para o Amor, filme original da Netflix , estreou na última sexta-feira (21) e está no ranking de filmes mais vistos da plataforma de streaming. A comédia romântica é estrelada por Rachael Leigh Cook (a nerd Laney Boggs em Ela é Demais) e Scott Lý (Criminal Minds: Beyond Borders). O título tem direção de Steven K. Tsuchida (9-1-1) e narra a aventura amorosa de uma agente de turismo durante uma viagem ao Vietnã.

Para quem é fã de comédias românticas e quer saber mais sobre o filme, confira o enredo, elenco e repercussão a seguir.

A atriz Rachael Leigh Cook, conhecida pelo filme Ela é Demais, estrela Guia de Viagem para o Amor

Enredo de Guia de Viagem para o Amor

A agente de viagens Amanda Riley (Cook) está insegura no seu relacionamento com John (Feldman). Depois de cinco anos ao lado do parceiro, ela sente que o namoro não irá progredir para um casamento. É nesse momento que sua amiga e colega de trabalho Mona (Missi Pyle) recomenda que Amanda faça uma viagem para o Vietnã e conheça a cultura local.

Lá a americana conhece Sinh Thach (Lý), um guia local que desperta em Amanda interesses que vão muito além do trabalho. Mas quando John chega ao país asiático para reencontrar sua namorada, a agente tem que se decidir com qual dos dois deve ficar.

O guia vietnamita Sinh Thach (Scott Lý) desperta em Amanda um interesse amoroso

Elenco e equipe técnica

Além do casal protagonista, Guia de Viagem para o Amor tem no elenco Ben Feldman (Cloverfield: Monstro), Missi Pyle (O Artista), Glynn Sweet (The Love School), Alexa Povah (Rocketman), Jacqueline Correa (Planet X: The Frozen Moon), Nondumiso Tembe (True Blood), Morgan Dudley (A Festa de Formatura), Andrew Barth Feldman (High School Musical: A Série: O Musical), entre outros. O roteiro é de Eirene Donohue (A Christmas Spark).

Repercussão entre público e crítica

No portal IMDb, Guia de Viagem para o Amor tem nota 5,7, com base na votação de 1.2 mil usuários. No agregador Metacritic, onde foram registradas cinco resenhas, o longa tem metascore 47 da crítica. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 67% entre a imprensa e 60% entre a audiência.

Entre algumas avaliações positivas dos críticos, a Variety categorizou o filme como uma história "divertida, comovente e que orbita entre o progressivo e regressivo". Já o Indiewire definiu o longa como um "mapa para uma aventura amorosa no exterior, com pitadas de curiosidades vietnamitas e momentos espirituais ao longo do caminho".

Amanda precisa escolher se decide continuar com o namorado ou deve embarcar em um novo amor

Já entre as resenhas medianas e negativas, o Screenrant reconheceu no filme que sua história não é "memorável"; no entanto, "sua simplicidade e familiaridade confortam e, o mais importante, nos divertem". Numa análise mais direta, o New York Times criticou o roteiro do longa, ao afirmar que o título "cumpre exatamente todos os clichês das comédias românticas, de forma que (o enredo do filme) poderia ter sido idealizado pelo ChatGPT".

