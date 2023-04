I Wanna Dance With Somebody: conheça filme sobre Whitney Houston

O filme I Wanna Dance With Somebody chegou ao catálogo da HBO Max na última sexta-feira (7) e se tornou uma das produções mais populares da semana no streaming. Lançado em 2022 nos cinemas, a cinebiografia sobre a vida e carreira da cantora americana Whitney Houston conta com direção de Kasi Lemmons e roteiro de Anthony McCarten. Estrelado por Naomi Ackie no papel da artista vencedora de inúmeros prêmios Grammy, o longa teve uma recepção diferente entre o público e a crítica.

Com duas horas e meia de duração, o título leva o nome de uma das canções mais famosas da artista, lançada oficialmente em 1987, trabalho que concedeu à estrela seu segundo Grammy Awards. Se você gosta de filmes musicais ou quer conhecer mais da história de Whitney Houston, confira, a seguir, sinopse, elenco e repercussão do filme.

Enredo de I Wanna Dance With Somebody

Por meio de um retrato da vida e obra de Whitney Houston, a trama do longa acompanha inicialmente a origem humilde da cantora em corais da igreja até ao seu estrelato mundial como supermodelo e uma das cantoras de R&B e pop mais famosas de todos os tempos. Com direito a muitos altos e baixos, o longa ainda aborda os diversos prêmios conquistados pela diva, bem como seu conturbado casamento com o cantor Bobby Brown, a maternidade, e problemas pessoais, envolvendo depressão e a utilização de drogas ilícitas.

Elenco

Estrelado por Naomi Ackie (Star Wars: Episódio IX) no papel da cantora Whitney Houston, o elenco de I Wanna Dance With Somebody ainda é contemplado com nomes como Tamara Tunie (Law & Order) interpretando Cissy Houston, Stanley Tucci (O Diabo Veste Prada) dando vida a Robyn, Bria Danielle (Esquadrão Trovão) vivendo Bobbi Kristina e Ashton Sanders (Moonlight) como Bobby Brown.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Clarke Peters (His Dark Materials), Kris Sidberry (Slender Man), Daniel Washington (Guerra Contra Aliens), Tanner Beard (Estranha Escuridão), Lance A. Williams (Não Olhe para Cima) e Alana Monteiro (Abracadabra 2).

Repercussão

I Wanna Dance With Somebody teve uma repercussão diferente entre o público e a crítica. No IMDb, por exemplo, a produção tem nota 6.6, com base em 13 mil considerações. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Kasi Lemmons acumula 44% de aprovação entre os especialistas, com 131 críticas contabilizadas, e 92% em relação à audiência.

Segundo o consenso do site em questão, o filme é "outra wiki-cinebiografia para a posteridade, o relativamente 'assistível' I Wanna Dance With Somebody deixa você se sentindo como se estivesse no palco com Whitney Houston, mas sem conseguir realmente dançar com ela".

Em reviews de grandes veículos internacionais, como o Decider, o jornalista John Serba tece críticas negativas a respeito do filme e seu gancho narrativo, alegando que "Lemmons e o roteirista Anthony McCarten [...] nunca chegam à verdade sobre Whitney, reunindo uma cena após a outra como se seguissem uma linha do tempo em vez de um arco dramático emocionalmente envolvente".

Por fim, Peter Bradshaw, do The Guardian, traz comentários balanceados sobre a obra cinematográfica, exaltando a performance de "Naomi Ackie, que está excelente no papel-título" e complementando que "o filme entrega todos os grandes sucessos da cantora, mas desvia das questões difíceis".