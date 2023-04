IEM Rio 2023: veja todos os detalhes sobre o torneio de CS:GO

Ao todo, serão 16 times disputando pela maior fatia da premiação de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão) e uma vaga direta para a IEM Cologne 2023. Toda a ação será transmitida no canal de Alexandre "Gaules" Borba e seus parceiros na Twitch, além dos canais oficiais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. Confira, a seguir, um guia completo da competição.

1 de 3 Confira guia com todos os detalhes da IEM Rio 2023, torneio de CS:GO que acontece no Rio de Janeiro a partir do dia 17 de abril — Foto: Divulgação/ESL Confira guia com todos os detalhes da IEM Rio 2023, torneio de CS:GO que acontece no Rio de Janeiro a partir do dia 17 de abril — Foto: Divulgação/ESL

Equipes participantes

Alguns times presentes na IEM Rio 2023 já contavam com vaga assegurada de antemão por serem parceiros da ESL. Esses esquadrões são FaZe Clan, Fnatic, MOUZ, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas e Team Vitality. A FURIA não é um time parceiro da ESL, mas chegou ao IEM Rio 2023 graças a um convite realizado pela empresa.

Depois, algumas equipes conseguiram espaço na competição por meio do ranking global da ESL. São elas Heroic, Cloud9 e OG. Vale lembrar que a Virtus.pro, cuja lineup é idêntica à da Outsiders, campeã mundial no IEM Rio Major 2022, também havia conquistado vaga pelo ranking global e faria parte da competição, mas desistiu de marcar presença. Assim, na última quarta-feira (13), a Imperial Esports foi anunciada como sua substituta.

Por fim, entraram os times que precisaram passar por classificatórias em diferentes regiões. Foram eles MIBR (América do Norte), 9z Team (América do Sul), 9INE (Europa), BIG (Europa) e The MongolZ (Ásia).

2 de 3 FURIA fez campanha histórica do IEM Rio Major 2022 e tentará ir ainda mais além na IEM Rio 2023 — Foto: Divulgação/ESL FURIA fez campanha histórica do IEM Rio Major 2022 e tentará ir ainda mais além na IEM Rio 2023 — Foto: Divulgação/ESL

Formato

O formato da IEM Rio 2023 será o padrão de muitas competições, com duas fases: de grupos e playoffs. As 16 equipes foram divididas em dois grupos, Grupo A e Grupo B, ambos com oito integrantes cada. Eles funcionarão no formato de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior, o que significa que um time só será eliminado se derrotado em duas oportunidades. Com exceção dos duelos de abertura, a serem decididos em séries melhores de uma partida (MD1), todos os outros confrontos serão realizados em séries melhores de três partidas (MD3).

Ao final da fase de grupos, as três melhores equipes de cada um avançarão para a próxima fase. Enquanto as duas "campeãs" gerais garantirão passagem para as semifinais dos playoffs, as que alcançaram a 2° e a 3° colocação em seus respectivos grupos precisarão passar pelas quartas de final.

IEM Rio 2023 – Grupos Grupo A Grupo B Heroic FaZe Clan BIG FURIA Virtus.pro Team Vitality The MongolZ MIBR 9INE 9z Team MOUZ Fnatic Ninjas in Pyjamas OG Natus Vincere Cloud9

Vale ressaltar que a fase de grupos acontecerá sem a presença de torcida. Será apenas nos playoffs que os brasileiros poderão fazer a festa na Jeunesse Arena. Vale lembrar que a última fase da IEM Rio 2023 utilizará de uma chave de eliminação simples. Enquanto as quartas de final e semifinais continuarão com duelos em séries melhores de três partidas (MD3), a grande final será decidida por uma série melhor de cinco partidas (MD5).

3 de 3 MIBR chega à IEM Rio 2023 frustrado por não conseguir a classificação para o BLAST Paris Major pelo RMR das Américas e tentará dar a volta por cima — Foto: Divulgação/Adam Lakomy/ESL MIBR chega à IEM Rio 2023 frustrado por não conseguir a classificação para o BLAST Paris Major pelo RMR das Américas e tentará dar a volta por cima — Foto: Divulgação/Adam Lakomy/ESL

Premiação

O prêmio total da IEM Rio 2023 é de US$ 250 mil (cerca de R$ R$ 1,25 milhões), valor que será dividido entre todas as participantes. Além disso, a campeã se classificará diretamente para a IEM Cologne 2023, tradicional competição do FPS que acontecerá em Colônia, Alemanha, entre 25 de julho e 6 de agosto. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação:

IEM Rio 2023 – Premiação Colocação Prêmio Vaga 1° US$ 100 mil (R$ 500 mil) IEM Cologne 2023 2° US$ 42 mil (R$ 210 mil) - 3°–4° US$ 20 mil (R$ 100 mil) - 5°–6° US$ 10 mil (R$ 50 mil) - 7°–8° US$ 6 mil (R$ 30 mil) - 9°–12° US$ 5 mil (R$ 25 mil) - 13°–16° US$ 4 mil (R$ 20 mil) -

Calendário

Segunda-feira, 17 de abril

11h – Virtus.pro x Ninjas in Pyjamas (Grupo A)

11h – The MongolZ x Natus Vincere (Grupo A)

12h15 – BIG x MOUZ (Grupo A)

12h15 – Heroic x 9INE (Grupo A)

13h30 – Team Vitality x OG (Grupo B)

13h30 – MIBR x Cloud9 (Grupo B)

x Cloud9 (Grupo B) 14h45 – FURIA x Fnatic (Grupo B)

x Fnatic (Grupo B) 14h45 – FaZe Clan x 9z Team (Grupo B)

16h – Semifinal da Chave Superior (Grupo A)

16h – Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo A)

19h30 – Semifinal da Chave Superior (Grupo A)

19h30 – Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo A)

Terça-feira, 18 de abril

11h – Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo B)

11h – Rodada 1 da Chave Inferior (Grupo B)

14h30 – Semifinal da Chave Superior (Grupo B)

14h30 – Semifinal da Chave Inferior (Grupo A)

18h – Semifinal da Chave Superior (Grupo B)

18h – Semifinal da Chave Inferior (Grupo A)

Quarta-feira, 19 de abril

11h – Semifinal da Chave Inferior (Grupo B)

11h – Semifinal da Chave Inferior (Grupo B)

14h30 – Final da Chave Inferior (Grupo A)

14h30 – Final da Chave Superior (Grupo A)

18h – Final da Chave Superior (Grupo B)

18h – Final da Chave Inferior (Grupo B)

Sexta-feira, 21 de abril

12h – Quartas de final

15h30 – Quartas de final

Sábado, 22 de abril

12h – Semifinal

15h30 – Semifinal

Domingo, 23 de abril

14h – Grande Final