iPhone 13 Pro Max vale a pena em 2023? Conheça prós e contras

O iPhone 13 Pro Max é um celular de 2021 que ainda faz sucesso entre consumidores, mesmo após o anúncio do sucessor. Com especificações e design semelhantes ao iPhone 14 Pro Max , ele traz telona de 6,7 polegadas, câmera tripla e bateria que promete longa duração. O smartphone premium da Apple desembarcou no mercado brasileiro por R$ 10.499, mas, um ano após seu anúncio, ele pode ser encontrado por valores mais baixos e com um generoso desconto de até R$ 2 mil.

A ficha técnica pode se destacar pelas configurações da tela, pelo desempenho e até mesmo pelo armazenamento, que chega a 1 TB. Por outro lado, o iPhone 13 Pro Max traz aspectos como tamanho grande e presença de um notch, fatores que podem soar como desvantagem para alguns consumidores. Confira estes e outros pontos positivos e negativos nas linhas a seguir.

Pontos positivos do iPhone 13 Pro Max

1. Desempenho e armazenamento generoso

Um dos aspectos positivos do iPhone 13 Pro Max é o desempenho. Isso porque sua ficha técnica inclui o processador A15 Bionic, chip anunciado pela Apple em 2021 com o objetivo de concorrer com rivais como o Snapdragon 8 Gen 1 e reaproveitado no iPhone 14. Para tal, ele conta com seis núcleos – dois destinados de alta performance e quatro de eficiência energética.

Outro aspecto criado para ajudar na experiência do usuário foi a ampliação e a otimização no processamento de inteligência artificial (IA). Todo esse conjunto contribuiu para que o telefone respondesse rapidamente em tarefas do dia a dia e ainda entregasse performance satisfatória em jogos mais pesados, que exigem mais do chipset.

Ainda que não haja informações oficiais sobre a memória RAM do iPhone 13 Pro Max, estima-se que ele traga 6 GB. A Apple dá opções de 128 GB, 256 GB, 512 GB e tá 1 TB, algo inédito entre os telefones da marca.

Vale mencionar ainda que a performance positiva do aparelho reflete diretamente no aproveitamento de sua bateria. Os testes realizados com o modelo Pro Max indicaram uma capacidade estimada de 4.352 mAh que foi capaz de garantir quase 10 horas ininterruptas de uso. O desempenho foi tão satisfatório que ultrapassou modelos como o Galaxy S22 Ultra, concorrente direto do smartphone da maçã.

2. Configurações da tela

A tela também merece destaque, visto que foi consagrada pelo site especializado DisplayMate como o melhor painel em 2021. As configurações que contribuíram para a medalha de ouro do iPhone 13 Pro Max incluem um visor de 6,7 polegadas, com tecnologia OLED, Super Retina XDR e resolução de 2778 x 1284 pixels. Os aspectos em questão oferecem, além de um tamanho generoso, uma imagem nítida e com cores mais fiéis.

Um ponto que contribuiu para a boa classificação do dispositivo foi o brilho da tela, que chegou a 1.000 nits em conteúdo convencional e 1.200 nits em conteúdo HDR. O número ultrapassou o antecessor iPhone 12 Pro Max, que ocupava o posto de melhor tela em 2020.

Os iPhones 13 Pro e o 13 Pro Max também são os responsáveis por trazer a tela de 120 Hz aos celulares da Apple. Com a novidade, chamada de ProMotion, os telefones puderam atualizar a tela até 120 vezes por segundo e, assim, evitar rastros durante a transição de imagens.

3. Preço competitivo

Assim que uma linha é lançada, é possível esperar que a geração anterior fique mais em conta. Com o iPhone 13 não foi diferente. Assim que o iPhone 14 foi apresentado, a linha antecessora começou a registrar descontos. No caso do 13 Pro Max, que teve a versão com 128 GB anunciada por a partir de R$ 10.499, o desconto foi de cerca de R$ 2 mil. Já os modelos mais caros, lançados por R$ 11.499 e R$ 13.499, podem ser encontrados por cerca de R$ 9.499 e R$ 10.890, respectivamente.

4. Repleto de recursos

A internet 5G marca presença no iPhone 13 Pro Max. Além disso, o modelo também contempla Wi-Fi 6 (802.11ax) e outras formas de conectividade, como NFC e Bluetooth na versão 5.0.

O sistema de carregamento wireless oferecido pelo MagSafe é outra ferramenta que pode ajudar a destacar o celular por ampliar as possibilidades além da recarga via cabo Lightning. A estrutura baseada no padrão Qi acompanha os celulares desde o iPhone 12 e é capaz de acomodar outros acessórios além do carregador, como porta cartões e outros.

Por fim, vale incluir o Ceramic Shield neste tópico, visto que a tecnologia de revestimento contribui para reforçar a proteção dos celulares contra quedas e arranhões.

Pontos negativos do iPhone 13 Pro Max

1. Câmera competente, mas pouco inovadora

As câmeras empregadas nos telefones da Apple costumam entregar bons cliques. No entanto, ainda que tenham passado por mudanças, elas mantêm o padrão de 12 megapixels no 13 Pro Max. Isso não deve ser decisivo na hora de escolher o celular, já que os aparelhos da maçã costumam conquistar avaliações positivas a cada lançamento.

O ponto é que, no ano passado, a empresa presidida por Tim Cook resolveu dar um salto no quesito sensor e fez um upgrade de 12 MP para 48 MP no iPhone 14 Pro Max. Como mencionado, a quantidade de megapixels não deve ser determinante, mas pode contribuir para um registro de qualidade.

O modelo de 2021 disponibilizou um conjunto que ficou entre os melhores modelos avaliados pelo DxOMark, site especializado em fotografia.

2. Display com notch avantajado

O notch é uma questão debatida a cada lançamento de iPhone. Com o passar dos anos, os modelos rivais optaram por minimizar e, em alguns casos, até excluir a interferência na tela, ao passo que a Apple tem mantido o recorte. No iPhone 13 Pro Max, o item foi minimizado, mas ainda marca presença. Já o sucessor, iPhone 14 Pro Max, repensou a função do notch e o alterou para o interativo Dynamic Insland.

Com ou sem interatividade, ele pode incomodar e até limitar o aproveitamento da tela. Isso pode soar como desvantagem entre alguns consumidores, que tendem a considerar outros aparelhos com bordas e recortes diminutos.

3. Grande demais

A telona de 6,7 polegadas tende a chamar a atenção de consumidores em um primeiro momento, visto que o espaço generoso é uma boa pedida para quem gosta de consumir conteúdos no celular. Por outro lado, o tamanho avantajado pode incomodar usuários a longo prazo por conta da falta de ergonomia.

Para se ter uma ideia, o iPhone 13 Pro Max traz proporções de 160,8 x 78,1 x 7,65 mm, número que se sobressai em comparação com o irmão iPhone 13, que tem 146,7 x 71,5 x 7,65 mm.

Ficha técnica do iPhone 13 Pro Max

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2778 x 1284 pixels)

Painel da tela: Super Retina XDR

Câmera principal: tripla, 12, 12 e 12 MP + sensor LiDAR

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: iOS 15 mas com atualização disponível para o iOS 16

Processador: A15 Bionic

Memória RAM: 6 GB (estimativa)

Armazenamento: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 4.352 mAh (estimativa)

Telefonia: nano SIM e eSIM

Dimensões e peso: 160,8 x 78,1 x 7,65 mm; 240 gramas

Cores: grafite, prata, dourado e azul-sierra e verde-alpino

Lançamento: setembro de 2021

Preço de lançamento: a partir de R$ 10.499

