Jogo da Atari traz minigames clássicos para consoles e PC; conheça

Vale ressaltar que esta não é uma coletânea de jogos clássicos como Atari 50: The Anniversary Collection, mas sim uma aventura original, inspirada pelos antigos títulos do Atari 2600. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.

1 de 2 Atari Mania é um game comemorativo de 50 anos da fabricante que acompanha um zelador que precisa proteger a história da empresa — Foto: Reprodução/Steam Atari Mania é um game comemorativo de 50 anos da fabricante que acompanha um zelador que precisa proteger a história da empresa — Foto: Reprodução/Steam

História

O enredo conta sobre um zelador que trabalha em um cofre da Atari , onde são mantidos os jogos e outros itens importantes da empresa. No local, que tem ambientação bastante parecida à do filme "Uma Noite no Museu", personagens de games andam livremente. Porém, durante um dia de trabalho comum, manchas escuras de Pixel Mortos (Dead Pixels) surgiram misteriosamente e começaram a devorar as figuras.

Por trás desse ataque, está ninguém menos que Bentley, o ursinho fofo do jogo Crystal Castles. Cansado de sempre repetir suas ações no jogo, ele decide se rebelar antes que seja desligado e esquecido como outros jogos. Assim, no papel do zelador, jogadores terão que enfrentar os Pixels e proteger toda a história da Atari.

Gameplay

Atari Mania é dividido em dois trechos. Primeiro, um jogo de aventura no qual usuários andam pelo cofre com o zelador enquanto interagem com personagens e resolvem quebra-cabeças para avançar. Além da vassoura para limpar sujeira, alguns itens extras podem ser obtidos para ganhar novas habilidades, como um ímã para atrair objetos, um inseticida para matar insetos, uma pistola de gancho para puxar partes do cenário e mais.

Ao explorar essas áreas, o jogador também pode obter itens colecionáveis, como as caixas dos antigos jogos. No entanto, infelizmente, não é possível jogar os clássicos do Atari neste game.

2 de 2 Os microgames de Atari Mania remetem aos clássicos jogos do Atari 2600, mas com visuais retrô um pouco mais modernos — Foto: Reprodução/Steam Os microgames de Atari Mania remetem aos clássicos jogos do Atari 2600, mas com visuais retrô um pouco mais modernos — Foto: Reprodução/Steam

A segunda parte são os minigames, ou mais precisamente "microgames", semelhantes aos da série WarioWare. Tratam-se de mais de 150 jogos muito rápidos, de 5 a 10 segundos de duração, nos quais o jogador recebe uma ordem simples como "derrote esse inimigo", "marque um ponto" ou apenas "sobreviva". Após vencer alguns desafios, o jogador precisa enfrentar um Pixel Morto, que se apresenta como um "chefão".

Os microgames são baseados em vários jogos clássicos do Atari 2600, como Asteroids, Centipede, Pong, Missile Command, Yars' Revenge e mais. Os microgames misturam elementos de diferentes jogos para criar versões remixadas inusitadas e usam gráficos retrô que remetem aos games originais, porém atualizados para os consoles atuais.

O lançamento do jogo no PlayStation 4 (PS4) trouxe melhorias nos controles e alguns microgames renovados com base no feedback de jogadores. Essas mudanças estão disponíveis também no Nintendo Switch e PC, através de uma atualização.

