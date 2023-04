Kick traz streams e vídeos para rivalizar com a Twitch; conheça o serviço

A Kick é uma plataforma de streaming nova no mercado. Com o objetivo de rivalizar com os principais serviços do momento, como Twitch , YouTube e Facebook , a Kick chegou com uma abordagem diferente e atrativa até mesmo para streamers menos populares da concorrência. Embora não seja bom o retrospecto de empresas que tentaram rivalizar principalmente com a Twitch, a Kick aparenta acertar em seus primeiros passos e, mesmo em fase beta, faz com que muitos criadores de conteúdo considerem dar uma chance para o novo serviço. Veja, a seguir, mais informações sobre a Kick.

1 de 3 Plataforma de streaming Kick aparenta ser promissora — Foto: Divulgação/Kick Plataforma de streaming Kick aparenta ser promissora — Foto: Divulgação/Kick

O que é Kick?

A Kick é um serviço de transmissões ao vivo. Seu lançamento ocorreu no dia 6 de dezembro de 2022, com sua fase beta. O portal possui uma interface bastante limpa e intuitiva, e cores que lembram o "Modo Escuro" na Twitch e no YouTube, por exemplo, apesar do destaque para a cor verde. Os administradores do site ainda são desconhecidos, mas há boatos indicando relações da Kick com uma startup da Austrália chamada Easygo e o popular Casino online Stake.com. O boato ganha ainda mais força com a informação sobre contas da Stake no Reddit criando e moderando o subreddit da Kick.

No momento, os principais streamers da plataforma fazem suas transmissões nas categorias "Slots and Casinos" (jogos de azar) e "Just Chatting" (só na conversa). Contudo, jogos eletrônicos em geral já aparecem com mais frequência, como Call of Duty: Warzone, Fortnite e Apex Legends.

2 de 3 Página inicial da Kick — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Página inicial da Kick — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Quais as vantagens da Kick em relação à Twitch?

Kick se apresenta como um serviço amigável e com políticas favoráveis no geral. Porém, o ponto que mais chama a atenção está na receita da plataforma. Ou seja, o lucro da Kick aparenta ser muito maior do que aquele visto na Twitch. Para começar, há a vantagem absoluta para o streamer em relação aos assinantes, ou subscribers. Enquanto a Twitch divide a receita de assinantes em 50-50 (metade para o streamer e metade para a plataforma) a divisão na Kick faz com que 95% do lucro fique para o streamer. Em resumo, se o lucro total de assinantes do streamer for de R$ 100, apenas R$ 5 irá para a Kick. Para melhorar ainda mais, os pagamentos ocorrem no mesmo dia.

Antigamente, a Twitch fazia a divisão da receita em 70-30, mas optou pelo 50-50 em 2022, o que decepcionou muitos de seus usuários. Acredita-se que a atual política da Kick possa, a longo prazo, resultar em sua ruína devido ao pouco lucro obtido. No entanto, a plataforma acredita que os anúncios nas transmissões possam gerar a receita necessária para ela se manter. Por fim, a Kick ainda possui planos futuros de novos programas para os criadores de conteúdo não se limitarem apenas ao lucro dos assinantes.

3 de 3 Embora ainda seja muito popular, a Twitch realizou mudanças nos últimos anos que desagradaram streamers, sendo compreensível a Kick ser uma opção atrativa — Foto: Divulgação/Twitch Blog Embora ainda seja muito popular, a Twitch realizou mudanças nos últimos anos que desagradaram streamers, sendo compreensível a Kick ser uma opção atrativa — Foto: Divulgação/Twitch Blog

Streamers famosos que foram para a Kick

Para atrair novos usuários, sejam streamers ou espectadores, plataformas novas no mercado de streaming apostam em parcerias com nomes já consolidados e que trarão toda sua comunidade para a nova casa. O primeiro, logo no lançamento da Kick, foi Tyler "Trainwreck" Niknam, que possuía mais de 2 milhões de seguidores na Twitch. Trainwreck sempre criticou o serviço da Amazon por diversos motivos, como o banimento dos sites de jogos de azar nas transmissões e, segundo ele, o desconforto ao ver funcionários usarem de opiniões políticas pessoais para tomarem suas decisões, o que "levava a plataforma para a direção errada".

Trainwreck também faz questão de apoiar e divulgar as vantagens da Kick. Essa também é uma atitude realizada por Adin Ross, um streamer que migrou para a Kick após um banimento permanente na Twitch, onde contava com mais de 7 milhões de seguidores. Recentemente, em março de 2023, a Kick também anunciou parceria com o Grão Mestre de xadrez Hikaru Nakamura. Ele possui 1,8 milhão de seguidores na Twitch e é considerado o maior streamer de xadrez do mundo. Espera-se que a plataforma venha a receber em breve outros populares criadores de conteúdo.

Estratégias da Kick para sobreviver à concorrência

Está longe de ser uma novidade plataformas com muito potencial surgirem e serem cotadas para desmantelar o império da Twitch. Nomes como Azubu TV, Cube TV, Streamcraft e Mixer tentaram se firmar nesse mercado, mas falharam no caminho. Talvez o exemplo mais emblemático seja a Mixer, antiga plataforma da Microsoft. No começo, em 2017, a Mixer parecia no rumo certo, conquistando parcerias com nomes como Tyler "Ninja" Blevins e Michael “Shroud” Grzesiek. Contudo, em junho de 2020, foi anunciado o fim da Mixer e uma nova parceria da Microsoft com o Facebook Gaming.

A Kick sabe bem do destino das plataformas citadas e busca uma abordagem diferente rumo ao sucesso, ainda mais sem uma empresa gigante como Amazon (Twitch) ou Google (YouTube) para apoiá-la nesse objetivo. Segundo Tyler "Trainwreck" Niknam, além das políticas favoráveis e dos benefícios relacionados aos lucros, a Kick focará nos criadores de conteúdo de pequeno e médio porte, considerados a espinha dorsal de um serviço de streaming, para criar uma base sólida.

Apesar de tudo, é importante lembrar que a Kick já se viu em algumas polêmicas, como não revelar oficialmente quem são os verdadeiros proprietários do serviço e até incorporar streams da Twitch para se promover e realizar outras práticas desconhecidas.