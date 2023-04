Kill Boksoon: conheça sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme de ação Kill Boksoon foi lançado na Netflix na última sexta-feira (31) e ocupa a quinta posição entre os longas mais assistidos da plataforma. No enredo, conhecemos Gil Boksoon, interpretada por Jeon Do-yeon ( Intensivão do Amor ). A moça é mãe de uma adolescente de 15 anos, ao mesmo tempo em que trabalha como assassina de aluguel. A fim de preservar a sua relação com a filha, Boksoon planeja se aposentar e deixar os assassinatos no passado, mas a decisão pode trazer consequências perigosas para sua vida profissional e familiar.

O filme é a quinta obra escrita e dirigida por Byun Sung-hyun, responsável pelos títulos O Impiedoso (2017) e Fazedor de Reis: A Raposa da Eleição (2022). Além de Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu e Esom também integram o elenco de Kill Boksoon, que foi convidado para o Festival Internacional de Cinema de Berlim. Confira mais sobre o enredo, elenco e veja o trailer do novo título sul-coreano do streaming.

Jeon Do-yeon interpreta Kill Boksoon, novo filme de ação da Netflix

Sinopse de Kill Boksoon

Gil Boksoon (Do-yeon) é uma mãe que divide seu tempo entre a criação de sua filha adolescente e o trabalho como assassina de aluguel para a agência MK Ent. Com um currículo invejável na empresa, Boksoon concluiu todos os casos ao qual foi designada e, desde os 17 anos, tem como mentor o CEO da MK, Cha Min-kyu. Porém, a profissional decide se aposentar a fim de recuperar a sua relação com a filha, Jae-young (Si-A), já prejudicada por tantos segredos.

Antes de notificar a empresa, Gil embarca em uma última missão. Porém, tudo muda quando ela descobre um segredo importante sobre o caso e decide não concluir o assassinato. Ao desrespeitar a regra principal da instituição - de sempre terminar o serviço -, Boksoon se torna alvo da MK Ent. e de grandes nomes da indústria de assassinos de aluguel, colocando ela e a filha em perigo.

No release produzido pela Netflix, Byun Sung-hyun explica a complexidade do enredo do longa: “Apesar de ser um filme sobre assassinatos, eu queria contar principalmente uma história sobre uma família”, afirma o roteirista e diretor de Kill Boksoon.

Elenco

Jeon Do-yeon, estrela de Intensivão do Amor (2023) e A Empregada (2010), é Gil Boksoon, que marca a primeira participação da premiada atriz sul-coreana em um filme de ação. Sul Kyung-gu, que já trabalhou em outros títulos de Sung-hyun, como O Impiedoso, ficou responsável por interpretar Cha Min-kyu, mentor de Boksoon e CEO da MK Ent.

Kim Si-A (O Armário) faz Gil Jae-young, filha da personagem principal, enquanto Koo Kyo-hwan (Uma Advogada Extraordinária) aparece como Han Hee-sung, outro assassino de aluguel da MK Ent. Além disso, a atriz Esom, conhecida pelos papéis em Scarlet Innocence (2014) e no K-drama Porque Esta é a Minha Primeira Vida (2017), faz Cha Min-hee, irmã do diretor Min-kyu.

Recepção entre o público e crítica

Logo após o lançamento, Kill Boksoon recebeu avaliações positivas na web. Além de alcançar o Top 4 entre filmes na Netflix Brasil - superando títulos como O Dia do Atentado -, também apresenta nota 6,6 no IMDb. No Metascore, o longa sul-coreano alcançou a pontuação 67, enquanto teve 84% de avaliação positiva do público no Rotten Tomatoes.

Veículos internacionais também elogiaram pontos do filme, como a atuação de Jeon Do-yeon. O The Hollywood Reporter afirmou que a atriz “nunca deixa de entregar”, seja em cenas de ação ou em momentos sentimentais com a filha. Enquanto isso, o Deadline destaca o “rico trabalho dos personagens, com cenas de violência bem coreografadas”. Já o portal The Upcoming conclui, afirmando que “as sequências de ação deslumbram sem esforço, e a violência é tratada com beleza e criatividade”.