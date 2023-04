Lançamentos da Netflix em maio: veja estreias de filmes e séries

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (26) os próximos filmes e séries originais que chegarão ao catálogo do streaming no mês de maio. Com diversas opções novas, os assinantes poderão maratonar a tão aguardada série de romance adolescente Com Carinho, Kitty, um spin-off do filme Para Todos Os Garotos que Já Amei, além de Rainha Charlotte, derivado de Bridgerton. Também chegam ao catálogo os longas A Mãe do Ano e Tin & Tina.