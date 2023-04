Last Kingdom - Seven Kings Must Die: conheça sinopse, elenco e trailer

O filme The Last Kingdom: Seven Kings Must Die estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (14). Baseado nos livros Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, disponível aqui no Brasil pela editora Record, o longa britânico é derivado da série The Last Kingdom e tem roteiro de Martha Hillier e direção de Edward Bazalgette. Estrelado por Alexander Dreymon e Mark Rowley, a produção é uma continuação direta da série, na qual Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros vagam pelo reino na esperança de unir a Inglaterra.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem teve produção pela Carnival Films, que faz parte da Universal International Studios e distribuição pela NBC Universal International Distribution. Então, se você gosta de produções de época, confira, a seguir, mais detalhes de The Last Kingdom: Seven Kings Must Die.

Enredo de The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

A história do drama histórico se passa após a morte do Rei Edward. A paz, anteriormente estabelecida pelo monarca, é colocada em risco quando seus dois únicos herdeiros, Aethelstan e Aelfweard, entram em uma disputa acirrada pelo controle do reino e da coroa. Ao saber disso, Uhtred de Bebbanburg, que comanda a Nortúmbria, parte em uma viagem com o intuito de ajudar seu antigo discípulo Aethelstan. Mas ao encontrá-lo, ele percebe que o jovem príncipe está diferente e sob influências sombrias que podem colocar tudo em risco, até mesmo o próprio estilo de vida de Uhtred.

Assim, com direito a muita ação e intriga política, o líder de Nortúmbria se vê em uma encurralada: manter sua lealdade ao amigo ou a segurança de sua terra natal. É no meio deste dilema que um novo inimigo surge, o rei guerreiro Anlaf, que pretende criar caos no reino e impedir a unificação da Inglaterra como um país.

Elenco

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die é estrelado por Alexander Dreymon (Pesadelo nas Alturas), novamente no papel de Uhtred de Bebbanburg, e Mark Rowley (Macbeth), interpretando Finan. Nomes como Arnas Fedaravicius (Thicker Than Water), Rod Hallett (The Tudors) e Harry Gilby (Tolkien) dão vida a Sihtric, Constantin e Aethelstan, respectivamente.

Além disso, fazem parte do time de atuação também Ingrid García-Jonsson (Linda Juventude), Timothy Innes (Terminal USA), Alexandra Tóth (Ascensão do Cisne Negro), Ewan Horrocks (Domina) e James Northcote (O Jogo da Imitação).