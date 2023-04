LBFF 2023: veja equipes, formato e calendário do torneio de Free Fire

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2023 começa neste sábado (15) e vai até o dia 5 de agosto. Diferentemente de temporadas passadas, a LBFF deste ano contará apenas com uma etapa e terá liga fechada, com a participação de 18 times convidados pela desenvolvedora Garena . A disputa terá premiação total de R$ 550 mil e será realizada presencialmente em um novo estúdio, também localizado na cidade de São Paulo.

As partidas acontecerão todo sábado, domingo e segunda-feira, e apresentarão novidades, como um novo mapa. Vale lembrar que será possível assistir ao evento no canal oficial do Free Fire Esports no YouTube. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a LBFF 2023.

Equipes participantes

Com as mudanças realizadas pela Garena no competitivo de Free Fire, não haverá mais séries A, B e C, apenas a competição principal da LBFF. Por isso, a desenvolvedora optou por convidar as equipes participantes, em vez de fazer classificatórias ou aproveitar dos resultados da LBFF 8.

Devido às mudanças e outros motivos, algumas equipes decidiram deixar o competitivo de Free Fire no Brasil. Esse é o caso de Los Grandes, FURIA e TSM FTX, que foi a terceira colocada da LBFF 8 em 2022.

Apesar de tudo, a LBFF 2023 contará com equipes tradicionais do cenário competitivo brasileiro, como LOUD, Fluxo, Corinthians, Magic Squad -- que ficou com o título da C.O.P.A Free Fire 2023 --, e a atual campeã do torneio, a Vivo Keyd Stars. Há ainda algumas novidades interessantes, como a entrada de um time representando o São Paulo Futebol Clube e a presença do MIBR, campeão da última edição da LBFF Série B.

Formato

A LBFF 2023 terá duas fases: a fase regular e a grande final. A regular terá duração de 16 semanas, com um total de 48 rodadas, e funcionará no formato de round robin, conhecido como pontos corridos. Para a realização dessa fase, as 18 equipes foram divididas em três grupos com seis integrantes cada. As rodadas serão disputadas entre dois grupos, totalizando 12 times por rodada batalhando por pontos na tabela de classificação geral. Veja abaixo como os grupos foram divididos:

LBFF 2023 – Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Fluxo Vivo Keyd Stars Magic Squad Meta Gaming GOD E-SPORTS W7M Esports Corinthians paiN Gaming MIBR São Paulo INTZ Netshoes Miners Black Dragons XIS LOUD E1 Sports Amazon Cripz Team Solid

Vale destacar que, em comparação com a LBFF 8, a LBFF 2023 contará com o mapa Nova Terra, que entrará no lugar de Kalahari e se juntará à Bermuda, Purgatório e Alpine. A Garena também ouviu a comunidade brasileira e colocou seis quedas por rodada, em vez de quatro, como foi na última edição de LBFF. Dessa forma, os mapas da quinta e da sexta queda de cada rodada serão definidos por sorteio.

A forma como os times conquistam a pontuação permanece a mesma. Em resumo, quanto maior a colocação em uma queda, maior a quantidade de pontos recebida pelo time. Ao mesmo tempo, cada abate valerá um ponto a mais na pontuação final. Relembre, na tabela abaixo, como funciona a pontuação:

LBFF 2023 – Distribuição de Pontos Colocação Pontos BOOYAH! 12 2° 9 3° 8 4° 7 5° 6 6° 5 7° 4 8° 3 9° 2 10° 1 11° 0 12° 0

No encerramento da fase regular, no dia 31 de julho, as 12 maiores pontuadoras estarão classificadas para a grande final, que acontecerá no dia 5 de agosto. Na decisão, os finalistas disputarão oito quedas, duas em cada um dos mapas oficiais. Aquela que adquirir mais pontos ao final da oitava queda será nomeada campeã da LBFF 2023.

Escalações

Muitos jogadores já consagrados no cenário brasileiro de Free Fire retornam para a LBFF 2023, ao mesmo tempo que novatos também aparecem para mostrar seu potencial. Confira abaixo a escalação completa de cada equipe na competição:

Grupo A

Escalações da LBFF 2023 (Grupo A) Fluxo Meta Gaming Corinthians São Paulo Black Dragons E1 Sports MT7 Nickz7 VITINxp ViniZx R7 IGZINN Modestia PÃO7 Kozak Reei Lenno NandoX Syaz GLAUCO7 Marreta Muniz Easy BLACK02 OUSADO Chinês FON Ice77 Hender Mike DEADGOD ISOPOR21 Tatu13 HONEY ZeroXP (Treinador) ROG5WP Wanheda (Treinador) ALTMAN (Treinador) Knight (Treinador) KenidyZ - Ninja (Treinador) - - - Batman (Treinador) - -

Grupo B

Escalações da LBFF 2023 (Grupo B) Vivo Keyd Stars GOD E-SPORTS paiN Gaming INTZ XIS Amazon Cripz General GUAXA R1 DRK10 Addy7 Cauã Nando9 Ruan Proxx Victor7 Biel7 Vodka Raone7 LIPPE! Italo MITOmvp Motovea7 MAMUTEZL Federal7 Itachi7 Mts007 Azay Chucky Japaxl GHOST7 Will7 GUIFOX Invisible Araujo13 Goabe7 LIPÃO (Treinador) SURTA (Treinador) Ikas (Treinador) Stark (Treinador) SABOTA (Treinador) Trap (Treinador)

Grupo C

Escalações da LBFF 2023 (Grupo C) Magic Squad W7M Esports MIBR Netshoes Miners LOUD Team Solid Yago MICHEL42 RIGBY Razure Lost Trap7 Erick11 Lins7 Erickmvp Zenac Cauan7 BIELGOD Bops Redxz7 Zetsu9 Natividade Noda CorumbaX Giuh Destroi7 STARK7 Band Draxx Lobato But Yato7 João7 Cruel México Stand7 Dani Molo DG (Treinador) S1NK (Treinador) Butter (Treinador) Frois (Treinador) VinyCrz (Treinador) LUUUKING (Treinador) - - - - -

Calendário

Semana 1

Rodada 1 – 15 de abril, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 2 – 16 de abril, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 3 – 17 de abril, 18h (Grupo B x Grupo C)

Semana 2

Rodada 4 – 22 de abril, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 5 – 23 de abril, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 6 – 24 de abril, 18h (Grupo A x Grupo C)

Semana 3

Rodada 7 – 29 de abril, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 8 – 30 de abril, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 9 – 1° de maio, 18h (Grupo A x Grupo B)

Semana 4

Rodada 10 – 6 de maio, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 11 – 7 de maio, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 12 – 8 de maio, 18h (Grupo B x Grupo C)

Semana 5

Rodada 13 – 13 de maio, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 14 – 14 de maio, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 15 – 15 de maio, 18h (Grupo A x Grupo C)

Semana 6

Rodada 16 – 20 de maio, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 17 – 21 de maio, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 18 – 22 de maio, 18h (Grupo A x Grupo B)

Semana 7

Rodada 19 – 27 de maio, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 20 – 28 de maio, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 21 – 29 de maio, 18h (Grupo B x Grupo C)

Semana 8

Rodada 22 – 3 de junho, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 23 – 4 de junho, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 24 – 5 de junho, 18h (Grupo A x Grupo C)

Semana 9

Rodada 25 – 10 de junho, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 26 – 11 de junho, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 27 – 12 de junho, 18h (Grupo A x Grupo B)

Semana 10

Rodada 28 – 17 de junho, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 29 – 18 de junho, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 30 – 19 de junho, 18h (Grupo B x Grupo C)

Semana 11

Rodada 31 – 24 de junho, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 32 – 25 de junho, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 33 – 26 de junho, 18h (Grupo A x Grupo C)

Semana 12

Rodada 34 – 1° de julho, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 35 – 2 de julho, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 36 – 3 de julho, 18h (Grupo A x Grupo B)

Semana 13

Rodada 37 – 8 de julho, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 38 – 9 de julho, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 39 – 10 de julho, 18h (Grupo B x Grupo C)

Semana 14

Rodada 40 – 15 de julho, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 41 – 16 de julho, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 42 – 17 de julho, 18h (Grupo A x Grupo C)

Semana 15

Rodada 43 – 22 de julho, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 44 – 23 de julho, 13h (Grupo B x Grupo C)

Rodada 45 – 24 de julho, 18h (Grupo A x Grupo B)

Semana 16

Rodada 46 – 29 de junho, 13h (Grupo A x Grupo B)

Rodada 47 – 30 de junho, 13h (Grupo A x Grupo C)

Rodada 48 – 1° de julho, 18h (Grupo B x Grupo C)

Grande Final

5 de agosto

