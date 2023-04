Lembra de Hay Day? Tudo sobre o jogo estilo 'fazendinha' para celular

Hay Day , jogo de fazenda da desenvolvedora Supercell , foi lançado em 2012 e, na época, virou mania nas redes sociais. Nele, o usuário deve construir uma fazenda para criar animais, cuidar de plantações, gerenciar comércios e até decorar o terreno. Baseado na simplicidade e com alto nível de interação, o título combina bons gráficos com uma jogabilidade prática e cativante.

Como nos demais jogos do gênero, as ações geram pontos para o jogador subir de nível e desbloquear novas maneiras de aumentar os ganhos. Hay Day é gratuito e está disponível para dispositivos móveis Android e iPhone (iOS). Veja, a seguir, detalhes sobre o game, como enredo, dicas, versão para PC e como fazer integração com o Facebook.

1 de 4 Hay Day reúne cultivo de plantações, criações de animais e venda de produtos na mesma fazenda; saiba como jogar o game da Supercell — Foto: Reprodução/Adânia Souza Hay Day reúne cultivo de plantações, criações de animais e venda de produtos na mesma fazenda; saiba como jogar o game da Supercell — Foto: Reprodução/Adânia Souza

O que é Hay Day?

O jogo segue o formato tradicional de ‘fazendinha’, e foi desenvolvido por seis meses para ser lançado na App Store do Canadá. A estreia se manteve restrita ao país norte-americano por dois meses, período suficiente para o time da Supercell encontrar e corrigir as falhas. Assim, eles conseguiram encontrar uma estratégia para reter jogadores e fazer do título um sucesso global.

Apesar de similar a muitos outros games, Hay Day se destaca pela lógica. Ao interagir com as galinhas, o jogador recebe ovos ao invés de moedas. Para conseguir lucro, é preciso vender os ovos ou combiná-los com outros itens para gerar produtos, como bolo de milho e waffles. Vale dizer que esse tipo de ação pode ser feita com diversos recursos do game, como leite, lã, bacon, carne de peixe, entre outros.

2 de 4 A fábrica de laticínios é uma das propriedades que potencializa os lucros em Hay Day — Foto: Reprodução/Adânia Souza A fábrica de laticínios é uma das propriedades que potencializa os lucros em Hay Day — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Além disso, toda a interação, feita seja com animais, plantações ou fábricas, gera áudios característicos que elevam o clima de fazenda. O usuário pode ainda adotar pets e customizar e decorar o terreno como preferir. O jogo também promove o encontro entre amigos ao redor do mundo ao permitir a troca de mercadorias e a competição entre fazendas.

Ainda 'roda' no Facebook? Como conectar?

Hay Day sempre exigiu o download do jogo em um dispositivo Android ou iPhone (iOS), permitindo o login feito através da conta do Facebook. Assim, o game permitia que usuários salvassem o progresso e se conectassem com amigos através da rede social. No entanto, no fim de 2021, a desenvolvedora do game anunciou o rompimento da parceria alegando razões técnicas. Então, lançou o Supercell ID para substituir a conectividade com o Facebook.

Para recuperar a sua conta de Hay Day que está vinculada ao Facebook, entre no jogo e acesse a aba de Configurações, representada por três barras horizontais. Em seguida, toque em “Ajuda e Suporte” e selecione a aba “Conta”. Depois, pressione “Recupere a sua conta” e, então, “Perdi minha conta”. É necessário saber todos os dados da fazenda para fazer a recuperação.

3 de 4 No menu "Ajuda e Suporte" de Hay Day, é possível recuperar a fazenda do Facebook — Foto: Reprodução/Adânia Souza No menu "Ajuda e Suporte" de Hay Day, é possível recuperar a fazenda do Facebook — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Como jogar?

O jogador participa de todos os processos realizados na fazenda. Hay Day começa com o cultivo de culturas rápidas, como trigo e milho. Basta espalhar as sementes na terra, esperar o tempo específico de cada uma, e apertar sobre elas para realizar a colheita. Toda a produção fica armazenada no silo. Ao mesmo tempo, é preciso alimentar animais, como vacas, porcos e galinhas, que são responsáveis por produzir alimentos como leite, bacon e ovo, que irão para o celeiro após coletados.

Esses produtos podem ser vendidos em estado natural ou servirem de matéria-prima para outras mercadorias nas instalações. A cana se transforma em açúcar mascavo no engenho e a mistura de grãos, como soja e milho, produz sacos de ração, por exemplo.

A venda desses itens pode acontecer de variadas formas. A principal delas é através do caminhão de entrega, cujos pedidos aparecem em um painel localizado no centro da propriedade. Também existem pontos de comércio na fazenda e venda entre vizinhos.

4 de 4 Prepare pedidos para a vizinhança e ganhe experiência e moedas — Foto: Reprodução/Adânia Souza Prepare pedidos para a vizinhança e ganhe experiência e moedas — Foto: Reprodução/Adânia Souza

O maior desafio é gerir o tempo de preparação de cada etapa. A produção de manteiga, por exemplo, depende do leite, que só fica pronto se as vacas estiverem alimentadas com ração. Portanto, o tempo da manteiga depende primeiramente do estoque de ração para vacas. Todas essas ações de cultivo, produção e venda, geram pontos que contribuem para a evolução de nível. Cada nível desbloqueia novidades em todas as áreas.

Tem para PC?