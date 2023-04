LinkedIn Premium vale a pena? Veja guia com preços, vantagens e mais

O LinkedIn Premium é uma versão paga da rede social focada em negócios e conexões profissionais. Por meio dos planos disponíveis, com preços a partir de R$ 79,99, os usuários têm acesso a ferramentas exclusivas, como cursos ministrados por profissionais de diferentes áreas, recursos de conexão com qualquer pessoa da plataforma, visualização de visitas ao perfil, etc. Essas funções podem ser usadas estrategicamente para resultar em maior visibilidade no mercado de trabalho, independente da área de atuação.

Além de beneficiar as pessoas que buscam uma oportunidade de emprego, o LinkedIn Premium conta com versões focadas em outros profissionais: os vendedores, com o intuito de alavancar negócios pela plataforma; e os recrutadores, ajudando a conectar vagas aos candidatos mais qualificados. Vale citar que não existe uma versão do LinkedIn Premium para estudantes. A seguir, confira um guia completo sobre o serviço de assinatura do LinkedIn, com seu valor e vantagens, e entenda qual é o plano ideal para as suas necessidades.

Tudo sobre o LinkedIn Premium: veja o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo nove características e informações importantes sobre o LinkedIn Premium. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

1. O que é LinkedIn Premium?

O LinkedIn Premium é um serviço de assinatura da rede social focada em negócios e conexões profissionais. Por meio de ferramentas exclusivas, a versão paga promete ajudar os usuários em diferentes necessidades – há planos, por exemplo, focados em pessoas que almejam conseguir um novo emprego; ou para empreendedores que têm o objetivo de alavancar suas vendas, entre outros.

Ao assinar uma das quatro opções disponíveis, o usuário continuará acessando seu perfil normalmente, visualizando o mesmo layout e as mesmas funcionalidades da versão gratuita. A diferença é que alguns recursos extras serão liberados no perfil, de acordo com o plano de assinatura selecionado.

2. Vantagens do LinkedIn Premium

Diferentes ferramentas são disponibilizadas no LinkedIn Premium, de acordo com o plano escolhido. Os usuários que procuram um novo emprego, por exemplo, ganham mais destaque dentro da plataforma – com isso, eles terão maiores chances de serem notados pelas empresas, favorecendo possíveis contratações.

Além disso, o serviço de assinatura também pode beneficiar empresários e ajudá-los a gerar leads, aumentando sua clientela. Existem, ainda, opções que facilitam o trabalho dos recrutadores de empresas, por meio de ferramentas aprimoradas de pesquisa. Assim, a versão paga do LinkedIn pode ajudar a atingir diferentes objetivos profissionais com maior facilidade.

3. Planos e preços do LinkedIn Premium

O LinkedIn Premium conta com quatro tipos de planos, com valores diferentes, e destinados a diversos públicos e objetivos:

Premium Career; Premium Business; Sales Navigator Core; Recruiter Lite.

Nas linhas a seguir, conheça melhor cada um deles e saiba quais características se encaixam mais no seu perfil.

1. Premium Career

A Premium Career é a versão principal do LinkedIn Premium, que pode ser adquirida por R$ 79,99 ao mês, ou R$ 359,88 ao ano. Ela é destinada aos profissionais que estão buscando uma vaga de emprego imediata. Os benefícios são diversos, como o destaque recebido pelo candidato durante processos seletivos, para que ele seja notado por recrutadores.

Nos casos de vagas com muitas candidaturas, por exemplo, você estará à frente de seus concorrentes, o que pode fazer diferença na escolha da contratação. O assinante do Premium Career ainda pode visualizar um comparativo entre seu perfil e o perfil médio de outros candidatos, a fim de analisar suas chances – a ferramenta pode servir até mesmo para fins de aprimoramento.

Além disso, o plano permite a visualização de uma lista das pessoas que visitaram o perfil nos últimos 90 dias e como ele foi encontrado, o que torna mais fácil identificar quais empresas estão "de olho" no candidato. Na versão gratuita, a plataforma apresenta apenas uma prévia dessas informações, com a maioria dos nomes e fotos ocultas. Também é possível ver em quantos resultados de pesquisa o perfil apareceu nesse período, compreendendo se as palavras-chave usadas estão surtindo efeito nas buscas.

O Premium Career ainda oferece a possibilidade de enviar três mensagens InMail ao mês, facilitando o contato com pessoas de determinadas empresas sem ter uma conexão com elas na plataforma. Esse recurso é ideal para fazer networking e aumentar oportunidades.

2. Premium Business

O Business é focado em profissionais que almejam projetar sua carreira ou fazer a divulgação de seus produtos ou serviços. Seu valor é de R$ 139,99 mensais ou R$ 959,88 por ano. Com o plano, é possível ampliar a rede de conexões no LinkedIn e, consequentemente, otimizar a reputação e ganhar mais visibilidade no mercado.

Entre os benefícios exclusivos, está a possibilidade de enviar 15 mensagens InMail ao mês e visualizar estatísticas sobre empresas, além de ter acesso aos nomes que visitaram o perfil nos últimos 90 dias. Os assinantes do Business também ganham acesso a mais de 16.000 cursos de aprendizado da plataforma, contam com ferramentas de preparo para entrevistas e recebem recomendações de vagas que combinam com o perfil.

A capacidade de visitar perfis também se expande – isso porque, na versão básica da rede social, há um limite diário para conseguir visualizar contas que não sejam conexões de 1º grau. Com a contratação do plano, a navegação é liberada e o número de visitas torna-se livre.

3. Sales Navigator Core

O plano Sales Navigator Core é ideal para as pessoas que desejam alavancar suas vendas por meio do LinkedIn, pois conta com ferramentas focadas em clientes e na geração de leads (potenciais consumidores) para o negócio.

O valor da assinatura é de R$ 299,99 mensais, ou R$ 2879,88 ao ano, liberando recursos como recomendações de leads (além de poder deixá-los salvos na plataforma), pesquisas avançadas de potenciais clientes e criação de listas personalizadas. O plano também disponibiliza estatísticas sobre empresas e envia alertas em tempo real sobre leads e contas.

Assim como nos outros planos, o Sales Navigator Core ainda permite o envio de mensagens InMail – nesse caso, 50 por mês – além de dar acesso ilimitado a perfis e permitir a visualização de quem visitou a conta nos últimos 90 dias. Isso ajuda a mapear usuários que podem estar interessados no negócio.

4. Recruiter Lite

O plano Recruiter Lite é ideal para recrutadores que estão à procura de novos talentos para suas respectivas empresas. A opção dá acesso a todas as funcionalidades do plano Business, além de outras vantagens, como uma plataforma exclusiva do Recruiter Lite com mais de 20 filtros de pesquisa para rastrear as pessoas mais qualificadas para possíveis contratações. Também há auxílio no gerenciamento do banco de candidatos e em outras etapas do recrutamento, facilitando o processo.

A opção ainda garante o envio de 30 mensagens InMail por mês, visualização ilimitada de perfis na rede, recomendações de candidaturas, facilidade no anúncio de vagas, entre outras vantagens. O preço do plano é R$ 739,99 mensais ou R$ 7.319,88 por ano.

Qual o preço do Linkedin Premium? Plano de assinatura Premium Premium Career Premium Business Sales Navigator Core Recruiter Lite Navegação privada ✓ ✓ ✓ ✓ Estatísticas sobre candidatos ✓ ✓ ✓ ✓ Mensagens diretas ✓ ✓ ✓ ✓ Quem viu seu perfil ✓ ✓ ✓ Quem visualizou a disponibilidade dos insights do seu perfil 90 365 90 90 Acesso ilimitado ao LinkedIn Learning ✓ ✓ ✓ ✓ Visualização ilimitada de perfis ✓ ✓ ✓ Estatísticas sobre empresas ✓ ✓ ✓ Pesquisa avançada ✓ ✓ Interface exclusiva para vendas ✓ Listas personalizadas de leads e contas ✓ Recomendações de leads e leads salvos ✓ Atualizações e alertas em tempo real ✓ Design exclusivo para recrutamento ✓ Acompanhamento automático de candidatos ✓ Contratação integrada ✓ Sugestões inteligentes ✓ Créditos de InMail 5 15 50 30 Valor a partir de R$ 79,99 a partir de R$ 139,99 a partir de R$ 299,99 a partir de R$ 739,99

4. Existe LinkedIn Premium para estudantes?

Não existe uma versão do LinkedIn Premium específica para estudantes. Nesses casos, o mais indicado é fazer a assinatura do plano Premium Career, que ajuda a encontrar vagas de emprego em diferentes áreas; ou Business, que pode auxiliar futuros profissionais a construírem sua reputação no mercado de trabalho, além de facilitar conexões e fornecer cursos para aprimoramento de habilidades.

Entretanto, uma dica é atentar-se às campanhas que podem ser lançadas pela plataforma – visto que, em 2022, o LinkedIn anunciou o oferecimento de assinaturas do Linkedin Premium grátis durante seis meses para estudantes de qualquer instituição de ensino superior.

A oferta incluía alunos de graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes e técnicos. Até o momento, novas promoções não foram anunciadas, mas vale a pena acompanhar as notícias sobre a rede social e ficar por dentro de um possível desconto que possa surgir.

5. Dicas para aproveitar ao máximo o plano premium

1. Use o InMail estrategicamente

As mensagens "padrão" do Linkedin só podem ser trocadas com pessoas que fazem parte da sua rede ou que permitam mensagens abertas, como geralmente é o caso de alguns recrutadores. Ou seja, se uma pessoa não estiver entre seus contatos da rede social, será mais difícil contatá-la diretamente.

Usando o InMail, contudo, é possível conversar com qualquer usuário dentro da plataforma, mesmo que ele não faça parte de sua rede. Como tais mensagens podem ser enviadas e recebidas em quantidades limitadas, as chances de serem notadas são muito maiores – como dito anteriormente, o número de InMails que pode ser enviado mensalmente depende do plano escolhido, mas todas as versões disponibilizam o recurso.

Por ser um recurso tão "valioso" na plataforma, o mais indicado é usar sua cota mensal de contatos estrategicamente. Por exemplo, você pode contatar o responsável por uma contratação após realizar sua candidatura, o que pode causar diferenciação entre você e outros concorrentes. Ainda é possível entrar em contato com alguém para saber mais sobre futuras oportunidades em empresas que você sonha trabalhar, entre outros possíveis cenários de uso.

2. Veja quem visualizou seu perfil

Os usuários da versão gratuita do LinkedIn conseguem visualizar somente alguns visitantes do perfil, como uma prévia – as fotos e nomes restantes aparecem "embaçados", tornando mais difícil fazer a identificação. Entretanto, ao fazer a assinatura de qualquer plano do LinkedIn Premium, é possível ter acesso à lista completa de visualizadores, informação que pode ser transformada em oportunidades.

Para pessoas que procuram um emprego, por exemplo, as visitas podem indicar o interesse de uma empresa. No caso de profissionais de vendas, uma visualização pode se tornar um lead que deve ser acompanhado, com o objetivo de torná-lo um cliente. Em todas as situações, o mais indicado é contatar essas pessoas por meio de mensagens InMail ou enviar uma solicitação de conexão.

3. Compare-se a outros candidatos

Utilizando qualquer plano do LinkedIn Premium, você pode acessar informações sobre outras pessoas que se candidataram a uma vaga de seu interesse. Isso permite que você saiba quais são suas chances de acordo com suas experiências profissionais, formação, habilidades e outras informações registradas. Vale destacar, contudo, que a ferramenta serve para que você tenha um vislumbre da concorrência de uma maneira geral, mas não definirá a escolha final dos recrutadores.

As informações fornecidas podem te ajudar a entender em quais pontos você precisa se aprimorar. Por exemplo, caso a maioria das candidaturas possua uma Pós-graduação, pode ser interessante iniciar um curso para concorrer a vagas semelhantes.

4. Aproveite o LinkedIn Learning para se capacitar

Outro benefício das versões pagas é o acesso ao LinkedIn Learning, que reúne mais de 16.000 cursos ministrados por especialistas em diferentes áreas do conhecimento. O objetivo é aprimorar as habilidades dos usuários e apresentar tendências em três segmentos principais: negócios, criação e tecnologia.

A plataforma analisa dados registrados no perfil para fazer recomendações, mas também é possível assistir às aulas de sua escolha, caso esteja desejando começar uma carreira totalmente nova, por exemplo. Ao concluir os estudos, você pode fazer o registro do certificado em seu perfil, mostrando as habilidades adquiridas e, consequentemente, aumentando suas chances no mercado.

Os cursos disponibilizados no LinkedIn Premium são uma excelente maneira de aproveitar a assinatura ao máximo, pois são ricos em informações e podem turbinar seu currículo. Todas as aulas são ministradas no modo EAD.

6. Como assinar o LinkedIn Premium?

Para assinar o LinkedIn Premium, acesse o site (linkedin.com) ou faça o download do app LinkedIn, disponível para Android e iPhone (iOS). Na parte superior direita da tela, toque na opção "Experimente o Premium grátis". Você deve responder uma série de perguntas para que a plataforma indique o plano ideal, como "O que você gostaria de alcançar com uma conta Premium?" e "O que é mais importante para ampliar sua rede?".

Ao fim do questionário, você pode visualizar o pacote recomendado para suas necessidades e deve clicar em "Saiba mais". Na tela seguinte, selecione a opção "Começar meu mês gratuito" – a plataforma solicitará a confirmação de sua senha e outras informações da conta por questões de segurança.

Em seguida, escolha entre a assinatura mensal ou anual – em ambas, você recebe um mês de demonstração gratuita. Em seguida, selecione uma forma de pagamento (cartão de débito, crédito ou PayPal), preencha os dados solicitados e clique em "Revisar pedido" na parte inferior da tela. Você pode visualizar detalhes, como a data de início e término do teste (vale destacar que, para não ser cobrado, deve fazer o cancelamento antes de completar um mês). Finalize tocando em "Inicie a demonstração gratuita". Você terá acesso, imediatamente, a todos os recursos do plano escolhido.

7. Como cancelar o LinkedIn Premium?

Para fazer o cancelamento do Linkedin Premium, acesse o site (linkedin.com) ou o aplicativo LinkedIn. Clique em "Eu", na parte superior da tela, e selecione a opção "Configurações e privacidade". Acesse "Preferências da conta" e role a página para encontrar a opção "Assinaturas e pagamentos".

Toque em "Gerenciar a conta Premium" e "Cancelar assinatura". Confirme a ação em "Continuar cancelamento". Na caixa de diálogo, clique novamente em "Continuar cancelamento". Responda à pergunta "Por que você está cancelando?" com uma das respostas pré-definidas e selecione "Continuar cancelamento" mais uma vez. Por fim, clique no botão "Concluído".

8. LinkedIn Premium vale a pena?

Para compreender se o LinkedIn Premium vale a pena, você deve avaliar suas necessidades. Com a versão gratuita da plataforma, você pode visualizar vagas disponíveis em sua área e candidatar-se a elas normalmente, além de receber recomendações, conectar-se com outros profissionais, entre outras ferramentas.

Ou seja, se o seu objetivo é encontrar oportunidades e competir por elas com as informações registradas em seu perfil, pode ser mais econômico seguir usando a rede social de maneira básica. Entretanto, se você busca maneiras de diferenciar-se dos seus concorrentes, o investimento em um dos planos pagos vale mais a pena. O simples fato de ter uma conta com um selo “Premium” já tende a causar uma boa impressão em recrutadores, o que pode ser somado com um uso estratégico das ferramentas exclusivas proporcionadas pela assinatura.

Além disso, o plano "Sales Navigator Core" focado em vendas; e o Recruiter Lite, destinado a líderes e profissionais de RH, podem facilitar a rotina nesses trabalhos, ajudando a cumprir objetivos de uma maneira mais eficiente. A versão gratuita, pelo contrário, tem mais foco no usuário médio que busca conseguir oportunidades de emprego.

Uma dica é fazer a assinatura do plano mais adequado para você, a fim de testá-lo para entender se os recursos são realmente úteis para sua rotina. Caso não sejam, basta fazer o cancelamento dentro do período de um mês para não receber cobranças.

