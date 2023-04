Marinheiro de Guerra: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A minissérie norueguesa Marinheiro de Guerra está no Top 10 Séries da Netflix esta semana. Originalmente lançada como filme de 2h30 de duração, a obra chegou no serviço de streaming dividida em três capítulos com tempo médio de 58 minutos cada. Estrelada por Kristoffer Joner (Missão Impossível: Fallout) e Pål Sverre Hagen (A Aventura de Kon-Tiki), a produção narra a luta pela sobrevivência de dois marinheiros separados de suas famílias durante a 2ª Guerra Mundial.

O filme/minissérie tem direção e roteiro de Gunnar Vikene (Vegas). Durante seu lançamento, Marinheiro de Guerra esteve na lista de pré-indicados ao Oscar 2023 na categoria Melhor Filme Estrangeiro, mas não conseguiu entrar na disputa final. Agora disponível no streaming, confira a seguir mais informações sobre o elenco e roteiro da produção escandinava.

Enredo de Marinheiro de Guerra

Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939, o cozinheiro norueguês Alfred Garnes (Joner) está cada vez mais pobre e sem ter muito com que manter sua família composta pela esposa Cecilia (Ine Marie Wilmann) e seus três filhos. Ele aceita a proposta de emprego oferecida pelo amigo Sigbjørn "Wally" Kvalvag (Hagen), para trabalhar como marinheiro mercante em um navio com viagem marcada para Nova York, nos EUA.

No entanto, as pressões causadas pela guerra influenciam na decisão do governo de fornecer todos os seus navios para auxiliar no combate. Logo, Wally e Alfred, que não possuem experiência alguma com serviço militar, devem unir forças para permanecerem vivos enquanto o conflito explode no oceano.

Elenco e equipe técnica

Além da dupla de protagonistas, o cast de Marinheiro de Guerra é composto por Ine Marie Wilmann (O Troll da Montanha), Alexandra Gjerpen (Em Busca do Castelo Dourado), Arthur Hakalahti (O Lobo Viking), Karl Vidar Lende (Mammon), Mats Holm (Maskineriet); além da estreia dos atores infantis Henrikke Lund-Olsen e Leon Tobias Slettbakk.

Para a criação de roteiro do Marinheiro de Guerra, o diretor Gunnar Vikene se inspirou em histórias reais, pesquisadas pelo próprio, ocorridas durante as décadas de 1930 e 1940. O longa é considerado o filme mais caro já feito na Noruega, com custo total de produção avaliado em € 11 milhões (R$ 60,6 milhões, em conversão atual do euro).

Repercussão entre público e crítica

No momento, Marinheiro de Guerra ainda não figurou na pontuação da crítica nos agregadores Rotten Tomatoes e Metacritic, que calculam suas médias com base nas notas de veículos associados. No primeiro site, a aprovação presente é composta pela avaliação do público, que deu índice de 83% ao título. Em votação no IMDb, a audiência garantiu nota 7,2 ao longa.

Porém, a minissérie apareceu nas resenhas de outros sites especializados, como o Decider, que em sua resenha declarou que Marinheiro de Guerra é "streamável". "Maratone, mas só se você acha que pode passar pelos dois primeiros episódios arrepiantes de Marinheiro de Guerra". O The Hollywood Reporter categorizou a produção como um "épico contundente da Segunda Guerra Mundial". Já o portal Ready Steady Cut, em uma crítica com avaliação mediana, declarou que a obra é "um sincero drama humano, porém apático".

