Meet Your Maker: veja gameplay, requisitos e história do jogo multiplayer

Vale ressaltar, ainda, que o game faz parte do catálogo do serviço de assinatura PS Plus, onde assinantes podem baixá-lo para jogar sem custos extras. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Meet Your Maker, como história, gameplay e requisitos mínimos.

História

A história de Meet Your Maker se passa centenas de anos após uma doença capaz de destruir os genes humanos varrer a vida na Terra. Para evitar a extinção, laboratórios conhecidos como Santuários criaram o Projeto Quimera, cujo objetivo era criar seres híbridos, introduzindo material genético não corrompido (MatGen) em indivíduos que apresentassem resistência à doença.

Sendo a última esperança de sobrevivência a humanidade, a iniciativa continua sua busca incansável por uma cura da enfermidade. Nesse contexto, os jogadores assumem o papel do Vigia (Custodian), um clone criado para extrair MatGen, o recurso mais cobiçado do planeta, dos corpos de infectados mortos. Essa missão, contudo, não será fácil, uma vez que outros Santuários também querem roubá-lo.

Gameplay

Em Meet Your Maker, os jogadores são desafiados a cumprir dois objetivos distintos. Primeiro, é necessário usar blocos quadrados para construir postos avançados para obter e guardar o material genético -- uma mecânica semelhante à de clássicos como Minecraft e Mario Maker. Essa etapa requer muita criatividade e conhecimento técnico para customizar guardas e armadilhas, como lança-chamas e empaladores, criando verdadeiros labirintos para enganar e eliminar invasores.

Já na fase de invasão, é preciso desafiar as defesas dos postos construídos por outros players para roubar MatGen e Sintita, matéria-prima usada para montar sua própria fortaleza. Nesse sentido, é crucial escolher o equipamento adequado (corpo a corpo, alcance ou defensivo), perks e consumíveis, bem como traçar uma estratégia de combate e fuga eficiente. Além disso, é possível contar com a ajuda de um amigo em co-op para aumentar as chances de sucesso.

Requisitos mínimos