Mighty Doom: gameplay e requisitos do jogo mobile roguelite de Doom

Mighty Doom é um novo jogo de tiro grátis do universo animado de Doom , desenvolvido pela Alpha Dog Games e publicado pela Bethesda . O game segue os divertidos e violentos bonecos colecionáveis de Doom Eternal em disputas em arena, bem no estilo "roguelite". Através de uma jogabilidade simples, com toques na tela, jogadores poderão enfrentar demônios do inferno e subir de nível com seu Minislayer. O título está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Veja, a seguir, mais detalhes sobre, como gameplay, história e requisitos.

Mighty Doom é um jogo de ação mobile roguelite baseado no novo Universo Animado de DOOM

História

Neste novo game, jogadores são apresentados ao "universo animado de DOOM", que segue os passos dos brinquedos colecionáveis encontrados pelas fases de Doom Eternal. O protagonista é chamado de "Minislayer" e vive em um mundo no qual os bonecos ganharam vida após serem eletrocutados com energia Argent.

Assim, quando hordas de minidemônios raptam sua coelha de estimação, Daisy, o boneco do personagem Doom Slayer (ou Doomguy para jogadores antigos) precisará derrotar todos para resgatá-la.

Gameplay

As fases de Mighty Doom são apresentadas como sequências de várias arenas, repletas de demônios e jogadas no modo vertical. Dessa forma, usuários precisam apenas tocar na tela com uma das mãos e mover seu dedo para controlar o movimento do Minislayer, que disparará sua arma automaticamente contra os inimigos que estiverem por perto.

Vale dizer que, além da arma principal, o jogador também possui armas especiais secundárias, que podem ser ativadas com o toque de um botão. As execuções com elas podem ser aplicadas quando os inimigos já estiverem atordoados.

2 de 4 O gameplay de Mighty Doom é simples de começara jogar e traz ação frenética com elementos rogue — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O gameplay de Mighty Doom é simples de começara jogar e traz ação frenética com elementos rogue — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Cada partida tem um custo em energia para ser jogada, a qual é recarregada com o tempo. No início de cada incursão, o usuário começa no nível básico e sem habilidades. Então, conforme elimina inimigos, ganha pontos de experiência. Além disso, sempre que subir um nível, ele poderá usar uma roleta para escolher entre 3 habilidades, oferecidas aleatoriamente.

O objetivo é completar um certo número de fases de cada vez, entre arenas de vários demônios e chefes que precisam ser derrotados. Há também eventos regulares com arenas e inimigos especiais, que garantem recompensas.

Sua performance nas arenas irá garantir moedas, equipamentos e outros itens, que podem ser usados em uma forma de progresso permanente e distribuído por várias categorias. É possível aumentar os atributos de seu Minislayer, melhorar suas armas, equipar armaduras e melhorá-las, fundir itens para obter versões melhores deles e rolar na sorte por uma melhora permanente de atributos.

Além disso, ocasionalmente, também será possível obter chaves para abrir baús que garantem equipamentos. Há também microtransações disponíveis no jogo, que permitem comprar moedas virtuais e baús com itens.

Sucesso no lançamento

Mighty Doom alcançou mais de 1 milhão de jogadores cadastrados no pré-registro e, em seu lançamento, chegou a ser o game mais baixado na Google Play Store e na App Store. Usuários que jogaram na janela de estreia ganharam itens cosméticos exclusivos, como o visual de arma Barão do Inferno para o Canhão Pesado, o visual de arma Cacodemônio para o Lança-foguetes e 80 cristais bônus.

3 de 4 Mighty Doom teve mais de 1 milhão de jogadores no pré-registro e se tornou bastante popular nas lojas do Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Mighty Doom teve mais de 1 milhão de jogadores no pré-registro e se tornou bastante popular nas lojas do Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Dicas para mandar bem em Mighty Doom

Os combates em Mighty Doom são muito agitados, então, algumas dicas podem ajudar a aumentar a sobrevivência de seu Minislayer. Por exemplo, fique sempre atento ao seu personagem ao invés dos inimigos, pois isso facilita desviar de projéteis.

Ainda, não é preciso ficar sempre em movimento, pois as arenas são pequenas horizontalmente. Assim, basta se mover quando houver necessidade de desviar de ataques. Outra dica é conectar um joystick ao celular, pois será possível melhorar a precisão do controle do personagem.

4 de 4 Seu progresso em Mighty Doom será definido em várias categorias como armas, equipamentos e atributos do seu Minislayer — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Seu progresso em Mighty Doom será definido em várias categorias como armas, equipamentos e atributos do seu Minislayer — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Vale lembrar que não se trata de uma corrida, mas de uma maratona. Mighty Doom começa com progresso veloz e aos poucos se torna cada vez mais desafiador. Assim, avançar em suas fases exigirá paciência do jogador. O progresso permanente do personagem será o que garantirá sua sobrevivência a longo prazo, por isso, invista em torná-lo cada vez mais poderoso.

Requisitos mínimos de Mighty Doom

Mighty Doom - Requisitos mínimos Android iPhone (iOS) Sistema: Android 10 ou superior iOS 14.0 ou superior Armazenamento: 375 MB de espaço livre 466,5 MB de espaço livre

