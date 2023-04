Minecraft Legends: tudo sobre o jogo de estratégia da Mojang

Minecraft Legends , desenvolvido pela Mojang em parceria com a Blackbird Interactive, é um jogo de ação e estratégia em tempo real (RTS). Nele, os jogadores devem proteger o mundo ao utilizar técnicas de construção e defesa de bases, bem como lutar contra inimigos em modo single-player ou multiplayer PvE e PvP. O game foi lançado em 18 de abril de 2023 e já tem review disponível no TechTudo . Confira, a seguir, tudo o que você precisa saber sobre o título antes de jogar, como plataformas, história e requisitos.

1 de 6 Minecraft Legends é jogo passado no mesmo universo de blocos clássico de Minecraft, desenvolvido pela Mojang; veja tudo o que você precisa saber sobre o game — Foto: Reprodução/Xbox Wire Minecraft Legends é jogo passado no mesmo universo de blocos clássico de Minecraft, desenvolvido pela Mojang; veja tudo o que você precisa saber sobre o game — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Onde Minecraft Legends está disponível?

2 de 6 É possível curtir Minecraft Legends no PC e em diversos consoles da nova geração. — Foto: Divulgação/Mojang É possível curtir Minecraft Legends no PC e em diversos consoles da nova geração. — Foto: Divulgação/Mojang

Qual é a história do jogo?

A história de Minecraft Legends começa quando portais trazem uma invasão de Piglins, criaturas que pretendem destruir o Mundo Superior (Overworld). Por conta disso, um herói é convocado por três seres divinos — Conhecimento, Premonição e Ação — para liderar um grupo de bravos guerreiros na luta contra as forças malignas do Nether.

Sendo assim, a única maneira de derrotar a corrupção que ameaça tudo é trabalhar em equipe com mobs. Normalmente, eles seriam seus adversários, mas, agora, te emprestarão habilidades em uma batalha épica, que promete desafiar as habilidades e estratégias dos jogadores.

3 de 6 Em Minecraft Legends, sua missão é defender o mundo de forças malignas do Nether, os Piglins. — Foto: Reprodução/Xbox Store Em Minecraft Legends, sua missão é defender o mundo de forças malignas do Nether, os Piglins. — Foto: Reprodução/Xbox Store

Quais mobs posso encontrar no mapa?

Minecraft Legends tem como principal ameaça as criaturas suínas chamadas Piglins, que vêm em diferentes tipos — desde os mais básicos até os chefes de fase. No entanto, outros mobs familiares aos fãs do universo Minecraft também estão presentes no game, como esqueletos, creepers, zumbis e golens.

Além disso, o título oferece um mundo aberto para os jogadores explorarem com a ajuda de animais montáveis, como cavalos, lhamas e tigres, e outras criaturas que têm diferentes propósitos, como tartarugas, raposas, jaguatiricas, lobos e porcos.

4 de 6 Minecraft Legends apresenta mobs já conhecidos, tanto como vilões quanto aliados — Foto: Reprodução/Xbox Store Minecraft Legends apresenta mobs já conhecidos, tanto como vilões quanto aliados — Foto: Reprodução/Xbox Store

Tem construção?

Em contraste com o jogo clássico, a construção em Minecraft Legends requer uma abordagem mais funcional do que estética, já que pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Além de garantir resistência contra os ataques inimigos, é preciso ser criativo e estratégico ao montar armadilhas e selecionar criaturas para manter a segurança da base.

Para tal, é necessário coletar recursos pelo mundo e erguer a estrutura bloco por bloco, buscando também tesouros e minérios que o ajudarão a subir de nível.

5 de 6 Em Minecraft Legends, dominar mecânicas de construção é essencial para a sobrevivência — Foto: Divulgação/Mojang Em Minecraft Legends, dominar mecânicas de construção é essencial para a sobrevivência — Foto: Divulgação/Mojang

Dá para jogar com os amigos?

O multiplayer é uma das grandes atrações do jogo, pois permite jogar a campanha em cooperação com até três amigos para construir estruturas e enfrentar inimigos em combates PvE. Já no modo PvP, é possível dividir-se em dois times de quatro jogadores, proteger a própria base e destruir a do adversário com estratégia e recursos compartilhados.

Para mais, vale destacar que o título oferece suporte para crossplay em PCs e consoles, garantindo que todos possam jogar juntos independentemente da plataforma que estiverem usando.

6 de 6 Minecraft Legends tem modo multiplayer PvP e PvE — Foto: Reprodução/Xbox Wire Minecraft Legends tem modo multiplayer PvP e PvE — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Minecraft Legends - Requisitos