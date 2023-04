Motoqueiro Fantasma: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Motoqueiro Fantasma chegou ao catálogo da Netflix no último sábado (01) e já ocupa o quarto lugar de longas mais vistos da plataforma de streaming. A produção americana também está disponível para aluguel na Amazon Prime Video , Apple TV+ e YouTube . Lançado em 2007 e com roteiro e direção de Mark Steven Johnson, a obra cinematográfica é baseada no personagem homônimo dos quadrinhos da Marvel Comics, interpretado por Nicolas Cage. A trama acompanha um motociclista que vende sua alma para o diabo para salvar a vida do pai.

Com duas horas de duração, a produção do longa-metragem é fruto de uma parceria entre a Sony Pictures e a Columbia Pictures. Se você gosta de filmes repletos de ação e aventuras, confira, a seguir, mais detalhes de Motoqueiro Fantasma, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Filme de ação e fantasia é estrelado pelo famoso ator Nicolas Cage — Foto: Divulgação/Columbia Pictures Filme de ação e fantasia é estrelado pelo famoso ator Nicolas Cage — Foto: Divulgação/Columbia Pictures

Enredo de Motoqueiro Fantasma

A história segue o jovem Johnny Blaze, um rapaz que trabalha como dublê e piloto de motocicleta. Ao descobrir que seu pai, Barton, está gravemente doente por conta de um câncer, o motociclista decide vender sua alma ao demônio Mephisto em troca da cura dele e de proteção para sua namorada Roxanne.

No entanto, ao realizar o acordo com a entidade maligna, o protagonista é obrigado a se transformar todas as noites no Motoqueiro Fantasma, uma criatura que atua como o justiceiro de alguns demônios bastante cruéis e também o caçador de recompensas do próprio diabo. Assim, cansado de obedecer às ordens de Mephisto, Johnny decide enfrentá-lo e trabalhar agora para defender os inocentes.

Elenco

Estrelado por Nicolas Cage (Presságio) no papel do protagonista Johnny Blaze e Peter Fonda (Os Indomáveis) interpretando o vilão Mephisto, o elenco de Motoqueiro Fantasma é composto por nomes como Eva Mendes (Hitch - Conselheiro amoroso) dando vida à Roxanne, Sam Elliott (Nasce Uma Estrela) como Carter Slade e Wes Bentley (Jogos Vorazes) como o Coração Negro.

Além disso, também estão no time de atuação Rebel Wilson (A Escolha Perfeita), Matt Long (Mente Obsessiva), Gibson Nolte (The Turning), Raquel Alessi (Mensageiro da Morte), Mathew Wilkinson (Missão Impossível 2) e Donal Logue (A Morte e Vida de Charlie).

Repercussão

Apesar da popularidade do filme tanto na Netflix quanto após a sua estreia nos cinemas, Motoqueiro Fantasma não agradou muito a crítica especializada. Prova disso se dá na performance do longa-metragem nos sites agregadores. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Mark Steven Johnson tem um índice de aprovação de apenas 27% e uma pontuação de 47% em relação à audiência. No IMDb, o longa tem nota 5,3.

Em grandes veículos internacionais, como é o caso do Irish Times, o jornalista Donald Clarke tece críticas negativas quanto ao roteiro e desenvolvimento do longa, alegando que "tudo parece cansativamente antiquado: tanto os delinquentes adolescentes em motocicletas e as encarnações barulhentas de Satã, quanto a versão rock'n'roll do protagonista legal e perigoso".

Por fim, Peter Bradshaw, do The Guardian, avalia a obra com uma uma crítica mista, afirmando que ele "é ridículo, simpático, e com algumas lembranças agradáveis ​​dos filmes Blade [Runner]".