Noé: veja sinopse, elenco e trailer do filme inspirado na história biblíca

Em votação do público no IMDb, Noé tem nota 5,8, com base em 259 mil votações. No agregador Metacritic, a nota da crítica é 68, enquanto a do público é de 5.4. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação técnica é de 75%, com selo “Fresco”, e 41% na visão do público. No consenso do site, é dito que “Noé de Darren Aronofsky é um épico bíblico em pleno século 21”.