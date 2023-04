O Castelo de Vidro: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme O Castelo de Vidro chegou ao catálogo da Netflix no último sábado (01) e já faz parte do Top 10 longas mais vistos da plataforma. A produção americana também se encontra disponível no Star + e para aluguel na Amazon Prime Video , Apple TV+ e YouTube . Baseado no livro de memórias best-seller de Jeannette Walls, publicado aqui no Brasil pela Globo Livros, o filme de 2017 tem direção de Destin Daniel Cretton e é estrelado por Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson. A trama acompanha uma jovem que narra como foi crescer com uma família disfuncional de nômades.

Com um pouco mais de duas horas de duração, o longa-metragem de drama biográfico teve distribuição pela Lionsgate e roteiro adaptado de Andrew Lanham e Marti Noxon. Confira, a seguir, mais informações de O Castelo de Vidro, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 O Castelo de Vidro, disponível na Netflix, é estrelado por Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson — Foto: Divulgação/Lionsgate O Castelo de Vidro, disponível na Netflix, é estrelado por Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson — Foto: Divulgação/Lionsgate

Enredo de O Castelo de Vidro

Narrada pela famosa escritora e jornalista Jeanette Walls, a história biográfica segue a infância da protagonista, junto de seus irmãos, criados no seio de uma família disfuncional de nômades. Com uma mãe que é uma artista excêntrica e um pai sonhador e alcoólatra, eles não têm dinheiro algum e vivem se mudando de cidade em cidade pelo interior dos Estados Unidos enquanto o patriarca não para em um trabalho sequer.

Assim, com uma juventude marcada por instabilidades, negligência e a falta de dinheiro dos pais, Jeanette se vê encurralada a uma única possibilidade de sair dessa vida repleta de falsas promessas e sonhos: entrar na faculdade de jornalismo e encontrar a determinação suficiente para deixar a família para trás em busca de uma vida bem-sucedida em seus próprios termos.

Elenco

Estrelada por Brie Larson (Capitã Marvel) no papel da protagonista Jeanette Walls e Woody Harrelson (Triângulo da Tristeza) como o pai Rex, o elenco de O Castelo de Vidro é composto por nomes como Naomi Watts (O Chamado) no papel da mãe Rose Mary, Sarah Snook (Succession) como uma das irmãs mais novas, Lori, Josh Caras (Paint) vivendo o irmão Brian e Brigette Lundy-Paine (Atypical) como a irmã caçula Maureen.

Além disso, o elenco conta com atores e atrizes responsáveis pelos personagens ainda na infância, como Sadie Sink (Stranger Things), Charlie Shotwell (Um Lugar Secreto), Shree Crooks (Capitão Fantástico), Ella Anderson (A Possessão do Mal), Eden Grace Redfield (De Volta para Casa) e Chandler Head (Os Olhos de Tammy Faye).

Repercussão

Com críticas mistas entre a imprensa especializada, O Castelo de Vidro teve uma bilheteria com sucesso financeiro considerado moderado, tendo arrecadado um total de US$ 22.1 milhões (R$ 111 milhões, na cotação atual). Já nos sites agregadores, a recepção do longa foi acima da média, como mostra o IMDb, onde o projeto tem nota 7.1.

No Rotten Tomatoes, a performance do filme mostra opiniões diferentes entre a crítica e o público, com 51% e 70% de aprovação, respectivamente. Segundo o consenso do site em questão, "O Castelo de Vidro tem uma história comovente da vida real e um elenco esforçado, mas eles não são suficientes para compensar uma abordagem fundamentalmente equivocada do material original".

Em veículos internacionais, como é o caso do The Times, o jornalista Kevin Maher elogia as performances do elenco principal, afirmando que Brie Larson e Woody Harrelson "são os pilares de um drama familiar sobre alcoolismo e abuso parental que se recusa a descansar em banalidades fáceis e certezas psicológicas".

Por fim, Nigel Andrews, do Financial Times, alega que, apesar de ser um "filme de TV em partes", o elenco se destaca pelas suas performances comoventes, pontuando que "os atores se divertem muito" durante a atuação do drama biográfico.